Der BMW X8 könnte 2021 das zweite luxuriöse SUV-Coupé der Münchener mit naturgemäß etwas knapperem Innenraum werden. Eine erste Illustration zeigt das sportliche Topmodell X8 M, das einen stolzen Preis haben dürfte.

Ein neues Flaggschiff reift in Bayern heran – mit dem BMW X8 (2021) kommt eine coupéhaft gestaltete Version des BMW X7. Unsere Illustration zeigt, wie der X8 in der besonders sportlichen M-Version aussehen könnte. Die Front wird von einem großen Grill dominiert, die Scheinwerfer ähneln stark denen des X7. Bei der Seitenlinie steht hingegen der kleinere X6 Pate. Die Abmessungen mit einer Länge von knapp 5,16 Metern, einer Breite von 2,21 und einer Höhe von 1,81 Metern machen deutlich, welch stattliches Format auch das etwas geduckter auftretende Super-Luxus-SUV haben dürfte. Während der X7 im Innenraum serienmäßig über sieben Sitze verfügt, dürfte der X8 mit fünf und in einer Spezialvariante auch mit vier Einzelsitzen kommen. Wichtigster Antrieb für den BMW X8 (2021) wird der 4,4-Liter-V8- Biturbobenziner sein, der mit 530 PS bestens im Futter steht und im BMW X8 M mit deutlich mehr als 600 PS zu Werke gehen dürfte. Wann genau das besonders für die USA und China interessante Mega-SUV erstmals gezeigt wird, ist ebenso offen wie der Preis. Letzterer wird jedoch über dem des X7 liegen, der ab 87.536 Euro (Stand: September 2020) zu haben ist. So viel ist klar. Mehr zum Thema: Das ist der BMW X6

Alles zu Preis, X8 M & Innenraum des BMW X8 (2021)