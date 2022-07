Ein gepflegter Citroën XM kann die Sehnsucht nach Komfort und Individualität stillen wie kaum ein anderes Auto – aber auch viel Kummer machen. Kaufberatung

Er ist keine 120.000 Kilometer gelaufen. Das ist für den Dreiliter-V6 ein Klacks. Unfallfrei, 94er Baujahr, mit dem Doppelwinkel in der Mitte des ultraflachen Kühlergrills. Also schon die zweite Serie mit Codenamen Y4. Für schlappe 1900 Euro steht der Citroën XM da, beim Gebrauchtwagenhändler in Riedstadt, in der Metallicfarbe Crepuscule. Das heißt übersetzt sowas wie Abenddämmerung. Komm schon, was soll schon schiefgehen. Eine innere Stimme sagt, dass es jetzt an der Zeit wäre, sich endlich für kleines Geld den Traum vom großen Franzosen der Neunziger zu erfüllen. Endlich diesen unvergleichlichen Fahrkomfort genießen, den nur eine Hydropneumatik bieten kann. Die Freundin wird ihre hübschen Augen aufreißen, wenn er erst mit diesem typischen leisen Klicken der Hydraulikpumpe in den Hof einbiegt und sich dann langsam vor ihr mit dem Heck zur Ruhe senkt. Doch dann sagt eine andere Stimme: "Überlege dir gut, was du da tust." Es ist die Stimme eines befreundeten Citroën-Kenners. Ein richtiger Spaßverderber. Er erzählt etwas von permanenten Problemen mit der Elektrik. Von wirren Warnmeldungen auf dem futuristischen Multimedia-Display hinterm Lenkrad. Und von korrodierten Hydraulikleitungen, an die man schlecht bis gar nicht rankommt. Ach ja, und die Domlager, die könnten so marode sein, dass die Federbeine unvermittelt in die Motorhaube schießen. Wenn man Pech habe, sammele sich außerdem Sprit im V des Sechszylinders, fange Feuer und die ganze Kiste fackele ab. So ist das mit dem Citroën XM: Einerseits geht von diesen Autos eine ungeheure Faszination aus, auch noch oder ganz besonders, wenn sie schon etwas älter sind. Und dann kommen die Horrorstorys von den Spaßverderbern. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Classic Cars-Kaufberatung zum Citroën XM

Die entscheidende Frage ist also: Wie viel ist dran an den abschreckenden Anekdoten? Beziehungsweise: Können die unbestrittenen Qualitäten die Defizite aufwiegen? Zuerst die Stärken des Citroën XM. Das Design gehört definitiv dazu, vorn mit einem tiefen, breiten Charaktergesicht aus geschlitzten Scheinwerfern, riesiger Frontscheibe und mit mutig vorspringender Seitenlinie, die in ein wuchtiges Heck samt Spoiler mündet. Trotzdem erhob sich wieder lautes Geschrei, als er in dieser Form Ende der Achtziger den CX ablöste. Aber das war ja eigentlich immer so bei einem Modellwechsel. Im Innenraum verwöhnt der XM mit Wohnzimmeratmosphäre. Sehr bequeme Sessel vorne wie hinten, für einen Citroën verblüffend schnell zu erlernende Bedienung und ein sensationelles Raumgefühl. Optional konnte man das Flaggschiff mit einer zweiten Heckscheibe ordern, die vor Zugluft schützt, wenn jemand den Laderaum öffnet. Außerdem hatten die Ingenieure die Hydropneumatik weiterentwickelt. Im Sportmodus kann der XM damit ohne Karosserieneigung durch die Kurven wetzen, weil ein Rechner mit Hilfe eines Ventils je eine zusätzliche Federkugel vorne und hinten wahlweise zu- oder abschaltet. Diese sogenannte Hydractive-Federung funktioniert in Modellen ab 1994 noch besser, weil ein dreimal so schneller Rechner zum Einsatz kommt. Leider waren die Verkaufszahlen zu diesem Zeitpunkt schon eingebrochen. Ursache waren Negativschlagzeilen auf Grund häufiger Defekte. Womit wir bei den Schwächen des Citroën XM wären. Schon ein perfekt funktionierendes Exemplar erfordert eine gewisse Gelassenheit. Anders ausgedrückt: Der XM ist kein Auto für Banküberfälle. Denn ehe man nach dem Ausrauben des Tresors fliehen kann, fordert die Wegfahrsperre zunächst die manuelle Eingabe eines vierstelligen Codes über verdeckte Tasten zwischen den Vordersitzen.

Dreiventil-Diesel des Turbo D12 anfällig

Hat man den weit verbreiteten und empfehlenswerten Dreiventil-Diesel des Turbo D12 unter der Haube, heißt es nun Vorglühen. Ist der Start erfolgt, vergehen weitere 30 Sekunden, bis der Druck in den Hydraulikleitungen die Insassen samt Geldsäcken auf Fahrniveau gehievt hat. Gut möglich, dass inzwischen die Polizei da ist. Wenn man Glück hat, schreibt sie nur ein Knöllchen, weil man unerlaubt mit roter Plakette in die Umweltzone gefahren ist. Noch so ein Problem: Auf grüne Plakette sind die Diesel des Citroën XM nicht mehr zu bringen. Wenn es dagegen richtig schlecht läuft, glückt die Flucht zwar zunächst, aber nach wenigen Kilometern Vollgasfahrt reißt die Steuerkette im Motor. So geschehen nach bereits 3300 Kilometern mit dem Dauertest-XM V6 der AUTO ZEITUNG im Jahr 1991. Damals kamen die Kolleg:innen zu dem Schluss, Citroën habe die ersten 30.000 XM-Käufer:innen als Testfahrende genutzt, die das Material im Alltagsstress prüfen sollten. Fakt ist: Während der ersten zwei Jahre nach Modellstart der XM-Baureihe übermittelte der Hersteller nicht weniger als 21 Modifikationen an die Vertragswerkstätten. Sechs davon betrafen den V6. Am Dauertester gingen die Probleme auch mit einem Austauschmotor weiter: Der Rückwärtsgang ließ sich nicht einlegen, der Motor ruckelte im Schiebebetrieb oder wurde zu heiß, das 2065 Mark teure Clarion-Radio hatte keinen Empfang, und im Innenraum stank es nach Benzin. Lakonischer Kommentar der Kolleg:innen nach vielen Werkstattbesuchen: "Wenigstens wissen wir jetzt, wo es frischen Kaffee gibt."

Technische Daten des Citroën XM

