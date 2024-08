X5-Tuningpaket mit bis zu 551 PS

AC Schnitzer hat sein Tuningprogramm für den gelifteten BMW X5 der Generation G05 vorgestellt. Neben einem umfangreichen Optikpaket bietet der deutsche Tuner aus Aachen auch Leistungssteigerungen auf bis zu 551 PS (451 kW) an.

Der Name "AC Schnitzer" lässt nicht nur BMW-Fans aufhorchen. Seit 1987 baut der Tuner aus Aachen erfolgreich Autos um und ist untrennbar mit der bayerischen Motorenschmiede BMW verbunden. Dabei werden nicht nur die Sportgeräte umgebaut, sondern auch SUV. Eines davon ist der BMW X5, der 2023 erst ein Facelift bekommen hat und für den AC Schnitzer 2024 ein umfangreiches Tuningpaket vorstellt. Dabei werden drei Motorisierungen angefasst: der X5 40d, der X5 50e und der X5 40i, die allesamt eine Leistungssteigerung erfahren (sollen). Sollen, weil AC Schnitzer den erstarkten 40i erst später nachliefert.

Die bisher verfügbaren Tuningpakete heben die Leistung des serienmäßig 352 PS (259 kW) starken BMW X5 40d auf 382 PS (281 kW) und 780 Nm Drehmoment an. Der hybridisierte BMW X5 50e erhält sogar ganze 62 Extra-PS (46 kW): Anstatt der ehemals 489 PS (360 kW) leistet der Hybrid-Koloss nach dem Training von AC Schnitzer ganze 551 PS (405 kW) und 800 Nm. Die Mehrleistung kitzelt der Tuner in allen Fällen mittels Steuergerät heraus und kostet zwischen 4490 und 4590 Euro (Stand: August 2024). Leider nennt ACS keine Fahrleistungsdaten wie Höchstgeschwindigkeit oder Beschleunigungswerte.

Umfassendes Tuning-Programm für den AC Schnitzer BMW X5

Damit die Mehrleistung auch sicher und effektiv auf der Straße ankommt, bietet AC Schnitzer darüber hinaus auch viele An- und Umbauteile für den BMW X5 an. Dazu zählt zum Beispiel auch ein neues Sportfahrwerk, das den X5 (je nach Modellvariante) um 15 bis 30 mm tiefer legt. Anbauteile wie ein Spoiler, Schweller rundum und eine erweiterte Frontschürze sollen laut dem Tuner neben dem optischen Auftritt auch die Aerodynamik des SUV verbessern. Ob sich die verbesserte Aerodynamik auch spürbar auf das Fahrgefühl auswirkt? Dürfte wohl ein Fall für ambitionierte Menschen am Steuer sein.

Zurück zum Thema: Das Exterieur wird durch einen neuen Felgensatz und Spurverbreiterungen komplettiert. Schnitzer zeigt die für den BMW X5 neuen AC5-Felgen, die sich vom Design her an der bekannten Doppelspeichenfelge von AC Schnitzer orientieren, aber mit eigenen Y-Speichen neu Wege gehen. Die Spurverbreiterung von jeweils zwölf Millimeter sorgt dann dafür, dass die 22-Zöller die Radhäuser auch üppig ausfüllen. Im Innenraum werten Aluminiumpedale und -schaltwippen das Ambiente auf. Der Preis für das gesamte Umbaupaket beläuft sich auf satte 18.420 Euro (Stand: August 2024). Doch der Preis kann variieren, denn AC Schnitzer bietet die Teile nicht als ein gesamtes Paket an, sondern die Kundschaft kann für sich selbst wählen, was in den Wagen kommen soll, und was nicht.