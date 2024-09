So fährt der M135 ohne "i"

Niere und Scheinwerfer sind schmaler geworden, was den Auftritt gänzlich verändert.

Der automatisch zuschaltende Allradantrieb bringt dem M135 einiges an Agilität zurück.

Nach nur fünf Jahren Bauzeit steht 2024 auch beim BMW 1er der Modellwechsel – wie beim X3 – zur vierten Generation an. Erste Testfahrt mit der neuen Topversion BMW M135.

Kein Facelift, sondern gleich eine neue Generation – dafür hat sich BMW bei seinem Einstiegsmodell einschließlich der Performance-Variante BMW M135 entschieden. Zwar basiert die neue F70-Generation auf der letzten F40er, doch nicht nur die Optik, sondern auch die Motorenpalette hat der bayerische Hersteller dabei grundlegend überarbeitet. Zusätzlich wird auf das Kürzel "i" in der Nomenklatur verzichtet.

Besonders die Optik des BMW 1er ist bei den Fans der Marke seit jeher ein emotionales Thema. Die nun deutlich weiter nach unten gezogene Front in Verbindung mit den schmaleren Leuchten und der flacheren Niere verpasst dem aufgefrischten BMW einen komplett veränderten Look. Das Topmodell BMW M135 xDrive (2024) fährt bei der ersten Testfahrt zudem mit den serienmäßig im M Sportpaket enthaltenen Komponenten vor und zusätzlich mit Extras des optionalen Pro Pakets.

Neuer BMW M135 (2024): Erste Testfahrt

Hier sind die adaptiven LED-Leuchten abgedunkelt, die Niere ist in Schwarz-Hochglanz gehalten, und die Fensterumrandung ist ebenfalls immer schwarz. Auch der untere Lufteinlass setzt auf Schwarz-Hochglanz und verhilft dem 1er somit zu einem noch breiteren und grimmigeren Auftritt. Bei unserer ersten Testfahrt gibt es zusätzlich abgedunkelte Scheiben und ein schwarz abgesetztes Dach. Obendrein lässt sich – wie beim neuen X3 – die Niere beleuchten (Iconic Glow). Und am Hofmeister-Knick an der C-Säule findet sich nun die Prägung "1".

Auch die Heckansicht des neuen BMW M135 (2024) wirkt sehr dynamisch: Die Dachkante endet in einem Spoiler, und die vierflutige Abgasanlage wird von einem prägnanten Diffusor eingerahmt. In seinen Abmessungen ist der 1er dagegen nur einen Hauch länger und höher geworden.

Die Konkurrenten:

Hecktriebler-Agilität als Vorbild

Um in der Produktion effizienter zu werden, läuft der 1er seit der Vorgängergeneration mit dem Mini von Band. Das hatte zur Folge, dass er von Hinter- auf Vorderradantrieb umgestellt wurde. Dabei büßte der Kompakte einiges an Agilität ein, die er jetzt dank neuer Lager, Stützen und Streben, die besser mit der Karosserie verbunden sind, zurückerlangen soll. Auch die Vorderachse soll durch eine überarbeitete Kinematik mit einem verbesserten Einlenkverhalten glänzen.

Und nach der ersten Testfahrt können wir sagen: Operation gelungen – allerdings verfügte der von uns gefahrene BMW M135 (2024) über Allradantrieb und damit eine bedarfsgerecht zuschaltende Hinterachse. Wie dem auch sei: Der neue 1er wirft sich wieder mit mehr Elan in die Kurven und auch auf Geraden geht es gierig vorwärts, obwohl er mit 300 PS (221 kW) und 400 Nm schwächer ist als sein Vorgänger. Den Leistungsverlust von sechs PS (vier kW) und den Drehmomentabfall von 50 Nm macht er mit einer deutlich besseren Balance wett.

Neben dem xDrive-System kommt unser M135 auch mit dem M-Technik-Paket, das Leichtbaumaßnahmen, Unterbodenverstrebungen und ein tiefergelegtes, adaptives Fahrwerk samt Sportlenkung beinhaltet. Das straffe Fahrwerk hat jedoch etwas Mühe, Unebenheiten auszugleichen, was sich bei der ersten Testfahrt durch leichtes Wippen bemerkbar macht. Die Sportlenkung überzeugt dagegen mit festem Lenkgefühl und angenehm präziser Rückmeldung.

Deutlich moderner & reduzierter

Modernisiert präsentiert sich auch der Innenraum des neuen BMW M135 (2024), der nicht nur mit edler Einrichtung glänzt. Loben können wir hier auch die optionalen Sportschalensitze. Speziell in flotter genommenen Kurven bieten sie einen guten Halt, ohne den Langstreckenkomfort zu schmälern. Ansonsten gibt er sich der BMW eher zurückhaltend, vor allem bei der Bedienung, die auf dem großen Curved Display ausschließlich per Touch erfolgt. Zudem stellt er sämtlichen Mitfahrenden jetzt rundum etwas mehr Platz zur Verfügung.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 21/2024 BMW M135 xDrive Technische Daten Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 1998 cm³ Antrieb 7-Gang; Doppelkupplung; Allrad Leistung 221 kW/300 PS, 5570-6500 U/min Max. Drehmoment 400 Nm, 2000-4500 U/min Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4361/1800 (2072)*/1459 mm Leergewicht/Zuladung 1625/550 kg Kofferraumvolumen 380-1200 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 4,9 s Höchstgeschwindigkeit 250 km/h Verbrauch auf 100 km 7,6 l S Kaufinformationen Grundpreis 56.200 € Marktstart Im Handel Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel