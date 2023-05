Aerodynamik ist im Bereich des Fahrzeugbaus ein wichtiger Faktor. Sie macht das Auto windschlüpfrig und durch gewisse Kniffe auch fahrstabil. Ein beliebtes Mittel für die Optimierung der Aerodynamik und Optik ist ein Heckdiffusor.

Welche Funktion hat ein Heckdiffusor?

Ein Heckdiffusor ist eine aerodynamische Komponente, die meist an der hinteren Stoßstange angebracht ist. Seine Hauptfunktion besteht darin, den Luftstrom unter dem Fahrzeug zu optimieren, um den Auftrieb zu reduzieren und die Fahrstabilität zu verbessern. Der Heckdiffusor hat eine spezielle Form, die den Luftstrom beschleunigt und den Druck verringert, wenn die Luft unter dem Fahrzeug austritt. Dies führt zu einem niedrigeren Druck unter dem Fahrzeug im Vergleich zur Oberseite, was einen aerodynamischen Abtrieb erzeugt.

Durch die Erzeugung von Abtrieb an der Hinterachse erhöht der Heckdiffusor die Haftung der Hinterräder auf der Straße. Dies verbessert die Traktion und Stabilität, besonders bei höheren Geschwindigkeiten und in Kurven. Darüber hinaus verringert der Heckdiffusor den Auftrieb an der Hinterachse, wodurch das Fahrzeug weniger anfällig für unerwünschte Auftriebskräfte wird, die das Heck des Fahrzeugs leichter werden lassen und die Fahrzeugstabilität beeinträchtigen könnten. Ein nachrüstbarer Heckdiffusor, wie der von Rieger für die vierte Generation des Skoda Octavia RS, kann ein bereits vorhandenes Aerodynamik-Paket meist bestehend aus Spoiler & Co. abrunden.

Wie wird ein Heckdiffusor nachgerüstet?

Die Montage variiert von Hersteller zu Hersteller. Der Diffusor kann genietet, verschraubt oder geklebt werden. Sollte eine Montageanleitung beliegen, ist es wichtig, die vorgegebenen Schritte zu beachten. Bevor der Diffusor endgültig angebracht wird, sollte die Passgenauigkeit überprüft werden. Häufig liefert der Hersteller die benötigten Montagematerialien mit. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann die Montage von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

Maxton Design Heckdiffusor

In Tuningkreisen ist der Hersteller Maxton Design wohlbekannt. Die Diffusoren verfügen über eine ABE und sind somit eintragungsfrei. Das Anbauteil aus ABS-Kunststoff ist stets in Hochglanz-Schwarz lackiert. Wichtig zu beachten: Jeder Heckdiffusor ist für ein bestimmtes Fahrzeugmodell zugelassen und oftmals sogar nur für eine bestimmte Ausstattungslinie (wie etwa BMW M-Paket) vorgesehen. Maxton Design bietet Heckdiffusoren für beliebte Modelle wie den Ford Fiesta ST (Mk 8), Seat Leon FR (5F) oder BMW M2 (F87) an.

Heckdiffusoren von CSR-Automotive

CSR-Automotive offeriert über eBay ebenfalls ein breit gefächertes Angebot an Heckdiffusoren. Jeder angebotene Artikel verfügt ebenso über ein TÜV-Teilegutachten. Passende Diffusoren sind zum Beispiel für den Audi A6 C7, Opel Insignia A ST oder VW Golf 7 verfügbar.

DM Autoteile Heckdiffusor

Über Amazon vertreibt DM Autoteile Heckdiffusoren. Vor dem Kauf sollte darauf geachtet, ob für das Anbauteil ein Teilegutachten vorliegt. Eintragungsfrei sind unter anderem die Diffusoren für den BMW 3er der Generation E46 oder F30. Das Material besteht aus ABS-Kunststoff und kann lackiert werden.

Heckdiffusoren von Rieger

Den Namen Rieger verbinden wohl viele Autofans mit zeitgenössischen Breitbaukits der 80er und 90er Jahre. Auch für viele moderne Fahrzeuge bietet der Hersteller einen nachrüstbaren Heckdiffusor an. So finden sich bei eBay für den Audi A3 8V, Skoda Octavia RS der vierten Generation oder das Tesla Model 3 die beliebten Anbauteile.

Aus welchem Material besteht ein Heckdiffusor?

Ein Großteil der erhältlichen Heckdiffusoren besteht aus sogenanntem ABS-Kunststoff. Das Material gilt als kostengünstig und robust gegenüber Umwelteinflüssen. Im hochpreisigen Segment finden sich Diffusoren aus Karbon. Neben der sportlichen Optik ist der Vorteil der Karbonfasern die Gewichtsersparnis. Um dies maximal auszunutzen, sollte allerdings nicht nur der Diffusor aus Karbon bestehen, sondern andere Bauteile müssen ebenso an die Leichtbauweise angepasst werden.

Besteht bei einem Heckdiffusor Eintragungspflicht?

In vielen Fällen liegt dem Diffusor eine ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) bei. Diese Unterlagen geben an, dass das montierte Bauteil auf dem spezifischen Modell angebracht werden darf. Somit muss das Auto nicht bei einer Prüfstelle vorgeführt werden und eine zeitintensive Eintragung entfällt. Wichtig ist, die ABE-Unterlagen im Fahrzeug mitzuführen, um bei einer Verkehrskontrolle die Legalität der Anbauteile nachweisen zu können. Ist keine ABE für das Bauteil vorhanden, drohen der Fahrzeugbesitzer:in Geldstrafen oder gar Punkte in Flensburg.