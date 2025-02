Im Winter kann es schnell passieren, dass sich Feuchtigkeit im Auto sammelt – und schlimmstenfalls zu Schimmel führen. Luftentfeuchter versprechen da Abhilfe. Wir zeigen die besten Angebote!

Reduzierte Luftentfeuchter fürs Auto kaufen

Jarkyfine-Luftentfeuchter

Der Jarkyfine Auto-Luftentfeuchter bietet eine einfache Lösung gegen beschlagene Scheiben und Feuchtigkeitsprobleme. Mit Silicagel-Partikeln soll er überschüssige Feuchtigkeit entfernen und damit vor Schimmelbildung schützen. Ein integrierter Farbindikator mit den Farben Blau und Pink signalisiert die Sättigung und zeigt, wann der Beutel erneuert werden muss. Wenn er eine pinke Farbe anzeigt, sollte man ihn trocknen lassen. Danach ist er wiederverwendbar. Derzeit ist der Luftentfeuchter um 29 Prozent reduziert. Auf das Modell mit 1000 g gibt es einen Rabatt von 17 Prozent.



Apalus-Luftentfeuchter

Der Luftentfeuchter von Apalus besteht aus Silicagel und soll das Auto zuverlässig vor Feuchtigkeit im Innenraum schützen. Das Kissen ist wiederverwendbar und kompakt. Damit ist es ideal zum Mitnehmen geeignet. Bei Amazon gibt derzeit es einen Rabatt von 15 Prozent.



Thomar Airdry-Luftentfeuchter-Kissen

Ebenfalls auf Silicagel setzen die Luftentfeuchter-Kissen Airdry von Thomar. Die zwei jeweils 750 g schweren Kissen sollen dank des Gels bis zu 40 Prozent des eigenen Gewichts an Feuchtigkeit aufnehmen können. Amazon gewährt aktuell einen Rabatt von 15 Prozent auf das Zweierpacket.

Was tun bei Feuchtigkeit im Auto?

Feuchtigkeit im Auto kann zu Problemen wie beschlagenen Scheiben, Schimmelbildung und Schäden an der Elektronik führen. Eine regelmäßige Belüftung und Luftentfeuchter helfen, das Fahrzeug trocken zu halten. Man sollte zudem nasse Textilien und Autositze vermeiden. In einem Artikel haben wir außerdem ausführlich beschrieben, was gegen Schimmel im Auto hilft.