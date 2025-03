Nigrin Power Kunststoff-Pflegetücher

7. Platz: Wie es ihr Name schon andeutet, mangelt es den Nigrin Power Kunststoff-Pflegetüchern nicht an Reinigungskraft. Sie irritieren aber mit einem sehr starken Grapefruit-Minze-Aroma, das in der Nase sticht wie Senf.

