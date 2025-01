Die vielen textilen Oberflächen im Camper – besonders in Familien-Wohnmobilen – sind hohen Belastungen ausgesetzt. Pflege und eine grundlegende Reinigung dann und wann sind deshalb wichtig, im Zweifel auch mit einem Akku-Nasssauger. Der Ryobi RDC18BL im Test!

Kurzer Test: Der Ryobi RDC18BL-Reiniger ausprobiert

Unser Kurztest zeigt: Flecken in Polstern und auf Teppichen geht der akkubetriebene (18V) Ryobi-Reiniger leise, aber nachhaltig an den Kragen. In einem Arbeitsgang wird Wasser mit Reinigungschemie aufgesprüht und gleich wieder abgesaugt. Wie man am Schmutzwasser erkennt, ist das eine sehr effiziente Reinigung, bei der auch durch wiederholtes Absaugen keine Durchnässung auftritt. Die Polster oder Textilien trocknen also schneller. Außer im Auto oder Camper leistet der Ryobi-Sauger zudem im Haushalt gute Dienste.

Für große Flächen eignet sich die breite Düse mit Bürstenkopf am besten. Bei kleineren Flecken und an unzugänglichen Stellen erleichtert eine schmale Bürste, die ebenfalls zum Lieferumfang zählt, die Reinigungsarbeit. Der akkubetriebene Ryobi RDC18BL ist zudem klein und handlich, lässt sich auch in kleineren Campern also gut verstauen. Nach getaner Arbeit muss man den Akku-Nasssauger allerdings auch reinigen. Bei den beiden Tanks geht das in unserem Test leicht von der Hand. Die Schlauch-Reinigung ist hingegen etwas mühsam. Zudem ist der kleine Nasssauger nicht gerade billig und weder Akku noch Ladegerät zählen zum Lieferumfang. Wer aber bereits über andere akkubetriebene Geräte aus dem Ryobi-Sortiment verfügt, muss die Batterie und das Ladegerät nicht unbedingt mitbestellen.



Tanks leicht zu reinigen

Leiser Motor Nachteile Schlauch-Reinigung etwas mühsam

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang

Worauf beim Kauf eines Nasssaugers achten?

Die unten vorgestellten Sauger können sowohl trocken- als auch nasssaugen. Beim reinen Trockeneinsatz ist es wichtig, einen passenden Schmutzsack zu nutzen. Diesen also gegebenenfalls beim Kauf mitbestellen, falls er nicht zum Lieferumfang zählt. Akkubetriebene Nasssauger sind praktisch und kompakt, aber nicht so saugstark wie kabelgebundene Sauger. Letztere leisten auch im Haushalt, im Keller oder der Garage, wo es um größere Flächen geht, bessere Dienste. Für den Einsatz im Camper oder Wohnwagen sind sie allerdings sperrig. Falls man bereits akkubetriebene Geräte eines Herstellers nutzt, braucht man für Akku-Nasssauger den Akku und das Ladegerät nicht unbedingt mitbestellen und kann so Geld und Platz sparen.

Welche Alternativen zum Ryobi RDC18BL gibt es?

Kärcher SE 3-18 Compact-Akku-Waschsauger

Der Akku-Waschsauger Kärcher SE 3-18 Compact bringt von Hause aus eine Fugendüse und eine Waschdüse für größere Flächen mit. Auch hier müssen Akku und Ladegerät separat hinzugekauft werden, falls man nicht schon kompatible Geräte besitzt.



Einhell Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 18/10

Der Einhell Akku-Nasssauger TE-VC 18/10 sieht mit seinem Zentralgriff beinahe aus wie ein Werkzeugkasten und ist deutlich günstiger als der Ryobi-Sauger. Im Lieferumfang enthalten sind dennoch zwei Bürsten, ein Filter sowie ein Schmutzfangsack. 18-V-Akku und Ladegerät stecken allerdings nicht mit im Karton.



Kärcher WD 2 Plus-Nass-/Trockensauger

Wer sich nicht um ein geringes Packmaß kümmert und einen Stromanschluss parat hat, könnte sich auch für den kabelgebundenen Nass- und Trockensauger WD 2 Plus von Kärcher erwärmen. Der saugt mit 1000 W Leistung erheblich kraftvoller. Allerdings dürfte er in verwinkelten Campern mancherorts anecken. Zudem erfolgt die Nasswäsche hier in drei separaten Arbeitsschritten: zunächst trockensaugen, Reinigungslösung anwenden, dann nasssaugen.



Welche Reinigungsmittel benötigt man fürs Nasssaugen?

Nasssauger müssen mit säurearmen und schwach schäumenden Reinigungslösungen befüllt werden, um gut zu funktionieren und die Textilien nicht zu verfärben. Das Konzentrat von Klarberg erfüllt diese Kriterien und reicht für mehrere Waschgänge. Für geringfügige Verschmutzungen oder kleine Flächen genügen auch herkömmliche Polsterreiniger (hier zu unserem Polsterreiniger-Labortest). Wichtig: Nach dem Nasssaugen unbedingt auch den Sauger und Schlauch reinigen und von allen Flüssigkeiten leeren, damit er beim nächsten Mal gleich einsatzbereit ist.