Jeder kennt es: Einmal nicht aufgepasst und schon ist ein Fleck auf den schönen Autositzen. Der Innenraum von Autos ist oft Verschmutzungen ausgesetzt, sei es durch verschüttete Getränke, Schlamm, Tierhaare oder andere Flüssigkeiten. Ein Nasssauger kann die anschließende Fahrzeugpflege erleichtern und trägt dazu bei, dass das Innere des Autos sauber, frisch und gut gepflegt bleibt. Aber welche Produkte sind am besten? Unsere Empfehlungen im Check.

Mit seiner Vielseitigkeit erleichtert der Nasssauger die gründliche Reinigung des Fahrzeuginnenraums, minimiert unangenehme Gerüche und trägt zur langfristigen Werterhaltung des Autos bei. Eine erste Empfehlung für Nasssauger ist der Bissell SpotClean ProHeat. Der Fleckenreiniger verfügt über einen 330-W-Motor und die sogenannte Heatwave-Technologie, um Verschmutzungen zuverlässig zu entfernen. Der SpotClean ProHeat verfügt außerdem über einen 1,5 m langen Schlauch für schwer zugängliche Bereiche im Zuhause oder Auto. Der Wasserbehälter ist abnehmbar und kann somit leicht geleert und befüllt werden.



Nasssauger für das Auto – unsere Empfehlungen

Ein Nasssauger für das Auto ist absolut unentbehrlich, da er nicht nur trockenen Schmutz, sondern auch Flüssigkeiten mühelos bewältigen kann. Somit sorgt er für eine frische, saubere Umgebung im Auto, was letztlich zur Werterhaltung und zum Komfort des Fahrzeugs beiträgt.

Scheppach Sprüh- und Waschsauger SprayVac20

Der Sprüh- und Waschsauger von Scheppach bietet fünf verschiedene Funktionen: Trockensaugen, Nasssaugen, Sprühen, Ausblasfunktion sowie Filterreinigung. Der Wasser- und Reinigungsmitteltank verfügt über ein Fassungsvermögen von 3,5 L. Der Motor ist mit 1600 Watt außerdem sehr leistungsstark. Mit einer Kabellänge von 7,5 m ist der Nasssauger vielfältig einsetzbar. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind eine Polsterwaschbürste, eine Teppichwaschbürste, eine Flachhalsdüse, eine Sofadüse sowie zwei Kunststoffrohre und verschiedene Filter.



Linsar Multi Waschsauger

Vom Hersteller Linsar kommt ein Multi Waschsauger, der mit oder ohne Wasser verwendet werden kann. Das Dual-Tank-System trennt dabei sauberes und schmutziges Wasser. Der 400 Watt Motor sorgt für ein starkes Sprüh- und Absaugsystem. Mit dem flexiblen 1,2 m Saugschlauch und dem 3,3 m langen Kabel sind auch schwer zugängliche Bereiche einfach zu reinigen. Ein Zubehörset mit unter anderem zwei verschiedenen Aufsätzen und Bedienungsanleitung ist inklusive. Kund:innen loben vor allem die gute Reinigungsleistung.



Kärcher SE 4002 Waschsauger

Der rennomierte Hersteller Kärcher liefert mit dem SE 4002 Waschsauger einen vielseitig einsetzbaren Nasssauger mit drei Funktionen. Der Sauger fungiert als Waschsauger sowie als Nass- und Trockensauger. Mit in der Lieferung enthalten sind eine Waschdüse für die Polsterreinigung, eine Waschdüse mit Hartbodenaufsatz, eine Nass-/Trockendüse, eine Fugendüse und eine Polsterdüse sowie verschiedene Filter.



Kärcher Nass-/Trockensauger WD 2 Plus

Deutlich günstiger als der SE 4002 ist der WD 2 Plus von Kärcher. Dieser Nass- und Trockensauger kommt mit einer Leistung von 1000 Watt und besitzt auch eine Blasfunktion, um losen Schmutz von Flächen zu blasen. Der einteilige Patronenfilter sorgt dafür, dass sowohl nasser, als auch trockener Schmutz aufgesaugt werden kann, ohne den Filter zwischendurch austauschen zu müssen. Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Gerät auch ein Patronenfilter, ein Vliesfilterbeutel, eine Boden- sowie Fugendüse, der zugehörige Saugschlauch und zwei Saugrohre.



CLEANmaxx Polster- & Teppichreiniger

Der Cleanmaxx Polster- und Teppichreiniger ist ein Waschsauger mit einem Zwei-Tank-System und einer Saugkraft von 9 Kilopascal. Mit dem 1,2 m langen Saugschlauch kann auch an schwer zu erreichenden Bereichen im Auto gesaugt werden. Der 400 Watt starke Staubsauger verfügt über zwei spezielle Reinigungsaufsätze. Damit sollen Autositze, Teppiche oder andere Polster einfach sauber gemacht werden können.



ALBATROS Nass-Trocken-Sauger

Der Nasssauger von Albatros bietet neben einer nassen auch eine trockene Saugfunktion sowie eine Blasfunktion. Eine Leistung von 1200 Watt und eine Saugleistung von 16 kPa soll eine effiziente Fleckentfernung gewährleisten. Und der Sauger verfügt sogar über ein praktisches und umweltschonendes Feature: ein wiederverwendbarer Staubbeutel, der im Gerät integriert ist. Zusätzlich sind im Lieferumfang ein Reinigungsschlauch, ein Teleskoprohr, mehrere Waschdüsen sowie ein auswaschbarer Schaumstofffilter enthalten.



Einhell TC-VC 1812 S Nass-Trockensauger

Wer beim Einkauf eines Nasssaugers sparen möchte, kann auf den Einhell TC-VC 1812 S zurückgreifen. Mit einer Aufnahmeleistung von 1250 W ist er teilweise sogar stärker als andere Modelle in unserem Vergleich. Durch verschiedene mitgelieferte Düsen und Filter soll der Sauger vielseitig einsetzbar sein. Ebenfalls verfügt das Gerät über ein 2,5 Meter langes Netzkabel, das an einer Halterung verstaut werden kann. Ein Tragegriff ermöglicht einen einfachen Transport.



Vacmaster WM1518R 1500W 18L Nass/Trockensauger

Der Vacmaster WM1518R verspricht mit 1500 Watt eine zuverlässgige Saugleistung. Der zweistufige Motor ist mit einem Luft- und Geräuschdiffusor ausgestattet, was ruhige Arbeiten ermöglichen soll. Der Staubsauger besitzt einen 18-Liter-Auffangbehälter aus Kunststoff und sieben Meter Schlauchlänge, mit der man beim Reinigen viele Bereiche im Auto erreichen kann. Praktisch hierbei sind Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör, das Kabel und den Schlauch. Zudem mit im Lieferumfang enthalten sind ein Schnellschloss, ein Verlängerungsschlauch, ein waschbarer Kartuschenfilter, ein Schaumfilter, verschiedene Düsen und ein Spaltwerkzeug.



Einhell Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 18/10

Wer einen Nasssauger ohne ein störendes Kabel benutzen möchte, für den ist der Akku-Nass-Trockensauger von Einhell zu empfehlen. Der Auffangbehälter hat ein Volumen von zehn Litern und bietet damit Platz für längere Einsätze. Der Staubsauger ist vielfältig einsetzbar, besitzt eine ergonomische Bauform und einen praktischen Tragegriff. Ebenfalls mitgeliefert werden ein ausziehbarer Schlauch mit einer Länge von 2 Meter, eine 2-in-1 Fugen-/Bürstendüse und eine 2-in-1 Polster-/Universaldüse sowie passende Filter. Der größte Minuspunkt des Staubsaugers: Der Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Dafür ist dieser allerdings mit anderen Geräten der Marke Einhell kombinierbar.



Was kann man mit einem Nasssauger saugen?

Nasssauger sind besonders nützlich für die Reinigung des Fahrzeuginnenraums, einschließlich der Fußmatten, des Kofferraums und anderer schwer zugänglicher Bereiche. Sie sind speziell dafür ausgelegt, Flüssigkeiten wie Wasser, verschüttete Getränke, Reinigungslösungen usw. aufzusaugen. Sie können dabei helfen, ausgelaufene Flüssigkeiten effektiv zu entfernen. Diese Art von Sauger sind auch in der Lage, trockenen Schmutz wie Staub, Sand, Tierhaare, Krümel, Blätter, Schmutzpartikel von Teppichen oder Fußmatten sowie andere feste Verunreinigungen aufzusaugen.

Welches Zubehör wird benötigt?

Um einen Nasssauger für die Reinigung im Auto effizient nutzen zu können, kann bestimmtes Zubehör hilfreich sein. So zum Beispiel Fugendüsen oder auch Polsterdüsen, mit denen Stellen wie Ecken, Ritzen oder Polster einfach gereinigt werden können. Auch eine Bürste, die dazu beiträgt, tiefsitzenden Schmutz aus Teppichen zu lösen, bevor er aufgesaugt wird, ist ein hilfreiches Werkzeug. Ersatz- oder zusätzliche Filter können sicherstellen, dass der Nasssauger effizient arbeitet und eine gute Filtration bietet. Verlängerungsrohre können helfen, um an schwer erreichbare Stellen im Auto, wie den Kofferraum oder unter die Sitze zu gelangen. Zudem ist auch ein Polsterreiniger zu empfehlen, um die Sitze im Auto zu säubern.

>>> Zu unserem großen Polsterreiniger-Test geht es hier



Können Nasssauger auch außerhalb des Autos verwendet werden?

Ja, Nasssauger sind vielseitige Reinigungsgeräte, die nicht nur für die Fahrzeugreinigung verwendet werden können. So unter anderem für die Reinigung von Teppichen, Polstern, Fliesen, Hartböden, Vorhängen und anderen Oberflächen im Haus. In Werkstätten sind Nasssauger ideal, um Späne, Sägespäne, Flüssigkeiten oder Öl aufzusaugen. Nasssauger eignen sich auch in gewerblichen Umgebungen wie Büros, Hotels oder Geschäften für die Reinigung. Auch zur Bewältigung von Wasserschäden können Nasssauger eingesetzt werden.

Wie pflegt man einen Nasssauger nach der Nutzung?

Die Pflege eines Nasssaugers nach der Nutzung ist wichtig, um seine Leistungsfähigkeit zu erhalten und sicherzustellen, dass er für zukünftige Reinigungsaufgaben einsatzbereit ist. Sofort nach Gebrauch des Staubsaugers sollte der Schmutz- oder Wasserauffangbehälter gründlich ausgespült werden. Nach jeder Nutzung sollte außerdem der Filter überprüft werden. Und auch die Düsen und Zubehörteile sollten regelmäßig auf Verschmutzungen überprüft werden. Man sollte den Nasssauger nach der Reinigung vollständig trocknen, um die Bildung von Schimmel oder unangenehmen Gerüchen zu verhindern. Man kann auch regelmäßige Wartungsarbeiten gemäß den Herstelleranweisungen durchführen. Darunter zum Beispiel den Austausch von Filtern oder das Nachziehen von Schrauben, um die Langlebigkeit des Nasssaugers sicherzustellen. Die genauen Pflegehinweise können allerdings je nach Modell und Hersteller des Nasssaugers variieren.