Kabelgebundene Reinigungsgeräte, die im, am und rund ums Auto zum Einsatz kommen, sind so etwas wie eine aussterbende Spezies. Das gilt insbesondere für Auto-Staubsauger: Wenn es darum geht, den oft verwinkelten Fahrzeug-Innenraum gründlich zu reinigen, sind Akku-Handstaubsauger, die ohne Kabel auskommen (hier alles Wissenswerte zu Akkusaugern und weitere Produktempfehlungen), inzwischen erste Wahl. Das liegt vor allem daran, dass sie meist handlich und leicht sind, was für die Reinigungsaufgaben, die typischerweise im Pkw oder Wohnmobil anfallen, ein klarer Vorteil ist.

Auto-Handstaubsauger von Gtech: Multi MK2 K9 ausprobiert

Der 140 W leistende Gtech Multi MK2 K9 ist ein moderner Handstaubsauger, der zumindest auf dem Papier alles mitbringt, was es braucht, um ein Auto von innen gründlich sauberzumachen. In erster Linie sind hier das ergonomische Design, das geringe Gewicht von etwa 1,5 kg und die handlichen Abmessungen von 250 x 136 x 386 mm (L/B/H) zu nennen.



Umfangreiches Zubehör

Relativ kraftvoll

Akkulaufzeit für Autoreinigung ausreichend Nachteile Nicht genug Laufzeit für Grundreinigung im Haushalt

Saugleistung ist der von kabelgebundenen Geräten unterlegen

Damit entspricht der Multi MK2 K9, dessen britischer Hersteller Gtech "Staubsaugen auf einem neuen Level" verspicht, in Größe und Gewicht des Gehäusekorpus in etwa einem handelsüblichen, kabelgebundenen Staubsauger. Nur kommt er naturgemäß ohne Teleskoprohr, Saugschlauch und Kabel aus der Verpackung. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass es den G tech Multi MK2 K9 für einige Euro weniger auch als kabelgebundenes Modell gibt.

Lieferumfang: Viel Zubehör im Set

Der Unterschied zwischen beiden Varianten liegt nach Herstellerangaben darin, dass es sich bei der Akkuvariante um ein robusteres Gerät handelt. Bei ihm sind bestimmte Plastikteile durch Bauteile aus Aluminium ersetzt worden, um etwa besser mit Tierhaaren fertig zu werden. Auch gibt der Hersteller 24 Monate Garantie. Ins Haus kommt der Sauger mit umfassendem Serienzubehör. Zum Lieferumfang gehören im Wesentlichen:

ein 0,4-l-Staubbehälter

ein sogenannter "Power-Head"-Aufsatz für Teppiche und Polster

eine Fugendüse (Autoaufsatz) für enge Zwischenräume

eine spezielle Bürste zur Entfernung von Tierhaaren und Staub

2200 mAh Lithium-Ionen-Batterie

Ersatzfilter

Duftkartusche

EU-kompatibles 230-V-Netzteil mit Schuko-Stecker

Derart umfangreich ausgestattet, rücken wir für unseren kurzen Test dem ordentlich angeschmutzten Innenraum eines Peugeot 508 zu Leibe, der schon ein paar Jahre als Familienauto auf dem Buckel hat. Sein automobiles Alltagsvorleben sieht man ihm durchaus an. Und das ist gut so: Bei unserem Praxis-Check steht hauptsächlich die Fähigkeit des Staubsaugers im Fokus, den hartnäckig verschmutzten Innenraum eines Autos gründlich zu reinigen (hier unsere Tipps zur ganzheitlichen Innenraumaufbereitung des Autos). Wir wollen herausfinden, wie gut der Gtech Multi MK2 K9 in der Praxis funktioniert, wie lange die Akkulaufzeit , wie es um die Ergonomie bestellt und ob der Gtech hochwertig verarbeitet ist.

Gesagt, gesaugt! In Bezug auf die Leistung bietet der Gtech Multi MK2 K9 eine maximale Betriebsdauer von etwa 20 min. Diese Zeit reicht in der Regel für kleinere Reinigungsarbeiten aus, wie sie typischerweise am Auto anfallen. Besonders effektiv erweist sich der Gtech Handsauger in unserem Test bei der Entfernung von Tierhaaren, was ihn zu einer beliebten Wahl für Haustierbesitzer:innen machen dürfte. Dank der digitalen Akkustandsanzeige und integrierten LED-Beleuchtung bleiben wir jederzeit über die Restlaufzeit auf dem Laufenden.

Allerdings, so ein weiteres Fazit unseres Praxis-Checks, gibt es einige Einschränkungen: Die Akkulaufzeit könnte länger sein. Besonders dann, wenn intensive Reinigungsarbeiten anstehen, etwas wenn neben dem Auto im Haushalt mehrere Räume oder stark verschmutzte Bereiche gereinigt werden müssen. In solchen Fällen könnte es notwendig sein, den Staubsauger schon nach kurzer Zeit zum Nachladen wieder ans Stromnetz einzustöpseln. Zudem kann der Gtech in Bezug auf die Saugleistung nicht mit leistungsstärkeren, kabelgebundenen Modellen für den Haushalt konkurrieren. Für gründliche Reinigungen könnte ein kabelgebundener Nass-/oder Trockensauger (die besten Nasssauger in unserem Vergleich), wie die einschlägigen Modelle von Dyson oder Kärcher, die bessere Wahl sein (der Kärcher VC6 Ourfamily Car Staubsauger in unserem Test).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Gtech Multi MK2 K9 eine ausgezeichnete Wahl für alle ist, die einen kompakten und leicht zu handhabenden Handstaubsauger fürs Auto suchen. Der Gtech Multi MK2 K9 ist in der Handhabung unkompliziert und seine Bedienung ist weitgehend selbsterklärend. Somit eignet er sich hervorragend für schnelle Reinigungsarbeiten. Besonders nützlich ist er für Haustierbesitzer:innen, die beispielsweise ihren Hund regelmäßig im Auto transportieren (was man beim Mitnehmen von Hunden im Auto beachten muss). Mit einem Preis von unter 200 Euro bietet der Gtech Multi MK2 K9 im Vergleich zu anderen kabellosen Handstaubsaugern ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Unterm Strich liefert er eine solide Reinigungsleistung, insbesondere im Vergleich zu ähnlichen Modellen wie dem Dyson Micro 1,5 kg Gold, ein limitiertes Leichtbau-Modell, das allerdings in Deutschland derzeit nicht mehr lieferbar ist.

Empfehlenswerte Alternativen zum Gtech Multi MK2 K9 im Überblick

Bei Autofahrer:innen beliebte Alternativen, die als Handstaubsauger infrage kommen und leicht über Amazon verfügbar sind, sind etwa die folgenden:

Bosch Professional BCS 611 AM Akkustaubsauger

Dank seines geringen Gewichts und handlichen Designs ist der Bosch-Akkustaubsauger Unlimited 6 wendig und vielseitig einsetzbar. Durch das abnehmbare Saugrohr macht er auch im Wohnbereich oder auf Treppen eine gute Figur. Außerdem gibt Bosch zehn Jahre Garantie auf die Motorleistung.



Anyson 45000Pa

Der Handsauger Anyson 45000Pa verspricht mit 550 W viel Leistung und mit bis zu 70 min Laufzeit großen Durchhaltewillen. Der Akkusauger wird mit einer praktischen Wandhalterung und viel Zubehör ausgeliefert. Gut für Allergiker:innen: Das Leeren des Behälters funktioniert kontaktlos.



Einhell Akku-Handstaubsauger TE-HV 18/06 Li-Solo Power X-Change

Mit gewohnt-gutem Preis-Leistungs-Verhältnis will Einhell mit dem Akku-Handstaubsauger TE-HV 18/06 bei besonders preisbewusster Kundschaft punkten.



Kleiner Haken: Akku und das im Rahmen des Einhell-Baukastensystems universell nutzbare Ladegerät sind nicht Teil des Lieferumfangs. Sie müssen entweder bereits im Haushalt vorhanden sein oder extra dazu gekauft werden.



Wie viel Saugkraft sollte ein Handstaubsauger haben?

Als Richtwerte für eine gute Saugleistung gelten zwischen 250 W und 400 W, sowie 13 und 25 kPa. Diese Herstellerangaben finden sich meist bei den technischen Daten. Letztere Größe ist auch in der Fahrzeugtechnik bekannt und verbreitet. Sie gibt den anliegenden (Unter)-Druck an. Eine hohe Wattzahl alleine ist hingegen nicht unbedingt gleichbedeutend mit starker Saugkraft. Denn es hängt stark vom Aufbau des Geräts ab, wie effizient die eingesetzte Energie beim Saugvorgang umgesetzt wird.

Worauf muss man beim Kauf eines Akku-Staubsaugers achten?

Saugkraft: Am besten zwischen 13 und 25 kPa.

Reinigungsleistung: Das Vorhandensein (und eventuell die Zahl der vorhandenen) Saugstufen verrät bereits viel über die zu erwartende Saugleistung.

HEPA-Filter: Allergiker:innen und Astmathiker:innen sollten auf das Vorhandensein eines HEPA-Filters achten. Dabei handelt es sich um einen Schwebstoff-Filter, der im Gegensatz zu anderen Filtern in der Lage ist 99,9 Prozent der Partikel aus der Atemluft entfernen. Zu diesen Partikeln zählen unter anderem Allergene, Viren, Bakterien, Chemikalien, Staub und viele mehr.

