In England kam es zu einem kuriosen Fall. Weil eine Priesterin Jesus-Aufkleber an ihrem Dienstwagen anbrachte, drohte ihr Versicherer mit einer Kündigung. Der Grund? Nach Versicherungsabschluss vorgenommene Veränderungen am Objekt würden den Verschicherungsschutz mindern. Die Versicherung bat also die Frau, die Aufkleber wieder zu entfernen. Ob sowas auch in Deutschland passieren kann und was beim Anbringen von Autoaufklebern unbedingt zu beachten ist, erfahrt ihr im Video!

KFZ-Versicherung Regionalklassen 2018: Bedeutung für die Kfz-Versicherung Neue Regionalklassen sind bekannt