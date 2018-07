Dellen nach einem Hagelschaden selbst entfernen? Auf eigene Faust ausdellen ist immer mit einem Risiko verbunden, denn sobald der Lack beschädigt ist, wird es kompliziert. Unsere Tipps!

Wenn Ihr Auto bei einem Hagelschauer draußen im Freien gestanden hat und wenn der Autolack nun Hagelschäden aufweist, ist guter Rat teuer. Denn die Versicherung zahlt nur, wenn Sie eine Vollkaskovariante abgeschlossen haben und eine Reparatur kann mitunter teuer werden. Was also können Sie tun? Einen Experten aufsuchen oder doch lieber selbst tätig werden? Mit einigen Tricks und Tipps wird es Ihnen zumindest an den Stellen gelingen, das Auto selbst zu reparieren, die leicht zugänglich sind, und an denen es sich um kleinere, gleichmäßige Schadensstellen handelt.

Hagelschaden am Autolack selbst entfernen

Zunächst sei gesagt, dass das Ausbeulen auf eigene Faust nur in manchen Fällen Sinn macht - es sei denn, die Optik des Wagens spielt nur eine nachgeordnete Rolle. So sollten Sie Beulen, bei denen neu lackiert werden muss, eher dem Fachmann überlassen. Wenn die Delle allerdings gleichmäßig ist und eine runde Form aufweist, können Sie Ihr Glück auch selbst versuchen. Achten Sie natürlich zu jeder Zeit darauf, dass Sie sich nicht verletzten (geeigneter Arbeitsschutz, Handsuche etc.). Legen Sie die beschädigte Stelle dazu von allen Seiten frei, erwärmen Sie dann den Lack von der Außenseite. Mit einer Heißluftpistole ist dies möglich. Jetzt können Sie mit der Hand (Hände schützen) oder mit einem Saugnapf die Stelle bearbeiten und die eingedrückte Stelle in die Gegenrichtung bewegen. Seien Sie dabei vorsichtig mit dem Blech, damit der Lack nicht platzt. Falls Sie für die Arbeit an der Stelle längere Zeit benötigen, wärmen Sie zwischendurch nach.

Professionelle Alternativen zur Dellenentfernung

Wenn die oben genannten Methoden nicht infrage kommen, beispielsweise weil die Dellen an zu vielen unzugänglichen Stellen sind, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt. Ein sogenannter Beulendoktor oder Dellenspezialist kann Ihnen sicherlich ein gutes Angebot machen. Der Vorteil: Sie sparen sich den Ausbau der Innenverkleidung und können sich darauf verlassen, dass Ihr Auto später auch wieder die korrekte Lackfarbe hat.

Hagelschaden: Moderne Techniken sind kostengünstiger

Die Profis haben ihre Techniken zur Entfernung von kleineren Dellen im Lack weiterentwickelt. Durch die neuen Maßnahmen wurde vor allem das Thema Kosten abgemildert. Bevor man also viel Geld in eine aufwändige Komplettreparatur investiert, sollte der erste Weg zum Dellendokor führen. Je nach Umfang und Intensität der Beschädigungen kommt man mit 300 bis 500 Euro schon sehr weit, um beispielsweise ein komplettes Dach und Motorhaube wieder instand zu setzen.

Um sich einen ersten Überblick über die möglichen Kosten zu verschaffen, bieten wir Ihnen hier den Link zu einem >> Dellen-Rechner an.

