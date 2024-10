Audis neue Lichttechnik erklärt

Audi setzt im neuen Q5 erstmals in Europa das sogenannte Projektionslicht im Spoiler ein. Oder anders ausgedrückt: Der Q5 hat ein weiteres Bremslicht bekommen. Die AUTO ZEITUNG hat fünf interessant Fakten zu dieser neuen Lichttechnik!

Fünf Fakten zum dritten Bremslicht vom Audi Q5, die kaum jemand kennt

Wie funktioniert das zusätzliche Bremslicht?

Das in Europa erstmals eingesetzte neue Projektionslicht im Spoiler des Audi Q5 funktioniert folgendermaßen: Im oberen Bereich der Heckscheibe wird eine Grafik projiziert, die als unterbrochener Balken aufleuchtet. Das soll laut Hersteller die Sicherheit erhöhen. Sie ist parallel zur dritten Bremsleuchte geschaltet und leuchtet damit nur beim aktiven Bremsvorgang. Technisch befinden sich Lichtquellen im Heckspoiler, die einerseits die rote Bremslichtfläche erzeugen und andererseits, also nach unten abstrahlend, die projizierte Grafik auf die Heckscheibe erzeugen.

Ist dies Projektion des dritten Bremslichts legal?

Ja. Da die Reflexion des Projektionslichts im Spoiler ausschließlich nach hinten erfolgt und nur für den nachfolgenden Straßenverkehr zu erkennen ist, sieht die Person am Steuer nichts vom zusätzlichen Beleuchtungseffekt. Zudem ersetzt es das Bremslicht nicht, sondern erweitert es. Womit das dritte Bremslicht hierzulande legal ist. Eine ausschließliche Nutzung des Projektionslichts als Bremslicht wäre aufgrund der Anforderungen des Gesetzgebers an eine Bremsleuchte hier nicht möglich. Was unter anderem an der Helligkeit, der Leuchtstärke und auch des Abstrahlwinkels liegt.

Kann das Projektionslicht auch alleine funktionieren?

Technisch ist das Projektionslicht im Spoiler des Audi Q5 – hier gibts alle Fakten zum neuen Audi SQ5 – an die dritte Bremsleuchte geschaltet, kann demnach nicht alleine funktionieren.

Wie sieht es in anderen Ländern aus?

In Nordamerika und China darf Audi die projizierte Grafik auch als Quattro-Schriftzug ausführen. Das ist in Europa nicht zulässig. Der Autobauer hat sich deshalb hierzulande für die Grafik mit dem unterbrochenen Balken entschieden. Übrigens bindet Audi damit auch die Lichtinszenierungen der Coming-Home- und Leaving-Home-Funktion ein.

Was verspricht sich Audi vom Projektionslicht?

Diese Frage beantwortet der Hersteller damit, dass das Projektionslicht im Spoiler über der Heckscheibe nicht nur auf das Design, sondern auch auf die Sicherheit einzahlen soll. Denn Hinterherfahrende sollen das zusätzliche dritte Bremslicht besser sehen und somit bestenfalls schneller reagieren können, falls es zu einer Gefahrenbremsung kommt.

Welches Audi-Modell bekommt die neue dritte Bremsleuchte ebenfalls?

Einmal erfunden und umgesetzt, könnte diese Technik nun in weiteren Modellen von Audi Einzug finden. Klingt logisch und wird vermutlich so sein. Offiziell äußern wollte sich Audi dazu aber nicht. Wir dürfen also davon ausgehen, dass die kommenden Faceliftversionen der großen SUV diese Lichttechnologie ebenfalls erhalten werden.