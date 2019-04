Der neue Audi S7 Sportback der australischen Polizei in New South Wales kommt zwar mit 450 PS und wäre somit der perfekte "partner in crime", wenn es um die Verfolgung von flüchtigen Gangstern ginge, doch ihm ...

Der neue Audi S7 Sportback der australischen Polizei in New South Wales kommt zwar mit 450 PS und wäre somit der perfekte "partner in crime", wenn es um die Verfolgung von flüchtigen Gangstern ginge, doch ist ihm ein anderes Schicksal beschieden. Der Polizei-S7 wird vor allem in der Jugendarbeit und im Gemeindedienst eingesetzt, und ist der " Lake Illawarra Area Command", einem Squad der Polizei New South Wales, als Leihgabe für 12 Monate zugeteilt. Um auf der Straße als Spezial-Fahrzeug noch mehr herauszustechen, durften Facebook-Fans von "Audi Australia" die Optik des Aussie-Streifenwagens per Votum bestimmen und entschieden sich für eine blau-weiße Streifen im Karomosuter, diverse "Police"-Schriftzüge, das Wappen des Squad und Hinweise auf die dazugehörige Facebook-Seite. Mehr zum Thema: Die schärfsten Polizeiautos der Welt



Audi Sport Modellpalette bis 2016 (Video):

Audi S7 Sportback für die australische Polizei

Obwohl der Audi S7 Sportback mit seinem 450-PS-starken Twinturbo-V8 in nur 4,6 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt, ist das Auto also dazu verdammt, von Ortschaft zu Ortschaft als Showcar "für den guten Zweck" zu tingeln. Eigentlich eine Verschwendung, wenn auch eine optisch ansprechende. Damit teilt er sich ein Schicksal mit seinem ebenfalls der australischen Polizei zugeteilten Audi RS4 Avant, der von "Audi Australie" als Showcar zu Werbezwecken übergeben wurde. Mit beiden Modellen möchte Audi auch seinen Dank an Australien aussprechen, das dem Hersteller aus Ingolstadt sehr gute Umsätze beschert hat.

