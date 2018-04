Die Leistung des Sechszylinders dürfte bei rund 450 PS liegen, was in Kombination mit dem leichteren Gesamtgewicht zu entsprechend sportlichen Messwerten führen dürfte.

Ist der aktuelle S6 noch mit einem 4,0-Liter-V8 unterwegs, könnte der Nachfolger demnach mit dem kleineren 2,9-Liter-V6 in Serie gehen, wie er auch schon aus RS 4 und RS 5 bekannt ist.

Nicht ganz so einfach zu identifizieren, aber vorhanden, ist eine optisch schärfer gezeichnete Frontschürze mit größeren Lufteinlässen.

Und wie schon seine Vorgänger soll auch dieses S-Modell wieder eine höhere Leistung mit Alltagstauglichkeit kombinieren und per quattro-Allradantrieb auf die Straße bringen.

Das Performance-Modell Audi S6 (2018) steht wenige Wochen nach der Premiere der A6 Limousine in den Startlöchern. Und wie schon seine Vorgänger soll auch dieses S-Modell wieder eine höhere Leistung mit Alltagstauglichkeit kombinieren und per quattro-Allradantrieb auf die Straße bringen. Die ersten Fotos vom nächsten S6 geben nur wenig preis – angesichts des vorgestellten Serienmodells aber gut zu verschmerzen. Neben dem horizontalen Design mit dem großen, sechseckigen Kühlergrill und den breiten LED-Scheinwerfern sind auch die tiefergelegte Karosserie, die breiteren Reifen und die vierflutigen Endrohre gut erkennen kann. Nicht ganz so einfach zu identifizieren, aber vorhanden, ist eine optisch schärfer gezeichnete Frontschürze mit größeren Lufteinlässen. Die sorgen nicht nur für ein rundum sportlicheres Aussehen, sondern versorgen den neuen Motor im Audi S6 (2018) zusätzlich mit ausreichend Frischluft.

