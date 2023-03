Die Gebrauchtwagenpreise sind so hoch wie nie, doch allmählich könnte ein Ende des Anstiegs in Sicht sein. Wir verraten die Gründe und geben eine Prognose.

Alle Preise scheinen aktuell nur noch eine Richtung zu kennen: nach oben. Das gilt auch auf dem Fahrzeugmarkt, allen voran für Gebrauchtwagenpreise. Laut dem Gebrauchtwagen-Portal AutoScout24 nahmen die Preise in Europa im Jahr 2022 um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Gleichzeitig ging das Angebot um 16 Prozent zurück – ein weiterer Faktor, der für Verteuerung sorgt. Die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) zeichnet in ihrem Report 2023 ein ähnliches Bild: So kostete ein Gebrauchtwagen im Jahr 2022 in Deutschland im Schnitt 18.800 Euro und damit rund 3000 Euro (+16 %) mehr als im Vorjahr. Doch hier könnte allmählich der Höchststand erreicht sein, berichtet das Fachmagazin Kfz-Betrieb in Berufung auf Branchenexpert:innen der DAT und Schwacke. So beobachte man bereits, dass der Verkauf nicht mehr so schnell vonstattenginge und die Standzeiten der Gebrauchtwagen anstiegen.!--endfragment-->

Energiekrise und Inflation sorgen dafür, dass die Menschen schlicht weniger Geld für neue Autos zur Verfügung haben. Der Kauf eines Gebrauchtwagens steht daher nicht immer an erster Stelle. Dass die Preise nun stark fallen, sei dennoch nicht zu erwarten. Dafür sei das Angebot an Gebrauchtwagen gerade im Bereich der bis dreijährigen Gebrauchten zu knapp. Vielmehr erwarte man eine Stagnation, allenfalls einen sehr leichten Rückgang der Preise. Ähnlich sieht es auch Edgar Berger, CEO bei AutoScout24: "Eine geringere Nachfrage der Autokäufer, die sich wegen der wirtschaftlichen Belastung in Zurückhaltung üben, bei gleichzeitig ansteigender Produktion der Autohersteller führt zum Jahresende zu leicht steigenden Beständen im Handel und damit möglicherweise zu einer Trendumkehr bei den Preisen für Gebrauchtfahrzeuge. In Europa gibt es ein Preisniveau auf Rekordhöhe, jedoch sinken die Preise bereits vereinzelt". Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Kilometerstand bei Gebrauchtwagen prüfen (Video):

Hohe Gebrauchtwagenpreise: die Gründe

Die Explosion der Gebrauchtwagenpreise hat mehrere Gründe, die sich teilweise gegenseitig verstärken: So nahm die individuelle Mobilität infolge der Corona-Krise stark an Bedeutung zu. Viele Pendelnde stiegen vom öffentlichen Nahverkehr auf das Auto um. Das hat die Nachfrage vor allem nach älteren Gebrauchten befeuert. So schrumpfte die Auswahl an Autos im Alter von über zehn Jahren 2021 um 16,1 Prozent. Gleichzeitig fehlt der Nachschub an neuen Gebrauchten, da weniger Neuwagen zugelassen wurden. Zu Beginn der Pandemie stand vielerorts die Produktion still, danach sorgte der Teilemangel bis heute für verzögerte Auslieferungen. Auch Firmenflotten und Vermieter, eine bedeutende Quelle gerade für junge Gebrauchte, hatten in Zeiten der Krise weniger Neuwagen geordert. Leasingverträge wurden gestreckt und zahlreiche Autos dadurch später getauscht. Die Folge: Das Angebot auf dem deutschen Gebrauchtwagenmarkt schrumpfte erstmals seit Jahrzehnten. Insgesamt ging die Auswahl 2021 im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent zurück.