Für die ganze Familie und deutlich größer als die Limousinen und das Coupé soll wieder der Opel Zafira werden. 2012 soll der neue Zafira auf den Markt kommen, dann neben ausreichend Variabilität und sieben Sitzen mehr Sportlichkeit versprühen

Besonderheit: Schiebetüren für die Rückbänkler

2011: Die dritte Auflage des Zafira wird eine besonders sportliche

Wenn Haustuner OPC die Hände mit im Spiel hat, wird der Astra zum richtigen Renner mit weit über 200 PS

Anfang 2011 soll der dreitürige Astra GTC kommen, der noch flacher und breiter wirkt als der konventionelle Dreitürer. Das Astra Coupé soll bis zu 270 PS verkraften

Der Astra Kombi, der nicht mehr Caravan, sondern wie der Insignia Sports Tourer genannt wird. Wie beim Fünftürer wird der Kombi kleine Dreiecksfenster vorne haben

Technische Feinheiten sind das elektronische FlexRide-Fahrwerk, adaptives Bi-Xenon-Licht und das Frontkamerasystem „Opel Eye"

Für den neuen Astra gibt es vier Benzin-Motoren mit 1,4 und 1,6 Litern Hubraum (100 bis 180 PS) sowie vier Common-Rail-Diesel von 1,3 bis 2,0 Liter (95 bis 160 PS).

Vielleicht trägt sie den Namen Calibra: die dreitürige Version des nächsten Opel Astra Coupé

… sondern auch von hinten. Allein die verklebten Fond-Türen geben den Hinweis auf den kleinen Familienvan der Generation 2009

Erwischt: Der Meriva Erlkönig ähnelt dem aktuellen Zafira nicht nur von vorne …

Alle vier Türen des sogenannten FlexDoor-Systems können unabhängig voneinander geöffnet werden

Der Navibildschirm ist weit oben in der Mittelkonsole installiert, der Schalthebel liegt erhöht und praktisch, immer griffbereit

… und eigenständigem, erwachsenem Heck

In Genf präsentierte Opel bereits eine Meriva-Studie mit bekanntem Opel-Markengesicht …

… mit hinten angeschlagenen Türen zum Einstieg in den Fond

Ende 2009: neuer Meriva …

Noch in der Prüfungsphase: Corsa mit Stoffdach als Nachfolger des Tigra Twintop

2010: Kleines SUV unterhalb des Antara mit Front- und Allradantrieb auf Corsa-Basis

2011: Einstiegsmodell unterhalb des Corsa für rund 8000 Euro. 3,30 Meter kurz, mit Zwei- oder Dreizylinder-Turbo

Der Stufenheck-Insignia feierte bereits am 8. Juli 2008 in London Premiere © autoscoop.biz

Unser Erlkönig-Fotograf hatte das ungetarnte Fließheck bei Testfahrten erwischt © autoscoop.biz

Zu erkennen ist das Fließheck am Heckscheibenwischer, ansonsten sieht das Erprobungsfahrzeug wie das Stufenheck aus © autoscoop.biz

Insignia ungetarnt: Die Fließheck-Variante des neuen Insignia © autoscoop.biz

Elegant gezeichnet ist auch das Dreispreichen-Lenkrad

Im Innenraum werden hochwertige Materialien verwendet, um Haptik und Optik zu steigern

Stufenheck-Modell und Fließheck-Variante sind 4,83 Meter lang und haben einen Radstand von 2,737 Meter

Schrägheck und Stufenheckmodell sehen sich sehr ähnlich. Bestes Unterscheidungsmerkmal bei geschlossener Heckklappe: Der Heckwischer

Gemeinsamer Auftritt der klassischen Limousine und des Fließheck-Modells mit großer Heckklappe

Typisch Opel: Die Bügelfalte auf der Motorhaube

Seit der Markteinführung entwickelte sich die Limousine zum absoluten Verkaufsschlager

Premiere hatte die neue Opel-Mittelklasse auf der London Motor Show 2008

Der Insignia zeigt die neue Design-Linie der Rüsselsheimer

Marktstart des neuen Opel-Spitzensportlers ist im Herbst 2009

Allradantrieb plus FlexRide mit OPC-Modus

239 kW/325 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment; in sechs Sekunden auf 100 km/h

Der Opel Insignia OPC feierte am 7. Mai 2009 auf der Barcelona Motor Show Premiere

Wer in den Sports Tourer 1.6 Turbo einsteigt, fühlt sich komplett in das Cockpit integriert

Große Lufteinlässe und kantige Endrohre

Die Extremversion von Opel startet im September 2009

Mit dem Mittelklasse-Erfolgsmodell Insignia ist Opel in Gunst der Käufer aufgestiegen - und trotzt damit weiterhin der wirtschaftlichen Lage. Bereits im September feiert die Extremversion des Insignia Sports Tourer, der OPC, Premiere. Bis 2011 sehen die bisherigen Planungen weitere interessante Modelle vor, die bestehende Fahrzeuge ersetzen oder auf neue Segmente zielen

Trotz der wirtschaftlich schwierigen Situation verkaufen sich die Opel-Modelle weiterhin prächtig – allen voran das Mittelklasse-Modell Insignia. Auf dem Autosalon in Paris 2008 debütierte bereits der Insignia Sports Tourer , der Nachfolger des Caravan, der im Gegensatz zum aktuellen Vectra-Kombimodell nicht mehr als reiner Raumriese auftritt, sondern sich deutlich sportlicher und edler präsentiert.

Im September schicken die Rüsselsheimer dann die Extremversion des neuen Opel Insignia Sports Tourer, den OPC, an den Start. Außerdem zeigen wir, welche Modelle bisher geplant waren.

Nachfolger Tigra TwinTop

Ein neues Spaßmobil steckt noch in der Prüfungsphase: Als Nachfolger des aktuellen Tigra TwinTop mit elektrischem Stahl-Klappdach ist eine Stoffdach-Cabrio-Version des aktuellen Corsa in der Diskussion. Insider geben dem Corsa Cabrio gute Chancen, da das Stoffdach deutlich günstiger zu produzieren ist als das aufwendige Metall-Klappverdeck.

Neuer Meriva

Ende 2009 wird der Opel Meriva abgelöst. Das Alleinstellungsmerkmal des neuen Modells (75 bis 192 PS) sind die hinten angeschlagenen Schmetterlingstüren. Das sogenannte FlexDoor-Konzept ermöglicht einen bequemen Zugang zur Rücksitzbank.

>> Erster Mega-Test: Der neue Opel Astra

>> Außerdem: Alle Opel-Neuheiten bis 2012

Kleines SUV unter Antara

Unterhalb des Antara wird ein kleines SUV platziert: Der für 2010 geplante, auf der Gamma-Plattform (Corsa) aufbauende Kraxler soll mit Front- und Allradantrieb angeboten werden. Das Corsa-Motorenregal ist dafür mit Triebwerken von 75 bis 192 PS bestens sortiert. Die Kraftverteilung zwischen den Achsen soll durch elektronisch gesteuerten Bremseingriff reguliert werden.

Neuer Zafira kommt 2011

Im Frühjahr 2011 geht die dritte Generation des erneut siebensitzigen Neuer Opel Zafira Tourer 2011 an den Start. Der Clou: Nicht nur die Sitze in der dritten, sondern auch die in der zweiten Reihe lassen sich künftig plan zum Wagenboden wegfalten. Ein Novum sind die hinteren Schiebetüren. Neu im Motorenprogramm sind eine 190-PS-Variante des Zweiliter-CDTI-Diesels und ein 140 PS starker 1,4-Liter-Turbo-Benziner.

Absehbar ist auch der Serieneinsatz eines E-Flex-Modells auf Basis des neuen Astra (ab Ende 2009), das bis zu 50 Kilometer weit rein elektrisch fahren kann.

Einstiegsmodell für 8000 Euro

Ebenfalls im Jahr 2011 will Opel für rund 8000 Euro ein pfiffiges Einstiegsmodell unterhalb des Corsa anbieten: den nur 3,30 Meter kurzen City. Opel-Chef Hans H. Demant favorisiert einen Antriebsstrang, in dem der Motor - aufgeladene Zwei- oder Dreizylinder - und das Getriebe in einem Gehäuse verblockt sind.

Calibra-Nachfolger wahrscheinlich

Mit der nächsten, auf mehr Eigenständigkeit getrimmten Version des Opel Astra GTC: Offizielle Bilder und erste Infos könnte der Name Calibra wieder auferstehen. Nach dem Debüt des VW Scirocco mehren sich in Rüsselsheim die Stimmen, ein Sportcoupé auf Astra-Basis nachzuschieben, das mit den stärkeren Motoren bestückt wird.

AUTO ZEITUNG