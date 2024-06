Neun Hersteller beim 24er in Spa

Ein fahrendes Relikt: Das Herz des Mercedes-AMG GT3 ist nichts weniger als der 6,2-l-V8-Motor, der in seiner Grundform aus dem Vorgänger Mercedes SLS AMG GT3 stammt und in seiner jüngsten Variante 550 PS (404 kW) leistet.

Mit dem Ford Mustang GT3 betritt ein Newcomer in Spa die Bühne. Beim 24h-Rennen in Le Mans konnte Ford zwar nicht siegen, legte aber gleich einen Achtungserfolg in seiner Klasse mit den Plätzen drei und vier hin.

Einer der heimlichen Favoriten dürfte der Ferrari 296 GT3 sein, der 2024 in sechsfacher Ausführung das 24er in Spa bestreitet.

Der BMW M4 GT3 startet 2024 das letzte Mal in dieser Form beim 24h-Rennen in Spa. Ab dem darauffolgenden Jahr übernimmt dann der überarbeitete M4 GT3 Evo.

Der Audi R8 LMS GT3 gilt schon als "alter Hase" in der Startaufstellung und konnte bereits viele Titel einfahren in seiner Karriere.

Einmal mehr steht das 24h-Rennen von Spa Francorchamps an – vom 29. bis 30. Juni 2024. Neun Hersteller kämpfen dabei in der GT3-Klasse um den Sieg. Wir stellen die Boliden von BMW, Audi, Porsche & Co. vor!

Das 24h-Rennen in Spa Francorchamps gilt als das Motorsportfest schlechthin in der GT3-Klasse. Anders als die 24h-Rennen von Le Mans oder am Nürburgring kämpfen alle Teilnehmenden in derselben Fahrzeugklasse (allerdings in verschiedenen Fahrerwertungen) um den Titel. Mit 67 Teilnehmenden, die das Rennen auf Fahrzeugen von neun verschiedenen Herstellern bestreiten, ist das Starterfeld zum 100. Jubiläum der Rennstrecke prall gefüllt. Um einen Überblick über die verschiedenen GT3-Boliden zu behalten, listen wir die Modelle im Folgenden auf und nennen die wichtigsten Daten (Alle genannten Zahlen und Fakten Stand: Juni 2024).

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Ferrari 499P Modificata (2023) im Video:

Das sind die GT3-Boliden beim 24h-Rennen Spa Francorchamps

Audi R8 LMS GT3

Mit dem Audi R8 LMS GT3 mischt der deutsche Hersteller bereits seit 2015 erfolgreich im GT3-Sport mit. Seit seiner Einführung wurde der Renner stetig weiterentwickelt, was in zwei Evolutionsstufen mündete. Die aktuelle Ausbaustufe mit dem Beinamen "Evo II" wurde im Vergleich zum Vorgänger in den Bereichen Motorcharakteristik, Fahrwerk und Klimatisierung nachgeschärft und leistet 585 PS (430 kW) bei 550 Nm Drehmoment. Bislang erzielte Audi mit dem R8 LMS GT3 16 Gesamtsiege bei verschiedenen 24h-Rennen (Stand: Juni 2024). Beim 24h-Rennen Spa Francorchamps 2024 sind acht Audi R8 LMS GT3 im Starterfeld gelistet.

Aston Martin Vantage GT3

Der Aston Martin Vantage GT3 – der Nachfolger des gleichnamigen Rennwagens auf Basis der ersten Generation des Vantage – erhielt erst im Frühjahr 2024 ein umfassendes Update und tritt in dieser Form erstmals beim 24h-Rennen in Spa an. Die Überarbeitung umfasste hauptsächlich die Aerodynamik in puncto Abtrieb und Luftwiderstand. Die Neuauflage ist gut durch die deutlich größeren Scheinwerfer von seinem Vorgänger zu unterscheiden. Technisch bleibt es nach wie vor beim 4,0-l-V8 von AMG. Anders als Audi konnte Aston Martin noch keine 24h-Siege mit dem Vantage GT3 verzeichnen. Beim 24h-Rennen Spa Francorchamps 2024 sind sieben Aston Martin Vantage GT3 im Starterfeld gelistet, darunter befinden sich beide Modellvarianten.

BMW M4 GT3

Der BMW M4 GT3 ist, anders als die Modelle von Aston Martin oder Audi, noch gar nicht so lange im GT3-Motorsport aktiv. Erst 2022 löste der M4 den bisherigen Boliden auf Basis des BMW M6 ab. Zuvor bestritt BMW mit dem Z4 GT3 diverse Rennserien. Der BMW M4 GT3 leistet bis zu 590 PS (434 kW) aus einem Reihensechszylinder mit drei Litern Hubraum und doppelter Turboaufladung. Auch der BMW M4 GT3 hat erst im Mai 2024 ein Update bekommen. Die neuen Fahrzeuge mit dem Namenszusatz "Evo" werden ab 2025 die ersten Rennen bestreiten. Bislang konnte BMW mit dem M4 GT3 zwei Siege bei 24h-Rennen verzeichnen. Beide Sieger-Teams (ROWE Racing, 2023 in Spa, und BMW M Team WRT, 2024 in Dubai) sind auch beim 24h-Rennen in Spa Francorchamps 2024 gelistet. Insgesamt treten dort sechs BMW M4 GT3 an.

Ferrari 296 GT3

Der noch frische Ferrari 296 GT3 ist der Nachfolger des Ferrari 488 GT3 und hatte 2023 seine ersten Renneinsätze. Anders als seine Vorgänger, die bis auf den Ferrari F430 zurückgehen, wurde beim 296 GT3 die GT-Abteilung bereits bei der Entwicklung des Straßenfahrzeugs herangezogen. Soll heißen: Die technische Basis wurde von Beginn an auf den Motorsporteinsatz getrimmt. Mit Erfolg: Noch im selben Jahr konnte das Frikadelli Racing Team das 24h-Rennen am Nürburgring für sich entscheiden. Damit gewann erstmals ein nicht-deutsches Fabrikat die 24 Stunden in der Grünen Hölle. Das Herz des Ferrari 296 GT3 bildet ein hybridisierter 3,0-l-V6 mit einer Systemleistung von bis zu 600 PS (441 kW). Auch beim 24er in Spa Francorchamps treten sechs verschiedene Ferrari 296 GT3 an.

Ford Mustang GT3

Mit dem Ford Mustang GT3 kehrt Ford 2024 erstmals seit 2016 in den GT-Rennsport zurück. Bereits beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans hat Ford den Mustang GT3 eingesetzt und erzielte gleich einen Achtungserfolg in der LMGT3-Wertung mit den Platzierungen auf Rang drei und vier, beide aus dem Rennstall Proton Competition, der auch beim 24h-Rennen in Spa Francorchamps mit einem Fahrzeug teilnehmen wird. Der 5,4-l-V8 leistet je nach Setup bis zu 639 PS (470 kW).

Lamborghini Huracán GT3

Mit dem Lamborghini Huracán nimmt ein vergleichsweise altes Pferd – Verzeihung, "Stier" trifft es wohl eher – beim 24h-Rennen von Spa Francorchamps teil. Wie alle anderen GT3-Boliden im Feld basiert auch der Huracán GT3 auf dem gleichnamigen Straßensportler und ist seit 2015 im Motorsport aktiv. Dabei bestreitet der italienische Hersteller eine Vielzahl an GT-Rennserien und Markenpokale rund um den Globus und ist auch 2024 in Spa Francorchamps beim 24h-Rennen vertreten. Besonders auf dem nordamerikanischen Kontinent ist der Zuchtbulle erfolgreich, wo er bereits vier Siege bei einem 24h-Renen einfahren konnte. Über die Jahre wurde auch er mehrmals überarbeitet, wobei der Evo2 die jüngste Entwicklung darstellt. Wie auch der Audi R8 LMS GT3 (übrigens das Schwestermodell des Huracán) greift der GT3-Lambo auf ein V10-Triebwerk mit 5,2 l Hubraum zurück und leistet je nach Setup und Reglement bis zu 640 PS (471 kW). In Spa Francorchamps treten fünf Huracán GT3 beim 24h-Rennen 2024 an.

McLaren 720 S GT3

McLaren ist schon seit 2012 nicht mehr aus dem GT-Rennsport wegzudenken. Angefangen mit dem MP4-12C GT3, folgte schon 2015 mit dem 650S GT3 der Nachfolger, der 2018 schließlich vom 720 S GT3 abgelöst wurde. In seiner Karriere konnte der McLaren 720 S GT3 noch keinen Gesamtsieg in einem 24h-Rennen einfahren. Nichtsdestotrotz setzt der britische Hersteller seinen GT3-Boliden erfolgreich in diversen GT-Rennserien ein. Auch in Spa Francorchamps kommen sechs Fahrzeuge zum Einsatz.

Mercedes-AMG GT3

Auch der Mercedes-AMG GT3 ist ein vergleichsweise altes Arbeitstier im Starterfeld des 24h-Rennens in Spa Francorchamps und konnte in seiner Vergangenheit seit 2015 sechs Gesamtsiege bei verschiedenen 24h-Rennen herausfahren, wobei der Vierfachsieg am Nürburgring 2016 als der bemerkenswerteste gilt. Doch noch älter als das Fahrzeug selbst ist der 6,2-l-V8-Motor, der in seiner Grundform aus dem Vorgänger Mercedes SLS AMG GT3 stammt und in seiner jüngsten Variante 550 PS (404 kW) bei einem Drehmoment von 650 Nm leistet. Mit 14 teilnehmenden Fahrzeugen ist Mercedes am häufigsten auf dem Starterfeld des 24h-Rennens von Spa Francorchamps 2024 vertreten, dicht gefolgt von Porsche.

Porsche 911 GT3 R

Auch der wohl berühmteste Sportwagen der Welt nimmt am 24h-Rennen in Spa Francorchamps 2024 teil. Zwölf Fahrzeuge sind im Starterfeld gelistet, um den Kampf um die Krone anzutreten. Dabei blickt der Porsche 911 GT3 R auf eine lange Historie zurück, die mit dem Porsche 911 GT3 R (996) bis in das Jahr 1999 zurückreicht – von der restlichen Motorsport-Geschichte des Herstellers mal ganz abgesehen. Das aktuelle Fahrzeug auf Basis des Porsche 911 992.1 leistet rund 565 PS (416 kW) aus einem 4,2-l-Boxermotor. In seiner aktuellen Form hat der 911 GT3 R (992) seit 2022 bereits zwei Siege bei einem 24h-Rennen eingefahren, darunter das 24h-Rennen von Le Mans (2024, Klassensieg LMGT3, Manthey-EMA) und vom Nürburgring (2023, Gesamtsieger, Manthey). Damit gilt Porsche neben Audi, BMW und Mercedes-AMG zu den Top-Favoriten beim 24h-Rennen in Spa Francorchamps.