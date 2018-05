Die Neuzulassungen in Deutschland sind im April 2018 um acht Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Der VW Golf bleibt erneut der Spitzenreiter der Neuzulassungen in Deutschland im April 2018. Volkswagen führt auch bei den zulassungsstärksten Marken. Die aktuellen Zulassungsszahlen!

Die aktuellen Zulassungszahlen für April 2018 zeigen, dass insgesamt acht Prozent mehr Neuwagen zugelassen wurden als im Vorjahresmonat. Insgesamt sind das 314.055 neu zugelassene Pkw. Der private Anteil erreichte ein Wachstum von 19,3 Prozent auf insgesamt 38,5 Prozent. Die gewerblichen Zulassungen stiegen um zwei Prozent. Für den Zeitraum Januar bis April 2018 ist ein Wachstum von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu verzeichnen: In den ersten vier Monaten des Jahres 2018 wurden insgesamt 1.192.666 Pkw neu zugelassen. Bei knapp doppelt so vielen Pkw wurde eine Besitzumschreibung durchgeführt. Sollte sich die Zulassungszahlen stabil weiterentwickeln, könnte 2018 ein noch erfolgreicheres Autojahr als das Vorjahr werden, das mit 3,44 Millionen Neuzulassungen abgeschlossen hat.

Neuzulassungen von Pkw zwischen 2016 und 2018. © KBA

Aktuelle Zulassungen im April 2018: VW Golf an der Spitze

20,6 Prozent aller Neuzulassungen im April 2018 waren Modelle von VW. Das ergibt für den Autobauer ein Plus von 14,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Laut aktueller Zulassungsstatistik bleibt der VW Golf auch für das erste Drittel des Jahres 2018 das beliebteste Auto Deutschland: Mit insgesamt 79.675 Neuzulassungen zwischen Januar und April erreichte der Golf ein Plus von 7,9 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Fossile Brennstoffe bleiben auch für das erste Jahresdrittel die häufigste Antriebsart: Insgesamt waren 61,6 Prozent aller Neuzulassungen Benziner und gewinnen damit um 19,1 Prozent Zuwachs. Die Anzahl der Dieselfahrzeuge ist hingegen um 12,5 Prozent gesunken: 33,4 Prozent der Neuwagen waren mit einem Dieselmotor ausgestattet. Zwar ist bei den alternativen Antrieben ein Plus von 124,4 Prozent zu verzeichnen, allerdings machen die 3171 neu zugelassenen Elektro-Pkw nur einen Anteil von einem Prozent aus. Beliebter sind Hybride und Plug-in-Hybride mit insgesamt 10.858 Neuzulassungen im April 2018, die jeweils eine Steigerung um 69,8 Prozent und 21,1 Prozent erreichten. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß stieg um 1,6 Prozent auf 130,4 g/km.

Neuzulassungen in Deutschland, April 2018

Platz Marke/

Modellreihe Apr.

2018 Jan.-Apr.

2018 % zum

Vorjahr Jan.-Apr.

2017 1 VW Golf 20.486 79.675 7,9 73.872 2 VW Multivan 7365 12.094 -6,4 12.917 3 VW Tiguan 7108 27.527 11,1 24.782 4 Ford Focus 6371 23.363 53,0 15.267 5 VW Passat 6167 24.365 7,7 22.616 6 Audi A4, S4 6133 21.552 4,4 20.643 7 Mercedes C-Klasse 5954 21.642 -7,1 23.297 8 VW Polo 5691 21.930 -11,3 24.732 9 Skoda Octavia 5481 21.356 12,3 19.022 10 Ford Fiesta 5156 16.265 9,2 14.888 11 VW Touran 5075 19.728 9,2 18.064 12 Audi A3, S3 4820 16.943 -1,0 17.114 13 Opel Corsa 4573 15.148 -15,7 17.963 14 Fiat Ducato 4382 12.284 12,9 10.877 15 BMW 5er 4375 15.085 43,3 10.526 16 Mercedes E-Klasse 4359 14.924 -3,2 15.425 17 Mini 4287 15.518 9,0 14.234 18 Seat Leon 4269 13.371 -6,8 14.346 19 Opel Astra 4217 16.810 -24,1 22.134 20 Ford Kuga 4080 15.315 20,9 12.664 21 Skoda Fabia 3792 15.816 2,0 15.501 22 Audi A6, S6 3773 14.146 2,6 13.783 23 VW T-Roc 3518 9487 neu neu 24 BMW 3er 3347 11.573 -21,4 14.720 25 Mercedes GLC 3319 13.450 49,9 8975 26 VW Up 3265 12.828 7,5 11.931 27 VW Caddy 3001 12.997 16,5 11.161 28 Mercedes B-Klasse 2908 9013 -7,5 9749 29 Dacia Duster 2612 7837 72,3 4549 30 Opel Insignia 2518 9724 46,6 6632 31 BMW 2er 2444 13.250 -0,6 13.330 32 BMW 1er 2413 13.824 -1,5 14.038 33 Smart Fortwo 2393 8904 19,8 7431 34 Fiat 500 2238 10.093 -1,4 10.239 35 Hyundai i20 2237 8449 32,4 6382 36 BMW X1 2165 11.303 -13,5 13.069 37 Audi A5, S5 2150 8446 4,9 8049 38 Skoda Kodiaq 2131 7853 262,9 2164 39 Dacia Sandero 2052 8222 14,4 7189 40 Hyundai i30 2051 6729 -4,7 7063 41 Audi Q2 2024 8267 5,6 7832 42 Toyota Yaris 1986 8102 23,0 6587 43 Hyundai Tucson 1961 8187 11,7 7331 44 Ford Transit 1887 5756 16,8 4928 45 BMW 4er 1876 5704 -11,9 6478 46 Audi A1, S1 1867 6617 -9,4 7300 47 Seat Ibiza 1862 6968 42,2 4900 48 Seat Ateca 1857 7037 4,0 6764 49 Audi Q5 1804 7075 -28,6 9903 50 Opel Crossland X 1791 7162 neu neu

Neuzulassungen nach Marken (April 2018)