Audi präsentiert das e-tron GT Facelift

Das Audi e-tron GT Facelift (2024) und dessen RS-Ableger ist ab sofort bestellbar. Mit dem Modellwechsel hat es Audi allerdings nicht nur bei kleinen Änderungen belassen: Motorisierungen samt PS-Leistung und Reichweite sowie Innenraum wurden umfangreich überarbeitet. Auch ein neues Topmodell mit dem Namenszusatz "Performance" gesellt sich hinzu. Das sind die Preise!

Preis: Audi (R)S e-tron GT Facelift (2024) ab 126.000 Euro

Audi hat sein elektrisches Spitzenmodell umfangreich überarbeitet: Mit dem Audi (R)S e-tron GT Facelift (2024) belassen es die vier Ringe bei weitem nicht nur bei ein paar kleinen Detailänderungen. Vielmehr haben sich die Entwickler:innen nochmal zusammengesetzt und haben den Ököflitzer nochmal von Grund auf überdacht, sodass schlussendlich kein Stein auf dem anderen blieb. Die Antriebstechnik wurde gründlich überarbeitet und mit dem Audi RS e-tron GT Performance sogar nach oben hin erweitert. Auch der Innenraum sowie die Karosserie blieben bei dem Update nicht verschont.

Leider gilt das auch für die Preise. Startete das Einstiegsmodell zum Jahreswechsel noch bei "schmalen" 106.000 Euro, verlangt der Hersteller nun rund zwanzig Prozent Aufschlag und für den S e-tron GT mindestens 126.000 Euro. Der Preis des RS-Modells korrigiert sich hingegen "nur" geringfügig nach oben: 147.500 Euro im Vergleich zu 145.500 Euro sind in dieser Preisklasse ein Preisunterschied, den man getrost als "verkraftbar" bezeichnen darf. Das neu eingeführte Performance-Modell rangiert preislich wie leistungstechnisch an der Spitze des Trios mit einem Startpreis von 160.500 Euro (Alle Preise: Stand Juni 2024).

Leslie & Cars zeigt den Audi Q6 e-tron (2024) im Video:

Antriebe: Deutliche Reichweiten- und Leistungssteigerung

Mit dem Audi (R)S e-tron GT Facelift (2024) wurde die gesamte Antriebstechnik überarbeitet. Alle Modelle erhalten dabei einen mindestens 176 kW (239 PS) starken E-Motor an die Vorderachse, der in Kombination mit einem neu entwickelten E-Motor an der Hinterachse mit mindestens 415 kW (564 PS) in einer Systemleistung von 500 kW (679 PS) mündet – zumindest im Falle des Einstiegsmodells S e-tron GT. Das RS-Modell leistet maximal 630 kW (856 PS), während das Performance-Modell erst bei irrwitzigen 680 kW (925 PS) das Ende der Fahnenstange erreicht. Dementsprechend sind die Sprintzeiten auf 100 km/h nicht verwunderlich: Der S schafft die Disziplin in 3,4 s, im RS geht das 0,6 s schneller, während der RS e-tron GT Performance nach nur 2,5 s aus dem Stand das Landstraßentempo erreicht.

Audi betont zudem, dass trotz der deutlichen Leistungssteigerung das Gewicht des Antriebs reduziert werden konnte. Selbiges gilt auch für die Batterie, die um neun Kilogramm leichter ist und nun (netto) 97 kWh bereitstellt. Das soll laut Hersteller für Reichweiten von 609 km genügen. Dafür verantwortlich sind ein effizienteres Kühlsystem der Akkus und eine Feinoptimierung der einzelnen Batteriezellen. Neben der Reichweite hat Audi auch die Ladeleistung angepackt: Mit bis zu 320 kW lässt sich die Batterie in 18 min von zehn auf 80 Prozent laden. Gleichzeitig soll sich die Ladeleistung bei ungünstigen Witterungsverhältnissen verbessern – Wärmepumpe und effizienteren Thermosystemen für die Akkus sei Dank. Denn: Die Batterien brauchen (auch beim Laden) ein gewisses Temperaturfenster, um optimal zu funktionieren.

Serienmäßig befindet sich im Audi (R)S e-tron GT Facelift (2024) ein neu entwickeltes Luftfahrwerk mit Zwei‑Kammer‑zwei‑Ventil‑Technik, das sich per Fahrmodi besonders weit zwischen Komfort und Handling spreizen soll.

Exterieur: Dezente Korrekturen & Unterschiede zum RS

Das Audi (R)S e-tron GT Facelift (2024) unterscheidet sich auch optisch von seinem Vorgänger, wenngleich die Änderungen an der Karosserie überschaubar sind. Die Front zeigt sich nun mit einer strafferen Linienführung. Die RS-Modelle erhalten zudem deutlich größere Lufteinlässe. Die Frontschürze ist größtenteils in Schwarz gehalten und umfasst den invertierten Kühlergrill im RS-typischen Wabendesign, der sich selbst in Wagenfarbe präsentiert. Audi verkündet zudem, dass sich diverse Exterieur- und Designpakete ordern lassen, die zusätzliche Kontrastfarben, Optionen auf Carbon und Individualisierungsmöglichkeiten bereitstellen. Auch die Farbpalette wurde überarbeitet, wobei die RS-Modelle und allen voran das Performance-Modell in exklusive Farben erhältlich sind.

Interieur: Neue Materialien und Auswahloptionen

Foto: Audi

Der Innenraum des Audi (R)S e-tron GT Facelift (2024) zeigt sich ebenfalls frisch überarbeitet. Das Virtual Cockpit bietet nun zusätzliche Informationen zur Batterietemperatur und zeigt die Ladeleistung in Echtzeit. Auch neue Anzeigemöglichkeiten wie ein weiß hinterlegtes (digitales) Ziffernblatt hat der Hersteller implementiert. Das neue Lenkrad ist oben und unten abgeflacht. Audi bietet Kund:innen zudem die Möglichkeit, den Innenraum in umweltfreundlichen Materialien einzukleiden. Dabei sollen die jeweiligen Optionen einzeln oder per Paket auswählbar sein und betreffen unter anderem die Armaturenträger, die Sitze und die Türverkleidungen.

Fahreindruck (Vorfacelift): Feine Balance zwischen GT & Sportwagen

Der luxuriöse Audi e-tron GT wahrt im Test eine feine Balance zwischen komfortabler Reiselimousine und ambitioniertem Sportgerät. Der kräftige quattro-E-Antrieb ist hier sehr dienlich und bietet dank 800-V-Technik und hoher Effizienz genügend Autonomie auch auf der Langstrecke. Das neue E-Vergnügen erfordert aber schon den einen oder anderen Bitcoin mehr.