Basierend auf der Studie VW ID.2 ALL zeigt der Wolfsburger Autobauer auf der IAA 2023 den VW ID. GTI Concept. So könnten Preis, PS und Reichweite des kleinen Elektro-Sportlers als Serienmodell ausfallen.

Preis: 25.000 Euro-Basis plus GTI-Aufpreis

Der künftige elektrische Kleinwagen von VW wird 2025 als VW ID.2 in Serie gehen. Der kleine VW soll einen Preis von unter 25.000 Euro bekommen und Volkswagen damit wieder näher ans "Volk" bringen. Auf Basis des ID.2 zeigt auf der IAA 2023 die Studie VW ID. GTI Concept (2023), was in diesem Segment Richtung Sport alles möglich ist. Die Serienversion könnte bereits kurz nach dem Standard-ID.2 2025 oder 2026 starten. Und da VW auf eine lange Tradition an GTI-Modellen zurückblicken kann, lehrt uns auch die Erfahrung, dass der Aufpreis für die drei Buchstaben fünfstellig ausfallen kann – siehe VW Polo ab 20.830 Euro und VW Polo GTI ab 33.455 Euro (Alle Preise: Stand August 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der VW ID. 2 ALL (2023) im Video:

Antrieb: Sportlich elektrisch

Beim VW ID. GTI Concept (2023) handelt es sich mehr oder weniger um eine Designstudie. Angaben zum Antrieb macht der Hersteller jedenfalls nicht. Was wir wissen: Er steht auf der MEB-Entry-Plattform und erhält Vorderradantrieb mit einem elektronischen Sperrdifferenzial und einem hochvernetzten Fahrdynamik-Kontrollsystem. Diese "intelligente" Technik nimmt VW zum Anlass, das "I" in GTI neu zu interpretieren. Im Vergleich zum ID.2 mit den geplanten 166 kW (262 PS) erwarten wir beim GTI einen ordentlichen PS-Nachschlag. Die Reichweite von 450 km wird der GTI wohl eher nicht erreichen.

Exterieur: Bodenständig und alltagstauglich

GTI-Modelle haben nie zu dick aufgetragen und so möchte es VW auch mit dem 4104 mm langen, 1499 mm hohen und 1840 mm breiten VW ID. GTI Concept (2023) halten. Natürlich soll er für eine gewisse Sportlichkeit stehen. Dafür sorgen alleine schon die dynamischen Proportionen und sein "Stance", wie man im Tuning-Jargon sagt. So souverän und selbstbewusst steht der Wagen auf seinen Rädern. Typisch GTI ist auch der rote Streifen unter dem schmalen Lufteinlass zwischen den LED-Matrix-Scheinwerfern und dem verbindenden Leuchtband, welches das weiß-leuchtende VW-Logo integriert. Weit außen, vor den Vorderrädern, sind aufrechte Tagfahrlichter in den Stoßfänger integriert, die optisch eine gewisse Breite verleihen. Am Heck beruhigen horizontale Linien und rechteckige Heckleuchten das Design zwischen der auffälligen und weit hochgezogenen Heckschürze und dem schwarz abgesetzten Dachspoiler. Für die Fahrzeuggröße wuchtige 20-Zöller runden den sportlichen Auftritt ab.

Interieur: Schlicht, modern & funktional

Foto: VW

Wer im ID. GTI Concept (2023) Platz nimmt, sitzt auf Sportsitzen mit integriertem GTI-Logo und pulsierendem Licht (bei verriegeltem Fahrzeug) auf der Schalenrückseite und blickt auf zwei einzelne Bildschirme – eine 10,9-Zoll-Cockpit-Anzeige und eine 12,9-Zoll-Infotainment-Steuerung. Zusätzlich nutzt der Wagen die gesamte Frontscheibe als Projektionsfläche für Augmented Reality-Einblendungen. Das GTI Experience Control-System, gesteuert über einen Golfball-förmigen Controller, lässt die individuelle Einstellung unter anderem von Lenkung, Sound und sogar simulierten Schaltvorgängen zu, um den historischen GTI-Modellen wie dem Golf GTI 1 (1976), dem Golf GTI 2 16V (1986) oder dem Golf GTI 4 "25 years of GTI" (2001) nachzueifern. Gelenkt wird mit einem Dreispeichen-Multifunktionslenkrad, dessen 12-Uhr-Markierung illuminiert ist. Der GTI-Modus taucht die Anzeigen in ein sportliches Rot. Doch auch die praktische Seite darf beim Elektro-GTI nicht vergessen werden: Diese zeigt sich mit einem Stauvolumen von 490 bis 1330 l Kofferraumvolumen und Golf-ähnlichen Platzverhältnissen für bis zu fünf Personen.