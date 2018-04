Der Ford F-150 ist in den USA, was der Golf in Deutschland ist: ein absoluter Bestseller. Seit über drei Jahrzehnten führt der F-150 die Verkaufszahlen ein, sodass Ford bereits über 30 Millionen Stück absetzen konnte. Seit 1948 wird der Pickup, zu Beginn sogar auch als Bus und Lkw, bereits angeboten. Der Erfolg basiert auf den robusten Eigenschaften des Ford F-150, wie auch die bezahlbaren Preise. Als Teil der F-Series, bietet Ford mit ihr zig Karosserie- und Ausstattungsvarianten, darunter verschiedene Fahrerkabinen, Radstände und Antriebsvarianten an. Auch ein nicht unwesentlicher Aspekt des Erfolgs.