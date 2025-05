Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

In höheren Ausstattungslinien gehören Ambientebeleuchtung, Sitzheizung und ein beheizbares Lenkrad zum Serienumfang.

In Deutschland ist derzeit noch das Vorgängermodell ab 36.550 Euro konfigurierbar. Gut möglich, dass der Preis zum Marktstart Ende 2025 leicht steigt.

Während der Corolla selbst bereits 2023 überarbeitet und mit neuen Antrieben versehen wurde, geht es nun dem Corolla Cross an den Kragen. Ergänzt um die neue Ausstattungslinie GR Sport (oben rechts eingeklinkt und weitere Bilder in der Galerie).

Preis: Toyota Corolla Cross Facelift (2025) ab 38.000 Euro?

Toyota erneuert seine Corolla-Modellreihen. Während der Corolla selbst bereits 2023 überarbeitet und mit neuen Antrieben versehen wurde, geht es nun dem Corolla Cross an den Kragen. Die Antriebstechnik des Vorgängers bleibt an Bord, angepasst wurden dafür das Exterieurdesign und der Innenraum. Hinzu kommt die neue dynamisch angehauchte Ausstattungslinie GR Sport. In Deutschland ist derzeit noch das Vorgängermodell konfigurierbar, zu Preisen ab 36.550 Euro (Stand: Mai 2025). Angesichts des erweiterten Funktionsumfangs und der zusätzlichen Ausstattungslinien dürfte der Einstiegspreis mit dem Toyota Corolla Cross Facelift (2025) leicht steigen. Wie bei Toyota üblich, gilt auch für das überarbeitete Modell die Relax Garantie, die bei regelmäßiger Wartung eine Absicherung bis zu 15 Jahre oder 250.000 km bietet. Den Marktstart feiert der Crossover im Herbst 2025.

Der Toyota Yaris Cross (2024) im Fahrbericht (Video):

Antriebe: Zwei Hybrid-Varianten, optional Allrad & die GR Sport-Ausstattung

Unter der Haube bleibt alles beim Alten – und das im besten Sinne: Toyota setzt weiterhin auf die bewährten Hybridantriebe der fünften Generation. Zur Wahl stehen ein 140 PS (103 kW) starker 1,8-l-Hybrid und ein 197 PS (145 kW) leistender 2,0-l-Hybrid, letzterer optional mit intelligentem Allradantrieb AWD-i. Dieser wurde weiterentwickelt und verfügt nun über einen "Snow Extra"-Modus, der Traktion und Stabilität auf rutschigem Untergrund spürbar verbessern soll.

Neu im Angebot ist für das Toyota Corolla Cross Facelift (2025) die GR Sport-Version, die nicht nur optisch sportlicher auftritt, sondern auch fahrdynamisch zulegt. Ein um zehn Millimeter tiefergelegtes Fahrwerk, eine direkter abgestimmte Servolenkung, Lenkrad-Schaltwippen und ein neuer Sport-Modus sollen für ein agileres Fahrerlebnis sorgen. Dieser Modus steigert die Motordrehzahl im Leerlauf und verstärkt die Verzögerung beim Lupfen des Gaspedals – für ein intensiveres Fahrgefühl.

Exterieur: Neuer Kühlergrill, LED-Scheinwerfer jetzt Standard

Optisch erhält das Toyota Corolla Cross Facelift (2025) eine markante Frischzellenkur. Die neu gestaltete Frontpartie wird nun von einem wabenförmigen Kühlergrill geprägt, der nicht nur sportlicher wirkt, sondern auch die Luftzufuhr zum Motor verbessern soll. LED-Scheinwerfer gehören zur Serienausstattung, in der Topversion kommt ein adaptives Fernlicht hinzu. Am Heck setzt eine neu gestaltete Leuchtengrafik frische Akzente. Die GR Sport-Version hebt sich mit schwarz lackierten 19-Zoll-Leichtmetallrädern, einem speziellen Kühlergrill, schwarzem Toyota-Logo und der exklusiven Zweifarblackierung "Storm Grey" von den übrigen Varianten ab. Die Maße von bislang 4,46 m Länge, 1,62 m Höhe und 1,825 m Breite (ohne Außenspiegel) dürfte sich durch die Modellpflege allenfalls marginal verändert haben.

Interieur: Überarbeitete Mittelkonsole, sportliche Details dank GR Sport

Auch im Innenraum hat Toyota nachgelegt. Die überarbeitete Mittelkonsole mit neuem Wählhebel wird durch praktische Details ergänzt – etwa eine verschiebbare Mittelarmlehne, neugestaltete Getränkehalter und ein zusätzliches Ablagefach für Smartphones. Diese lassen sich nun kabellos und bis zu 1,5-mal schneller laden. Am Kofferraumvolumen von bislang 433 bis 1337 l dürfte sich nichts geändert haben.

Ein digitales 12,3-Zoll-Kombiinstrument liefert alle wichtigen Fahrinformationen direkt ins Blickfeld der Person am Steuer, während ein hochauflösender 10,5-Zoll-Touchscreen als Steuerzentrale für das Infotainmentsystem Toyota Smart Connect dient. In höheren Ausstattungslinien gehören Ambientebeleuchtung, Sitzheizung und ein beheizbares Lenkrad zum Serienumfang. Die GR Sport-Variante bringt zudem spezifische Details wie Alcantara-Sitze mit roten Kontrastnähten und GR-Logos ins Cockpit des Toyota Corolla Cross Facelift (2025).

Toyota hat auch beim akustischen Komfort nachgebessert: Neue Dämmmaterialien im Dachbereich, im Fond und am Armaturenbrett sorgen für einen leiseren Innenraum. Für Sicherheit sorgen die jüngste Generation der Toyota T-Mate-Assistenzsysteme sowie Toyota Safety Sense in dritter Generation.

Fahreindruck des Vorgängers: Auto ohne gravierende Schwächen

Der Toyota Corolla Cross entpuppt sich im Test als ein Auto ohne gravierende Schwächen – aber auch ohne herausstechende Stärken. Das Raumangebot und der Federungskomfort sind guter Klassendurchschnitt. Den Hybridantrieb mit seinem bei Volllast akustisch sehr präsenten Verbrenner muss man mögen. Immerhin beinhaltet der Japaner für den nicht eben günstigen Preis eine fast vollständige Komfort-/Sicherheitsausstattung sowie eine lange Garantie.

Von Marcel Kühler