Wenn der Abend anbricht, kann es im Innenraum des Autos unwohnlich werden. Die Lösung: Ambientebeleuchtung. Was Mercedes 2005 in der S-Klasse (W221) einführte, gehört heute meist zur Serienausstattung vieler Fahrzeuge. Nicht immer wurde bei der Auto-Bestellung der nötige Haken für diese Beleuchtung gesetzt. In anderen Fällen ist das Auto schlicht zu alt. AUTO ZEITUNG zeigt, wie sich Ambientebeleuchtung nachrüsten lässt.

Wie funktioniert die Ambientebeleuchtung?

Wer nun mit dem Gedanken spielt, Ambientebeleuchtung nachzurüsten, sich aber fragt, welche Technik dahintersteckt, bekommt hier die Antwort. Meist werden LED-Lichter genutzt, die dank ihrer kompakten Maße und geringen Temperaturentwicklung fast überall im Fahrzeug verbaut werden können. Handelt es sich um sogenannte RGB-LED-Leuchtmittel, ist es sogar möglich, die Lichtfarbe steuerbar zu machen. Das wird innerhalb der Leuchte durch drei Leuchtdioden in den Farben Rot, Grün und Blau realisiert, die durch unterschiedliche Lichtintensitäten den gewünschten Farbton erzeugen.



Affiliate Link LETRONIX RGB LED Ambientebeleuchtung 6er Set Mercedes W246 W202 W203 W204

Welche Arten von Ambientebeleuchtung gibt es?

Es können zwei Arten der Ambientebeleuchtung unterschieden werden: direkt und indirekt. Wie der Name es vermuten lässt, ist die direkte Beleuchtung sichtbar. Entlang des Armaturenbretts, Dachhimmels oder der Türen lassen sich beispielsweise Lichtleiter verlegen, die den Innenraum in angenehmes Licht hüllen. Eine indirekte Ambientebeleuchtung nutzt Aussparungen und Mulden (Türgriffe, Ablagen, usw.), um diese auszuleuchten. Auch die Fußräume können mit indirekter LED-Beleuchtung versehen werden.

Test Rückfahrkamera nachrüsten (Kosten): Test Sieben Nachrüst-Rückfahrkameras im Test

Ambientebeleuchtung-Sets auf eBay & Co. kaufen

Indirekte Ambientebeleuchtung nachrüsten:

Osram LEDambient Tuning Lights Base Kit

Die Firma Osram ist eine feste Größe im Bereich der automobilen Lichttechnik. Das LEDambient Tuning Lights Base Kit beinhaltet zwei LED-Streifen mit einer Länge von 30,5 Zentimetern. Die Stromversorgung erfolgt über die Bordspannungssteckdose (z.B. Zigarettenanzünder). Insgesamt lassen sich über eine Fernbedienung oder App insgesamt 16 Farben in 16 Helligkeitsstufen und fünf verschiedenen Modi einstellen.



Affiliate Link Osram LEDambient® Tuning Lights Basis Kit

Osram LEDambient Tuning Lights Connect Extension Kit

Das Osram LEDambient Tuning Light Connect Extension Kit ermöglicht eine Erweiterung der nachgerüsteten Beleuchtung. Im Set enthalten sind zwei RGB-LED-Streifen (30,5 cm lang), drei Kabel mit einer Länge von 12,7 Zentimetern und ein dreiseitig verwendbares Verteilerkabel.



Affiliate Link OSRAM LEDambient Tuning Lights Connect Extension Kit

Forever Speed LED RGB Ambientebeleuchtung

Für einen Preis von knapp zwölf Euro erhält man über eBay das LED RGB Ambientebeleuchtungs-Kit von Forever Speed. Im Preis inbegriffen sind vier LED-Streifen samt Verkabelung und Verteilerbox. Die Steuerung erfolgt per App. Die Stromversorgung wird über die Bordspannungssteckdose realisiert.



Affiliate Link Forever Speed LED RGB Ambientebeleuchtung

Winzwon LED Ambientebeleuchtung

Vier LED-Streifen samt Steuerbox und App-Steuerung bietet die Winzwon LED Ambientebeleuchtung. Der Amazon-Bestseller wird per USB-Anschluss mit Strom versorgt. Über Klebeflächen werden die Streifen an der gewünschten Position im Innenraum angebracht. Die Steuerung der Ambientebeleuchtung übernimmt eine App.



Direkte Ambientebeleuchtung nachrüsten:

Letronix RGB LED Ambientebeleuchtung

Die Firma Letronix bietet auf diverse Fahrzeugmodelle abgestimmte Ambientebeleuchtung-Sets an. Der Inhalt der Sets besteht unter anderem aus den LED-Modulen, Lichtleitern, Verteilern, Steuereinheit und Funkfernbedienung. Angeboten werden beispielsweise Sets für die Mercedes C-Klasse (W204/W203) oder den VW Scirocco/ Tiguan.



Affiliate Link LETRONIX RGB LED Ambientebeleuchtung 6er Set Mercedes W246 W202 W203 W204

rh3dprint Lichtleisten

Eine simplere Lösung bieten die Lichtleisten von rh3dprint. Die Leisten werden von der werksseitig verbauten LED-Beleuchtung angestrahlt. Es werden keine Steuereinheiten oder Kabel benötigt. Im Falle dieses Angebots sind die Lichtleisten nur mit Fahrzeugen der BMW Baureihe F30 und F31 mit der Sonderausstattung „Lichtpaket“ kompatibel.



Affiliate Link Lichtleisten für BMW 3er F30 F31 Lichtpaket Upgrade

Xukey Ambientebeleuchtung

Besonders günstig ist das Ambientebeleuchtung-Set von Xukey. Der Lichtstreifen leuchtet lediglich in der Farbe Blau und ist nicht über eine App steuerbar. Die Stromversorgung erfolgt über einen USB-Anschluss. Der Vorteil des Sets: Es muss lediglich der Lichtleiter verlegt und der Stecker angeschlossen werden.



Affiliate Link Xukey Ambientebeleuchtung LED 5M

ambitrim Ambientebeleuchtung

Das Set von ambitrim soll laut Hersteller für eine Nachrüstung von Ambientebeleuchtung passend für vier Türen und das Armaturenbrett abgestimmt sein. Im Gegensatz zu anderen Sets kommen hier keine Lichtleiter zum Einsatz, sondern LED-Streifen, die für eine gleichmäßigere Lichtausbeute und bessere -effekte sorgen sollen. Die Lichtleisten sind individuell steuerbar und dimmbar.



Abgelängte Ambientebeleuchtung-Sets

Diverse Anbieter offerieren über eBay & Co. Nachrüstlösungen für eine direkte Ambientebeleuchtung. Je nach Bedarf lassen sich Kits mit Lichtleitern bereits in verschiedenen Längen kaufen. Über den Onlineshop lassen sich Sets erwerben, die mit Lichtleitern beispielsweise in einer Länge von sechs oder acht Metern geliefert werden. Somit lassen sich die Leiterstreifen je nach Fahrzeug passend ablängen. Die Stromversorgung kann je nach Hersteller zwischen USB oder Bordspannungsteckdose variieren.



Affiliate Link 6M Ambientebeleuchtung RGB APP Control

Affiliate Link 8M LED Ambientebeleuchtung RGB APP Control USB 12V

Wie lässt sich Ambientebeleuchtung nachrüsten?

Das Nachrüsten der Ambientebeleuchtung kann je nach handwerklichem Geschick eine kleine Herausforderung darstellen. Im Idealfall soll die Beleuchtung den Eindruck erwecken, als ob sie bereits werksseitig verbaut wurde. Somit sollten die LEDs, die die Lichtleiter speisen, die LED-Module für die Steuerung und die Stromversorgung samt aller Kabel im Verborgenen liegen. Möglicherweise müssen dafür Verkleidungen abgebaut oder sogar Löcher gebohrt werden. Die Stromversorgung kann über die Bordspannungssteckdose oder USB-Anschlüsse realisiert werden.

Ratgeber Zentralverriegelung nachrüsten Produkte und Tipps

Ist das Nachrüsten von Ambientebeleuchtung erlaubt?

Grundsätzlich ist das Nachrüsten von Ambientebeleuchtung gestattet. Das Tuning der Beleuchtung darf allerdings nicht übertrieben werden. Andere Verkehrsteilnehmer:innen dürfen durch die Beleuchtung nicht gefährdet werden. Das bedeutet, dass weder im Bereich der Schweller noch an Front-, Seiten- oder Heckscheibe eine Ambientebeleuchtung nachgerüstet werden darf. Auch beim Öffnen der Türen darf das Licht nicht nach außen scheinen.

Wie viel kostet das Nachrüsten einer Ambientebeleuchtung?

Wer den Einbau in Eigenregie durchführt, trägt selbstverständlich nur die Kosten für das Nachrüst-Set. Traut man sich den Einbau selbst nicht zu, kann man über diverse Anbieter eine professionelle Nachrüstung vornehmen lassen. Oft lassen sich hierbei inidviduelle Wünsche realisieren. Je nach Fahrzeugmodell und Umfang der Nachrüstung können die Preise zwischen höheren drei- und niedrigeren vierstelligen Beträgen liegen.