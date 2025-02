Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der Innenraum erinnert mit seinem neuen Touchscreen an das Model 3, während das optionale Yoke-Lenkrad optisch eher in ein Flugzeug gehört.

Das Tesla Model X Facelift ist seit 2021 bestellbar. Marginale äußere Änderungen treffen auf einen Innenraum, der noch futuristischer ist. In Deutschland ist das Elektro-SUV als Allradantrieb und Plaid erhältlich – wir nennen Preise, Reichweiten und Anhängelast!

Preis: Tesla Model X Facelift (2021) ab 114.990 Euro

Das 2021 auf den Markt gekommene Tesla Model X Facelift ist im deutschen Konfigurator zum Preis ab 114.990 Euro (Stand: Februar 2025) bestellbar. Dabei handelt es sich um das Einstiegsmodell mit Allradantrieb (monatliches Leasing ab 1618 Euro). Wer das besonders starke Plaid-Modell erwerben möchte, muss mindestens 124.990 Euro überweisen (monatliches Leasing: 1766 Euro; alle Preise: Stand Februar 2025). Die 2021er Modellpflege ist von außen nur an kleinen Änderungen an Frontspoiler und Heckdiffusor auszumachen, charakteristische Elemente wie die sogenannten Falcon Wing Doors und die bis tief ins Dach gezogene Frontscheibe bleiben erhalten. In den folgenden Absätzen fassen wir alle wichtigen Informationen zusammen.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Das Tesla Model Y im Fahrbericht (Video):

Antriebe: Allradantrieb & Plaid mit bis zu 576 km Reichweite

Derzeit ist das Tesla Model X Facelift (2021) mit Allradantrieb (493 kW/670 PS, 576 km Reichweite) sowie als Plaid bestellbar, dessen drei E-Motoren im Verbund auf sagenhafte 750 kW (1020 PS) kommen. Derartig motorisiert, sprintet das Elektro-SUV laut Herstellerangaben – Tesla zieht allerdings das Anrollen ab – in nur 2,6 s auf Tempo 100 und schafft in der Spitze 262 km/h (Allrad: 3,9 s und 250 km/h). Die WLTP-Reichweite ist mit 543 km angegeben. Wenn das Auto wieder an die Ladesäule (Hier gehts zur interaktiven Ladesäulen-Karte für Deutschland) muss, profitiert es im Zuge des Facelifts von der erhöhten Ladeleistung von 250 kW (vorher: 140 kW). Das wieder bestellbare Anhängerpaket ermöglicht eine Anhängelast von respektablen 2250 kg (Übersicht aller E-Autos mit Anhängerkupplung).

Die Konkurrenten:

Exterieur: Dezente Anpassungen

Das 5057 mm lange, 1999 mm breite (2271 mm mit Außenspiegeln) und 1680 mm hohe Tesla Model X Facelift (2021) hat sich im Zuge der Modellpflege kaum verändert. Wie das Model S profitiert das Oberklasse-SUV von cleaner gestalteten Schürzen. Der Chromschmuck wurde gegen schwarz abgesetzte Akzente eingetauscht. Die größeren Veränderungen hat Tesla im Innenraum vorgenommen (siehe nächster Absatz), der in der zweiten Sitzreihe auch weiterhin über die nach oben öffnenden Falcon Wing Doors zu erreichen ist.

Interieur: Großer Touchscreen, versteckte Lüftungsdüsen & bis zu sieben Sitzplätze

Foto: Tesla

Im Innenraum wartet das Tesla Model X Facelift (2021) mit einigen Neuerungen auf: Den absoluten Blickfang bildet zweifelsohne das optionale Yoke-Lenkrad, das in seiner Form stark an ein Flugzeug oder an das Steuer von K.I.T.T. aus Knight Rider erinnert und 1000 Euro extra kostet. Geld, das man sich sparen kann, haben doch Praxistests bereits gezeigt, dass herkömmliche Lenkräder im Alltag deutlich besser zu bedienen sind. Statt des bisher bekannten, vertikalen Infotainmentbildschirms ist der 17-Zoll-Touchscreen (Pro & Contra zu Touchscreens) seit 2021 wie im Tesla Model 3 nun horizontal angeordnet. Ein weiteres Element aus der Mittelklasse-Limousine: die versteckten Lüftungsdüsen.

Wie gehabt bietet das Model X Platz für bis zu fünf Personen. Gegen Aufpreis sind auch sechs- und siebensitzige Konfigurationen möglich (Übersicht aller Autos mit bis zu sieben Sitzen). Das Kofferraumvolumen ist mit 1050 bis 2410 l sowie zusätzlichen 183 l im Frunk angegeben. Existiert eine dritte Sitzreihe, schrumpft das Standardvolumen nach Angaben von Tesla auf 425 l.

Crashtest-Ergebnis

Als Vorfacelift-Modell hat das Tesla Model X (2016) im Euro-NCAP-Crashtest eine Fünf-Sterne-Wertung einfahren können. Die Sicherheit von erwachsenen Insass:innen wird mit 98, der Schutz von Kindern an Bord mit 81 Prozent angegeben. Wichtige Erkenntnis: In der optionalen dritten Sitzreihe ist nicht genügend Platz, um Kindersitze sicher zu befestigen. Der Fußgänger- und Radfahrerschutz erhält eine 72-Prozent-Wertung. Abzüge gab es insbesondere für eine erhöhte Gefährdung des Beckenbereichs im Falle eines Aufpralls. Um diesen zu vermeiden, hat das Tesla Model X (2016) entsprechende Assistenzsysteme an Bord. Diese funktionieren sehr gut, wie die Wertung von 94 Prozent zeigt.

Fahreindruck: So schlägt sich das Tesla Model X Vorfacelift

Die großen Stärken des Tesla Model X sind das riesige Raumangebot und der effiziente Antrieb mit großer Batterie. In Sachen Geräuschdämmung und Fahrdynamik patzt es dagegen.