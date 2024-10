Viel Platz bleibt – auch der Form geschuldet – nicht. Doch die Jandelsbrunner:innen teilen den 400 clever auf. An Bord fehlt es an nichts.

Für Stauraum im Bad sorgen offene Fächer. Auch im Wohnraum sind einige davon verteilt sowie Dachschränke in der Küche. Ein Kleiderschrank grenzt an das Bad an.

Das Bad bleibt kompakt. Nur so findet die Nasszelle an Bord einen Platz. Mit Kassettentoilette und Waschbecken bietet sie ab Werk das Nötigste. Eine Dusche kann gegen Aufpreis eingebaut werden.

Der Innenraum ist zwar eng geschnitten, bietet aber alles, was das Camping-Herz begehrt. Darunter eine gemütliche Dinette für drei in der Front.

Mit 5,97 m ist der Camper gar nicht so klein, darf aber dank maximal 1500 kg Gesamtmasse noch an den Haken der meisten Kompakten.

Gleiches Prinzip, mehr Ausstattung: Wie bereits der kleinere 320 versucht auch der Tab 400 (2024) Camping auf das Mindeste zu reduzieren – bringt aber im Vergleich zum Schwestermodell ein Bad mit auf den Trip. Das kostet der kompakte Caravan für drei!

Preis: Tab 400 (2024) ab 23.990 Euro

Retrodesign ist spätestens seit den späten 1990ern in der Automobilwelt fest verankert. Das Revival des Mini, der rundliche VW New Beetle oder auch Chryslers berühmt-berüchtigter PT Cruiser zitieren allesamt Vorfahren aus vergangenen Epochen. Ähnlich startete auch die Knaus-Tabbert-Tochtermarke Tab – geschrieben T@B – 2001 mit Mini-Caravans im Stil der 1950er und 60er Jahre. Zunächst gab es nur den Tab 320 als Minimalist für zwei. Er beinhaltet bis heute nur eine Küchenzeile und eine Sitzgruppe, die bei Nacht zum Bett wird. Daher folgte mit dem Tab 400 (2024) die logische Fortsetzung des Konzepts. Der längere Wohnwagen, der zu einem Basispreis von 23.990 Euro (Stand: Oktober 2024) angeboten wird, erweitert die Ausstattung um ein Kompaktbad, eine größere Küche und trennt Bett und Sitzgruppe in zwei separate Einheiten. Damit eignet sich der Caravan sogar als Schlafstätte für drei Reisende, verliert aber weder seinen Retro-Charme noch legt er zu sehr bei Gewicht und Maßen zu.

Innenraum: Tropfenform mit Bad

Der Tab 400 (2024) bleibt der Tropfenform treu. Daher muss sich der Grundriss-Aufbau auch danach richten. Denn Stehhöhe – an der höchsten Stelle immerhin 1,98 m – ist besonders im hinteren Bereich Mangelware. Daher verfrachten die Entwickler:innen aus Jandelsbrunn das Festbett für zwei mit den Maßen 198 x 145 cm hier hin. Damit ist es zwar deutlich schmaler und sogar etwas kürzer als das 200 x 175 cm große Bett des 320, muss dafür aber nicht umgebaut werden. Besser noch: Dank Kaltschaummatratze mit Holzlattenrost verspricht das Bett des 400er einen Hauch mehr Komfort. Ein Fenster im abfallenden Dach sorgt über der Liegefläche für Lichteinfall am Tag – denn Seitenfenster gibt es erst wieder ab der Küche. Verdunkelungsrollos sind beim 400 serienmäßig an Bord, beim 320 dagegen nicht.

Foto: Tab

Am Fußende des Betts fängt an der rechten Seite auch bereits die Küche an. Diese ist im Vergleich zum Schwestermodell 320 im Tab 400 deutlich größer und reicht bis zur Tür nahe der Caravanfront. Hobbyköch:innen dürfen sich auf einen dreiflammigen Gaskocher freuen. Zudem kommt der 400 bereits ab Werk mit einem Kühlschrank ausgestattet vorgerollt. Das ist möglich, weil serienmäßig ein Gaskasten für zwei Flaschen (je 11 kg) mit an Bord ist. Der Absorber-Kühlschrank mit 98 l Volumen ist stets unter der Arbeitsfläche eingebaut – ein Kompressor-Kühlschrank wie optional im kleinen 320er ist hingegen auch nicht gegen Aufpreis zu haben. Im Türbereich findet zu guter Letzt noch eine Edelstahl-Rundspüle Platz.

Gegenüber der Küche haben die Entwickler:innen das Kompaktbad in den Grundriss integriert. Mit einer Aufbaulänge von 4,72 m bei einer Innenbreite von 2,04 m gar kein einfaches Unterfangen. Daher ist das Bad auch nicht quadratisch, sondern angewinkelt. Trotzdem müssen Camper:innen weder die serienmäßige, drehbare Kassettentoilette noch Waschbecken aus dem Weg schwenken, um ins Bad eintreten zu können. Geduscht werden kann ohnehin erst gegen Aufpreis. Wer sich für die 317 Euro teure Duschvorrichtung entscheidet, muss mit dem Wegfall der 230-V-Steckdose im Bad leben. Die Sanitäranlagen werden aus einem 45-l-Festtank mit Frischwasser gespeist, Tauchpumpe und "Bluuwater"-Wasserfilter sind bereits mit dabei. Die wasser- und chemiefreie "Cleanflex"-Toilette mit selbstverschweißendem Folienschlauch der Knaus-Tabbert-Gruppe ist gegen Aufpreis auch für den Retro-Camper lieferbar. Ganz ohne Aufpreis gibt es dagegen eine stylische Regalwand mit offenen Ablagen. Auch unter dem Waschbecken und hinter dem WC haben die Jandelsbrunner:innen Stauraum geschaffen. Sollte das nicht genügen, grenzt links neben dem Bad ein Kleiderschrank an.

Direkt hinter der Deichsel findet die Mikro-Dinette für drei Personen Platz. Die Sitzgruppe bekommt gleich zu drei Seiten Fenster spendiert: Vorne fällt der Blick durch ein großes, rechteckiges Aufstellfenster, zu den Seiten sind zwei charakteristische Bullaugen (Rundfenster) platziert. Offene Ablagen rundherum sorgen auch hier für etwas Raum für Kleinigkeiten. Bleibt ein Übernachtungsgast, verwandelt sich die Dinette in einen Schlafplatz mit den Maßen 195 x 70 cm.

Foto: Tab

Bordtechnik & Fahrgestell: AL-KO-Chassis inklusive

Im Gegensatz zum 320 ist der Tab 400 (2024) wie bereits erwähnt ab Werk mit einem Gassystem ausgestattet. Daher ist auch eine Truma S 3004-Gasheizung mit Piezozündung serienmäßig mit an Bord. So eignet sich auch schon die Basisversion für Ausflüge abseits der Hauptsaison, wenn die Temperatur in der Nacht in den einstelligen Gradbereich rutscht. Sogar eine Fußbodenerwärmung ist möglich, kostet jedoch 830 Euro Aufpreis. Eine Staukasten-Klimaanlage wird für einen Preis von 2364 Euro eingebaut, um auch schwüle Sommernächte erträglich zu machen. Hierfür bietet sich auch das optionale Autark-Paket samt AGM-Wohnraumbatterie, Solarregler und Elektroheizstab für die Gasheizung an – Solarpaneele (Unsere Empfehlungen für mobile Solaranlagen) sind dagegen nicht enthalten.

Beim Fahrgestell geht Tab keine Kompromisse ein: Der samt Deichsel 5,97 m lange 400 steht auf einem AL-KO-Chassis. Ab Werk liegt die technisch zulässige Gesamtmasse des Caravans bei 1200 kg, lässt sich jedoch ohne technische Änderungen auf 1300 kg auflasten. Anstelle des 1300-kg-Fahrwerks bietet Tab den 400 auch auf einem 1500-kg-Fahrwerk mit ebendieser Gesamtmasse sowie einer Ablastung auf 1400 kg an. Somit genügt in der Regel noch ein Führerschein der Klasse B zum Führen des Gespanns mit einem Kompaktwagen als Zugfahrzeug – zumindest so lange das Zugfahrzeug unter zwei Tonnen wiegt. Ein weiterer Vorteil des AL-KO-Fahrwerks: Es lässt sich optional mit der AL-KO Trailer Control, einem Anti-Schleuder-System des Herstellers, ausrüsten, das den schlingernden Wohnwagen über gezieltes Ansteuern der Bremsen wieder einfängt.