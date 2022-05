Vorn sitzt es sich im Chrysler PT Cruiser Cabrio so ausreichend bequem wie in dem geschlossenen Modell.

Für die Retro-Testfahrt begeben wir uns ins gut gefüllte AUTO ZEITUNG-Archiv: Hier finden wir Fahrberichte faszinierender Autos. Dieses Mal: das Chrysler PT Cruiser Cabrio von 2004.

Ob Leopoldstraße in München, Ku-Damm in Berlin oder Kö in Düsseldorf – auf den bundesdeutschen Flaniermeilen hat sich das Publikum inzwischen an den Chrysler PT Cruiser gewöhnt. Sobald sich im Frühjahr 2004 die Straßencafés wieder füllen, könnte der Van erneut die Blicke fesseln – wenn er als Cabrio vorfährt. Im Rahmen der "Neueröffnung" des PT Cruiser-Themas spendierte Chrysler dem Retro-Mobil ein elektrisch betätigtes Stoffdach. Ein Überrollbügel dient dem Insassenschutz. Wer sperriges Gut transportieren will, kann die beiden hinteren Sitze umklappen. Eine Strebe zwischen den Radkästen verhindert jedoch die Nutzung des Gepäckraums in voller Höhe. Die Insass:innen im Fond können sich über einen großzügigen Knieraum freuen, müssen bei der Ellenbogenfreiheit allerdings Abstriche machen. Vorn sitzt es sich im Chrysler PT Cruiser Cabrio so ausreichend bequem wie in dem geschlossenen Modell. Unter der Haube arbeitet ein 2,4-Liter-Vierzylinder, wahlweise mit oder ohne Turbo. In der Sauger-Version stehen 150 PS bereit, während die aufgeladene Variante 223 PS zur Verfügung stellt. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Retro-Testfahrt mit dem Chrysler PT Cruiser Cabrio

Letztere sorgt erwartungsgemäß für ordentlichen Schub. Beil Volllast zerrt die Kraft gehörig in der Lenkung, und die serienmäßige Traktionskontrolle müht sich oftmals vergeblich, das Scharren der Vorderräder zu verhindern. Dafür stimmt die schluckfreudige Federung versöhnlich. Bei normaler Fahrweise erweist sich der Motor als durchzugskräftig und lässt eine relativ schaltfaule Gangart zu. Trotz der Verstärkungsmaßnahmen verwindet sich die Karosserie des Chrysler PT Cruiser Cabrio spürbar. Wer Frischluft satt atmen will, freut sich über das in nur zehn Sekunden öffnende Verdeck, stört sich aber an der fummeligen Montage der Persenning. Das dürfte die echten Fans jedoch nicht stören. Für sie steht das Chrysler PT Cruiser Cabrio ab dem 27. März 2004 beim Händler. Das Einstiegsmodell ist mit Saugmotor ab 24.850 Euro erhältlich, die Turbovariante kostet 2600 Euro mehr.

Technische Daten des Chrysler PT Cruiser Cabrio