Tröpfchen mit Küche und Bett

In der Nacht verwandelt sich der Bereich in ein immerhin 200 x 175 m großes Bett.

Was braucht man für einen Campingtrip? Sitzgruppe, Bett und Küche. Punkt. Genau darauf reduziert sich der Tab 320 (2024) – und honoriert den Minimalismus mit einem niedrigen Preis und einem geringen Eigengewicht. Das ist die Ausstattung des Mini-Caravans!

Preis: Tab 320 (2024) ab 13.870 Euro

Camping geht auch ohne viel Luxus. Für die schnelle Alltagsflucht an verlängerten Wochenenden oder zum Kurzurlauben genügen in der Regel auch nur ein trockener Schlafplatz und eine Möglichkeit, warme Gerichte zuzubereiten. Dazu noch ein schicker Name wie "Van Life" und man hat einen vermarktbaren Trend. Doch das geht auch ganz ohne Campingbus. Leichte Caravans wie der Tab 320 (2024) eignen sich genauso gut für den Trip ohne Luxus-Allüren.

Die Knaus-Tabbert-Tochtermarke Tab, geschrieben "T@B", bietet seit 2001 genau das: Minimalistisches Camping auf wenigen Metern. Das ganze verpacken die Jandelsbrunner:innen seither in schickem Retrodesign – angelehnt an die kompakten Wohnanhänger der 1950er und 60er Jahre. Aktuell findet das sympathische Tröpfchen-Design bei zwei Modellen Anwendung – mehr Auswahl bietet Tab auch nicht. Neben dem 5,17 m langen Tab 320 (2024) für zwei, den es ab 13.870 Euro in der Version "Basic" zu kaufen gibt, der auf ein Bad verzichtet, gibt es den Retro-Caravan auch als Tab 400 samt Bad und Platz für bis zu vier Personen (Preis: Stand Oktober 2024). Das Außendesign lässt sich individuell gestalten – zumindest, sofern sich Käufer:innen für den Style "Metropolis" oder "Offroad" mit jeweils eigenen Anbauteilen und Grafiken entscheiden.

Innenraum: Platz für zwei auf 5,17 m

Der minimalistisch ausgestattete Tab 320 (2024) bringt bereits mehrere Jahrzehnte Modellhistorie mit sich. Der Caravan ist bereits seit den frühen 2000er Jahren als Tab-Pionier durchgehend im Programm und wurde seither regelmäßig optisch wie technisch aktualisiert. An den Maßen hat sich dabei wenig geändert. Den knapp geschnittenen Innenraum des 3,98 auf 2,01 m großen Aufbaus betritt man durch eine 55 cm schmale Aufbautüre. Innen erwartet einen nicht viel: Rechts neben dem Eingang empfängt die Front-Küchenzeile Reisende, links ist bereits der komplette Wohnraum zu sehen. Dieser besteht aus einer U-förmig geschnittenen Sitzgruppe am Tag oder einem Doppelbett bei Nacht. Für eine Fläche (ohne Deichsel) ähnlich eines Vier-Personen-Zelts ist das jedoch gar nicht so schlecht.

Mehr als zwei Schlafplätze bleiben auf 1,80 m Innenbreite und minimal mehr nutzbarer Innenlänge beim fahrbaren Zelt nicht übrig. Mit 175 x 200 cm fällt das Bett (Unsere Empfehlungen für Auto-Luftmatratzen) jedoch trotz kompakter Maße erfreulich groß aus – selbst Campervans haben hier ab und an das Nachsehen! Dazu kommt, dass die Sitzgruppe am Tag auch gut und gerne bis zu fünf Personen aufnimmt, sollte Besuch erwartet werden.

Die kompakte Küche ist zum Bewirtschaften der Gäste ab Werk stets mit einem Zweiflammen-Gaskocher und einer Spüle ausgestattet. Den Kompressor-Kühlschrank mit 60 l Stauraum gibt es dagegen nur gegen 1280 Euro Aufpreis, dann aber immerhin mit Gefrierfach. Dafür geht jedoch ein wenig Stauraum verloren. Dieser ist aufgrund der kompakten Maße ohnehin eingeschränkt. Links neben der Küche gibt es einen deckenhohen Kleiderschrank – wobei deckenhoch maximal 1,82 m bedeutet – der maximalen Stehhöhe im Tab 320. Über der Sitzgruppe gibt es an der echten und linken Außenwand Dachstauschränke, während am abfallenden Dach des "Tröpfchens" Platz für offene Ablagen und Stautaschen aus Stoff bleibt. Mehr Platz gibt es optional auf dem Gepäckträger am abschüssigen Heck. Hier gibt es für 749 Euro eine wasserdichte Metallbox mit 35 kg Traglast. Die Gasflaschen (2 x 5 kg) finden unterdessen in einem separaten Gaskasten auf der Deichsel Platz.

Bordtechnik & Fahrgestell: Hier steckt AL-KO drunter

Zwei Gasflaschen à fünf Kilogramm wirken einzig fürs Kochen auf den ersten Blick überdimensioniert. Wer jedoch auch abseits der Hauptsaison im Tab 320 (2024) übernachten möchte, sollte die Truma S 2200 mit Piezozündung für 830 Euro Aufpreis hinzubuchen. Mit der Saphir Comfort-Staukasten-Klimaanlage gibt es zudem auch eine 2364 Euro teure Lösung für Hitze im Mikro-Caravan. Genauso mikro fällt auch das Wassertankvolumen von 20 l aus, was angesichts der Küchenspüle als einziger Verbraucher an Bord in Ordnung geht. Immerhin: eine Tauchpumpe sowie ein Wasserfilter sind stets an Bord. Wer mehr Wasserbedarf hat, kann sich auch für einen festeingebauten 45-l-Frischwassertank entscheiden.

Beim Fahrgestell geht Tab dagegen keine Kompromisse ein: Selbst der 5,17 m lange 320 steht auf einem AL-KO-Chassis. Ab Werk liegt die technisch zulässige Gesamtmasse des Caravans bei 800 kg, lässt sich jedoch ohne technische Änderungen auf 850 kg auflasten. Anstelle des 850-kg-Fahrwerks bietet Tab den 320 auch auf einem 1000-kg-Fahrwerk mit ebendieser Gesamtmasse an. Der Tab 320 Offroad kommt bereits serienmäßig mit diesem Chassis. Dennoch lässt sich selbst der schwerste 320er in der Regel noch mit einem Führerschein der Klasse B ziehen – zumindest, solange das Zugfahrzeug unter 2,5 t wiegt. Ein weiterer Vorteil des AL-KO-Fahrwerks: Es lässt sich optional mit der AL-KO Trailer Control ausrüsten, einem Anti-Schleuder-System des Herstellers, dass einen schlingernden Wohnwagen über gezieltes Ansteuern der Bremsen einfängt.