Für die Retro-Testfahrt begeben wir uns ins gut gefüllte AUTO ZEITUNG-Archiv: Hier finden wir Fahrberichte faszinierender Autos. Dieses Mal: das VW New Beetle Cabrio von 2003.

Ein VW New Beetle Cabrio zu fahren ist etwas ganz besonders. Nüchtern betrachtet handelt es sich zwar um ein viersitziges Cabrio, das auf der technischen Plattform des Golf IV basiert und somit zur Klasse der Kompakt-Cabrios gehört. Doch bereits das barocke rundliche Design, das den legendären Käfer – in nunmehr erheblich größeren Dimensionen – zitiert, hebt den New Beetle deutlich ab.

Noch eigener präsentiert sich das Kugelauto vom Fahrersitz aus betrachtet. Ein nicht enden wollender, voluminöser Armaturenträger verbindet sich irgendwo weit vorn mit dem Horizont, wo auch der untere Rand der gewölbten Frontscheibe endet. So fühlt sich die Person am Steuer eher wie in der Flugzeugkanzel eines Jumbojets, mit dem das VW New Beetle Cabrio auch die Unübersichtlichkeit gemeinsam hat. Überschauen lassen sich die Rundungen des Beetle nicht, weder nach vorn noch nach hinten, wo der hohe Verdeckkragen die Sicht versperrt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Retro-Testfahrt mit dem VW New Beetle Cabrio (2003)

Freude bereitet dagegen die neue Topmotorisierung. Der 1,8-l-Turbobenziner mit 150 PS (110 kW) ist aus vielen Modellen des VW-Konzerns bekannt und passt mit seinem durchzugsstarken Charakter gut zum VW New Beetle Cabrio. Er gestattet schaltfaules Cruisen ebenso wie spontane Zwischenspurts. Das leicht verzögerte Ansprechen auf Gasbefehle stört im Alltagsbetrieb kaum. Ist der Turbo erst einmal auf Touren gebracht, pfeift er leise sein Lied und lässt den Käfer leichtfüßig nach vorn schnellen.

Trotz flotter Fahrleistungen legt das VW New Beetle Cabrio 1.8 T mehr Wert auf Komfort als auf Sportlichkeit. Die Federelemente sind weich abgestimmt und lassen den Käfer über manch ungehobelte Piste sanft hinwegschweben. Zum Kurvenräubern ist der stur und sicher (ESP Serie) untersteuernde VW dagegen nicht gemacht. Zu erkennen ist das Topmodell an der serienmäßigen 16-Zoll-Bereifung und am Tacho, der bis 260 km/h reicht.

Technische Daten