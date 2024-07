Campingglück auf kleinem Raum

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Blick von oben ins Bad: Alles da, was man zum Sauberbleiben braucht, wenn auch auf engstem Raum.

Das Badezimmer im Caraone 390 schließt direkt an die Sitzgruppe im Heck an.

Serienmäßig ist ein dreiflammiger Gasherd mit an Bord.

Nachgeschärft: Die Sonderserie "Edition Hot", zu erkennen an den roten Außenfolierung, wird Ende August 2024 auf dem Caravan Salon in Düsseldorf vorgestellt.

Geht es nach dem Hersteller Weinsberg, kann es für Familien mit begrenztem Budget nur ein Einstiegsmodell in die Welt der einachsigen Wohnwagen geben: den Caraone 390 (2024). Er bietet viel Variabilität und Nutzwert für vergleichsweise wenig Geld.

Preis: Weinsberg Caraone 390 PUH (2024) ab 20.090 Euro

Seinem Produktversprechen bleibt Weinsberg als Einstiegsmarke aus dem Knaus-Tabbert-Konzern treu. So ist der Caraone 390 (2024) für vier Personen nicht nur vergleichsweise günstig, sondern auch ein besonders kompakter Vertreter seiner Zunft. Als 390 QD (2024) in Kombination mit klassischem Querbett kostet der 5930 mm (inkl. Deichsel) lange Wohnwagen ab 15.590 Euro, in der gleich langen Version Caraone 390 PUH (2024) mit Hubbett mindestens 20.090 Euro. Das sind 4500 Euro mehr. Beide Angaben markieren allerdings erst den Anfang der Liste mit den Basispreisen für die insgesamt elf individuell konfigurierbaren Modellvarianten. Sie endet bei 23.650 Euro (Alle Preise: Stand Juli 2024) für den 7430 mm langen Caraone 540 EUH (2024), der laut Hersteller bis zu sechs Mitreisenden Platz bietet. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Dass er trotz seiner eher handlichen Außenabmessungen und einer überschaubaren Gesamtbreite von 2000 mm gut und variabel nutzbar ist, verdankt der kompakte Caraone 390 PUH (2024) in erster Linie seinem durchdachten Grundriss. Ein geringes Eigengewicht von 1038 kg (fahrbereit) und eine technisch zulässige Gesamtmasse von maximal 1200 kg machen ihn auch für Menschen mit kleineren bis mittleren Zugfahrzeugen interessant. Beim 390 PUH ist das serienmäßige Hubbett mit einer Liegefläche von 196 x 142 cm über der Hecksitzgruppe die einzige fest installierte Schlafgelegenheit. So bietet der Aufbau, der bei einer Gesamtlänge von 4700 mm nur eine Innenbreite von 2160 mm aufweist, dennoch vier Personen (Schlaf-)Platz. Wenn mehr als zwei Menschen mitreisen, kommen clevere Detaillösungen wie die Rundsitzgruppe ins Spiel, die im Handumdrehen zum Doppelbett umfunktioniert werden kann. Das bauartbedingte Hubbettproblem bleibt erhalten: Einmal in den "Schlafmodus" versetzt, ist die Sitzgruppe meist nicht mehr zum Sitzen zu gebrauchen.

Innenraum: Viel Platz im Wohnwagen

Die Varianten des Weinsberg Caraone (2024) mit Hubbett sind generell 13 cm höher als ihre Modellgeschwister, die ohne eine solche Schlafgelegenheit auskommen. Das kommt allen Mitreisenden zugute, besonders den größer gewachsenen. So beträgt die Stehhöhe unter dem in höchster Stellung angebrachten Hubbett etwas mehr als 180 cm. Im restlichen Wohnraum bleibt es bei 209 cm Innenraumhöhe – ein durchaus beachtlicher Wert, der fast die gefühlt grenzenlose Kopffreiheit eines Alkoven-Wohnmobils bietet. Und das zu einem Einstiegspreis, der nur bei einem Bruchteil dessen liegt, was dafür hinzublättern wäre.

Wobei Einstiegspreis in diesem Falle wörtlich zu verstehen ist. Denn der Einstieg fällt durch die je nach Grundriss entweder 60 oder 70 cm breite Aufbautür fast so leicht wie der Weg ins heimische Wohnzimmer. Einmal drin im Caraone 390 PUH (2024), fällt auf Anhieb die moderne Bordküche ins Auge, die in dieser Variante serienmäßig im Bug angeordnet ist. Blickfang ist hier die große Arbeitsplatte, auf die durch das zweiteilige Panoramafenster beim Kochen viel Tageslicht fällt.

Ausstattung: Größerer Wassertank optional

Innen dominieren warme Beige- und Grautöne, Gelsenkirchener Barock war gestern. Wohin man sieht: gefällige Formen, modernes Design. Besonders gilt das für das Bad und für die Küche, die standardmäßig mit Dreiflammen-Gaskocher und linksseitig eingebautem 133-l-Kühlschrank ausgestattet ist.

Campingfans mit ernsthaften Outdoor-Ambitionen, die eine Weile autark und abseits der Zivilisation stehen wollen, ist zum 1190 Euro Aufpreis kostenden "Smartpaket" zu raten. Mit diesem vergrößert sich unter anderem der Frischwassertank von einem 15-l-Kanister auf einen Festtank, der 45 l Wasser fasst. Auch ein Wasserfiltersystem und verdunkelbare Kombirollos mit Insektenschutz sind dann automatisch mit an Bord.