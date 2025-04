Der Tivoli bietet Paroli

Statt wie bisher in den Ausstattungslinien Amber, Quartz, Blackline und Sapphire gibt es den Tivoli nun in den Ausstattungen K30 und K40.

Das SsangYong Tivoli Facelift (2024) ist bereits seit Sommer 2023 auf dem Markt – allerdings nur in Asien und Großbritannien. Nun soll es auch zu uns nach Europa gelangen. Wir nennen die Motoren sowie eine erste Preiseinschätzung.

Preis: SsangYong Tivoli Facelift (2024) ab 23.949 Euro

Der Name SsangYong dürfte bereits den meisten von uns begegnet sein. Aber nur wenige wissen, dass es sich dabei um eine südkoreanische Automarke handelt, die bereits 1954 gegründet wurde. Nachdem es dem Hersteller finanziell nicht gut gegangen war, wurde er Anfang 2022 von der KG Group aufgekauft. Die Übernahme brachte Umschwung in das Unternehmen, das fortan in manchen Ländern wie Südkorea und in Großbritannien unter dem neuen Markennamen KGM (KG Motors) firmiert. Der SsangYong Tivoli ist bereits seit 2015 im Programm und erhielt im Sommer 2023 schon sein zweites Facelift, das vorerst nur in Südkorea vertrieben wurde. 2024 soll das SsangYong Tivoli Facelift auch nach Europa gelangen. In Großbritannien ist der geliftete Tivoli bereits erhältlich – zu einem Preis von umgerechnet 23.949 Euro (Stand: Februar 2024). Hierzulande ist der Vorgänger noch ab 24.990 Euro erhältlich (Stand: Februar 2024). Die bisherigen vier Ausstattungsvarianten fallen weg und werden durch die zwei neuen K30 und K40 ersetzt.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Hyundai Kona (2023) im Video:

Antrieb: Weiterhin der 1,5-l-Vierzylinder

Wie das Vorgängermodell wird auch das SsangYong Tivoli Facelift (2024) von einem 1,5-l-Vierzylinder angetrieben, der 163 PS (120 kW) leistet und über 280 Nm Drehmoment verfügt. Wahlweise lässt sich das SUV mit einem manuellen Sechsgang- oder einem automatischen Sechstufen-Getriebe ausstatten. Für die Automatik stehen drei Fahrmodi zur Auswahl: Normal, Sport und Winter, letzterer ist speziell für das Fahren auf rutschigen Straßen optimiert.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Neue Front bringt frischen Wind

Die Südkoreaner:innen haben dem SsangYong Tivoli Facelift (2024) ein neues, fast schon sportlich anmutendes Frontdesign verpasst. Dabei wich der angedeutete Kühlergrill des Vorgängers einer geschlossenen Fläche, auf der nun unter anderem der Tivoli-Schriftzug prangt. Die überarbeitete Frontschürze beherbergt indessen eine vergrößerte Kühlöffnung, die sich bis weit nach oben hin zieht. Die Scheinwerfer bleiben hingegen unverändert. Interessant sind die kleinen, roten Designelemente, die sich über die Front verteilen und entfernt an Abschleppösen von Offroadern erinnern. Das kennen wir so ähnlich auch schon vom SsangYong Torres. Das Profil sowie die Heckpartie des Tivoli blieben weitgehend unangetastet. Der Tivoli misst 4225 mm in der Länge, 1810 mm in der Breite und 1621 mm in der Höhe, bei einem Radstand von 2600 mm.

Interieur: Dezente Überarbeitung im Innenraum

Foto: KGM (SsangYong)

Der Innenraum des SsangYong Tivoli Facelift (2024) wurde zwar umfassend erneuert, doch radikal ist anders. So zeigen sich die Mittelkonsole, der Armaturenträger und der Tacho überarbeitet. Die Mittelkonsole beherbergt serienmäßig ein acht Zoll großes Infotainmentdisplay, das in der hochwertigeren K40-Ausstattung neun Zoll in der Bildschirmdiagonale misst. Integriert ist ein TomTom-Navi. Smartphones können via Apple CarPlay und Android Auto integriert werden. Der Kofferraum fasst 427 l Stauraum und lässt sich durch die umklappbaren Rücksitze auf 1115 l aufstocken.