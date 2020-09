Das Mazda CX-3 Facelift (2020) fällt sehr dezent aus: Der Handschalter wird sparsamer und die Ausstattung des City-SUV umfangreicher. Das wissen wir zum Preis und zur Sport-Line!

Wenn das Mazda CX-3 Facelift im Oktober 2020 in die Schauräume der Händler rollt, dürften die wenigsten die Änderungen bemerken. Am nach wie vor stimmigen Design ändert sich auch fünf Jahre nach dem Marktstart nichts wesentliches. Das spricht für die zeitlose und langlebige Designsprache der Japaner. Das Motorenangebot des City-SUV beschränkt sich auf einen 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner. Das 121 PS starke Aggregat verzichtet, wie bei Mazda üblich, auf eine Turbo-Aufladung und auch einen Ottopartikelfilter sucht man nach wie vor vergebens. Dennoch soll der Motor die Euro-6d-ISC-FCM-Norm erfüllen, ganz gleich ob er mit manuellem Sechsgang- oder automatischem Sechsstufen-Getriebe kombiniert wird. Greift man zum Schalter, kann man sich über 14,5 Prozent Verbrauchseinsparung im Vergleich zum Vorgänger freuen. Diese geht auf das Konto der Zylinderabschaltung, die mit dem Facelift EInzug erhält. Der Automatik-CX-3 muss darauf allerdings verzichten. Allradantrieb wird nicht mehr angeboten, alle CX-3 werden über die Vorderräder angetrieben. Detailliertere Informationen zu den Ausstattungslinien wie der beliebten Sport-Line gibt es noch nicht. Auch der Preis des Mazda CX-3 Facelift (2020) ist noch nicht bekannt. Im September 2020 stand das City-SUV in der Edition 100 zuletzt ab 25.813 Euro in der Preisliste.

Preis & Sport-Line des Mazda CX-3 Facelift (2020)