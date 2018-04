Der SsangYong Tivoli ist ein City-SUV mit kompakten Abmessungen. Der Name leitet sich von der italienischen Ortschaft Tivoli ab und deutet bereits an, dass der koreanische Autobauer SsangYong mit seinem jüngsten Produkt verstärkt auf europäische Kunden zielt. Seinen Marktstart feiert der SsangYong Tivoli in der zweiten Hälfte des Jahres 2015.