Ein großer Teil von Viel- und Langstreckenfahrenden schwört nach wie vor den Diesel. Doch auch hier gibt es durstige und weniger durstige Exemplare. Wir haben die Top-10 der sparsamsten Dieselautos aufgelistet, die aktuell beim Hersteller konfigurierbar sind.



Der Preis für Diesel liegt schon seit einiger Zeit über dem von Super E10 – ein Grund mehr, sich beim Neuwagenkauf nach einem spritsparenden Modell umzusehen. Unsere Top-10 der sparsamsten Diesel zeigt, welche Pkw aktuell beim Hersteller konfigurierbar sind und am wenigsten Kraftstoff verbrauchen (Stand: Februar 2023). Die Liste berücksichtigt dabei den vom Hersteller für das jeweilige Modell angegebenen WLTP-Messwert für den kombinierten Dieselverbrauch auf 100 Kilometer. Anders als bei den spritsparendsten Benzinern, die zu 90 Prozent aus Asien kommen, sind unter den genügsamsten Dieselautos auch deutsche Hersteller vertreten – und zwar gleich drei auf einem Schlag: VW, Opel und Audi. Des weiteren sind auch Autos aus Spanien, Frankreich und Tschechien in diesem Ranking vertreten. Modelle aus Asien sucht man unter den sparsamsten Dieseln vergeblich, was die unterschiedlichen Antriebsphilosophien aus Asien und Europa einmal mehr verdeutlich. Unsere Bildergalerie zeigt die Top-10 der aktuell erwerbbaren Diesel-Autos mit dem geringsten Verbrauch. Da tut der vergleichsweise hohe Preis für den Liter Diesel halb so weh. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Top-10 der Diesel mit niedrigstem Verbrauch

