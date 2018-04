Zwar steht für die aktuelle Superb-Baureihe noch das Facelift an, doch werfen wir schon jetzt einen Blick in die Zukunft und auf die vierte Generation des Skoda Superb (2021). Sie ist ausdrucksstark wie nie und nimmt endgültig die süddeutsche Konkurrenz aufs Korn!

Der Skoda Superb des Jahrgangs 2021 wirft ein ganz neues Licht auf die Marke Skoda. Bisher vor allem für die "simply clever"-Strategie mit allerlei nützlichen Alltagslösungen, ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis und grundsolide Qualität bekannt, machen die Tschechen unter dem neuen Chef Bernhard Maier ordentlich Dampf – und mutiert zur Designermarke. Was den Superb bislang auszeichnete, vor allem die riesigen Platzverhältnisse, soll natürlich auch in der Zukunft bleiben. Und was die aktuelle Baureihe schon mit einem expressiveren Design angedeutet hat, setzt sich spätestens in der kommenden Generation mit aller Deutlichkeit durch: Mit einer noch repräsentativeren Front, noch größeren Alufelgen und einer noch breiteren Statur reiht sich der Top-Skoda endgültig in die Phalanx der Businessmodelle ein.

Erste Informationen zum Skoda Superb (2021)