Neue Informationen lassen den Skoda Superb RS noch konkreter erscheinen. 2020 könnte der Mittelklasse-Sportler mit einem 240 PS starken Biturbo-Diesel auf den Markt kommen.

In Deutschland möchte noch niemand offiziell über den Skoda Superb RS (2020) sprechen. Ein grundlegendes Kundeninteresse an einer sportlichen Mittelklasse aus Tschechien ist allerdings nicht abzustreiten. Da lässt der Konfigurator des frisch vorgestellten Superb Facelift besonders aufhorchen: Dieser bietet in der Rubrik "Mehrausstattung" einen Tablethalter an – mit dem Zusatz: "nicht geeignet für RS und Sportline". Ist das ein versteckter Vorbote auf ein neues Topmodell? Genügend Argumente hätte ein potentieller Superb RS jedenfalls auf seiner Seite: So böte der zwei Liter große Biturbo-Diesel aus dem jüngst erschienen Kodiaq RS mit 240 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment die ideale technische Basis für dieses Unterfangen. Ein derart gerüsteter Skoda Superb RS (2020) dürfte mit serienmäßigem Allradantrieb und Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe in kaum mehr als sechs Sekunden auf Landstraßentempo stürmen. Damit wäre dem RS-Logo alle Ehre gemacht – ohne die Effizienz-Tugenden der Marke Skoda infrage zu stellen. Bei ruhiger Gangart ließen sich nämlich auch Verbräuche um die sechs Liter auf 100 Kilometer realisieren. Mehr zum Thema: Das Skoda Superb Facelift im Fahrbericht

Skoda Superb Facelift im Video:

Kommt der Skoda Superb RS (2020) mit 240-Diesel-PS