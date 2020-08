Optisch fällt das Skoda Superb Limousine Facelift (2019) überschaubar aus. Es gibt nun Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer und zahlreiche Assistenzsysteme. Wir fassen das Motoren- und Ausstattungsangebot (Sportline) zusammen!

Das Skoda Superb Limousine Facelift (2019) zum Preis 28.532 Euro (Stand: Juli 2020) ist als Ergebnis konsequenter Weiterentwicklung des Modellprogramms zu werten. So haben die Designer die Optik verfeinert, ohne das vorherige Modell alt wirken zu lassen, und die Entwickler den ersten Schritt zur konsequenten Elektrifizierung der Marke umgesetzt. Doch von vorne: An der Front ist ein in seinen Dimensionen gewachsener Kühlergrill auszumachen, den nun Doppelrippen zieren. Die Frontscheinwerfer sind nun schmaler und reichen bis an den Kühlergrill heran. Eine horizontale Chromleiste und ein Skoda-Schriftzug heben das Heck des Skoda Superb Limousine Facelift (2019) vom alten Standard ab. Bleiben nur noch die überarbeiteten Stoßstangen, die neuen Felgendesigns sowie die zwei neuen Lackierungen Crystal-Schwarz und Race-Blau zu erwähnen, ehe es ans technisch Eingemachte geht. Mehr zum Thema: Der Skoda Superb iV im Fahrbericht

Der Preis des Skoda Superb Limousine Facelift (2019)

Erneut mit der Front beginnend, trägt das Skoda Superb Limousine Facelift (2019) erstmalig Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer. Deren Dauerfernlicht blendet den Gegenverkehr durch abschaltbare LED-Module gezielt aus. Insgesamt zählen wir Leuchtmodule für Abblend- und Fernlicht, Kurvenlicht sowie Blinker, Tagfahr- und Positionslicht. Konsequenterweise sind Nebelscheinwerfer, Abbiegelicht und Rückleuchten ebenfalls in LED-Technik ausgeführt. Neu ist auch der Adaptive Abstandsassistent, der sowohl die Kamera in der Frontscheibe als auch Geodaten des Navigationssystems nutzt, um Kurven zu erkennen und das Tempo automatisch anzupassen. Den Reigen an Assistenzsystemen vervollständigen der ebenfalls neue Emergency Assist, der im Notfall die Kontrolle übernimmt und das Skoda Superb Limousine Facelift (2019) mit Rücksicht auf den Verkehr am Straßenrand anhält, der Spurhalteassistent, der Spurwechselassistent, der Totwinkel-Assistent, der Frontassistent mit Fußgängerschutz und der Parklenkassistent.

Skoda Superb Limousine Facelift (2019) als Sportline

Neue Chrom-Akzente, Stoffe und Dekore werten den Innenraum auf, grundlegend verändert haben sich das Armaturenbrett und die Türverkleidungen aber nicht. Vor dem Schalt- beziehungsweise Wählhebel bietet das Skoda Superb Limousine Facelift (2019) nun ein größeres Ablagefach für Handys zur kabellosen Antennenanbindung und zum induktiven Laden. Grundsätzlich fährt der Tscheche mit der Handyanbindung SmartLink und einer SIM-Karte für Internetzugang und Wlan-Hotspot vor, optional auch mit dem digitalen Tacho "Virtual Cockpit". Ab 2020 erhalten alle Skoda Superb Limousine Facelift (2019) ein neues Zweispeichen-Multifunktionslenkrad. Lediglich der Superb Sportline wird weiterhin mit einem Dreispeichenlenkrad ausgestattet. Im Zuge der Modellpflege erhält das Flaggschiff der Tschechen auch neue Infotainmentsysteme der dritten Generation des Modularen Infotainment Baukastens (MIB III). Zurück zur Sportline: Sie umfasst annehmliche Ausstattungsdetails wie eine Zwei-Zonen-Klimaanlage sowie eine elektrische Heckklappe und kombiniert sie mit sportlichen Features wie Alcantara-Sitzen, dem adaptiven Fahrwerk DCC und 19 Zoll großen, glanzgedrehten Leichtmetallfelgen.

Neuer Motor für das Skoda Superb Limousine Facelift (2019)