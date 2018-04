Für den Skoda Superb Combi (2015) stellen die Tschechen einen neuen Benzinmotor vor, der die Palette nach oben hin abrundet. Wir verraten die neuesten Ausstattungsfeatures des großen Praktikers. Das sind die Preise!

Der tschechische Autobauer präsentiert für den Skoda Superb Combi (2015) einen neuen Top-Motor. Der Kombi erhält einen neuen 2,0-Liter-TSI-Motor, der an ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt ist und 272 PS leistet. Außerdem sind für den Combi neue Ausstattungsmerkmale verfügbar, wie ein verbessertes Zugangs- und Start-System und auch eine Ambientebeleuchtung im Interieur, die sich an die Vorlieben des jeweiligen Nutzers anpassen kann. Optional ist für den Superb Combi ein Highspeed-Internetzugang erhältlich, ebenso eine tiefgreifende Handy-Anbindung per SmartLink (spiegelt das Smartphone-Display auf dem Bildschirm des Navigationssystems). Das Einstiegsmodell des Skoda Superb Combi (2015)startet zum Preis von 27.350 Euro und hat den 1,4-Liter-Benziner mit 125 PS. Der günstige Diesel ist der 1,6-Liter-TDI mit 120 PS, der mindestens 28.650 Euro kostet. Das weitere Motorenangebot umfasst fünf Benzinmotoren und insgesamt drei Diesel-Motoren.

Skoda Superb Combi (2015): Preise ab 27.350 Euro

Der Skoda Super Combi (2015) steht für ein komfortables Raumangebot: Reisen wie in einer Luxus-Limousine und dabei noch das Gepäck einer halben Schulklasse in den Kofferraum packen - mit diesem Raumkonzept hat sich der Skoda Superb Combi eine Fangemeinde geschaffen. Klar, dass da auch die dritte Generation keinen Platz für Enttäuschungen lassen darf. Und so fährt der Superb weiterhin auf Wachstumskurs. Größer, breiter und länger ist er geworden. Sein Radstand wächst um 80 auf 2841 Millimeter, die Spurbreite vorn und hinten auf 1584, beziehungsweise 1572 Millimeter. Der zusätzliche Platz wird dabei fast vollständig auf den Innenraum übertragen. 15,7 Zentimeter Kniefreiheit im Fond bietet in der Mittelklasse kein anderer, ebenso wenig wie das nun auf 660 bis 1950 Liter vergrößerte Kofferraumvolumen. Wie schon bei der Superb Limousine steckt unter der elegant gezeichneten Karosserie des Skoda Superb Combi (2015) der Modulare Querbaukasten (MQB), den beispielsweise auch der VW Passat nutzt.

Neue Premium Edition des Skoda Superb Combi (2015)