Skoda-Azubis haben den Superb Combi zum Pick-up umgebaut. Im Gegensatz zu anderen Einzelstücken dieser Art aber wird der Skoda L&K 130 nicht in einer Ecke abgestellt werden, sondern kommt als Begleitfahrzeug der Tour de France tatsächlich zum Einsatz!

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

28 Azubis haben sich an dem Projekt beteiligt.

Das Farbschema in weiß, schwarz. Gold und Rot soll an die ersten Modelle von Laurin und Klement erinnern, den Gründern von Skoda.

Skoda Superb Combi zum Pick-up umgebaut

Mit dem Skoda L&K 130 präsentiert die Skoda Akademie das zehnte sogenannte Azubi-Car. 28 Auszubildende haben dafür einen Skoda Superb Combi in ein Begleitfahrzeug für Radrennen umgebaut – inklusive Pick-up-Umbau und Ladefläche für Ersatzräder. Das Projekt ist nicht nur eine Hommage an die Ursprünge des Unternehmens Laurin & Klement und an die 130-jährige Geschichte der Marke Skoda, sondern kommt tatsächlich auch bei der Tour de France 2025 zum Einsatz.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Basis für den Umbau ist ein aktueller Skoda Superb Combi mit Plug-in-Hybridantrieb und mit einer Systemleistung von 204 PS (150 kW). Die Karosserie wurde umfassend modifiziert: Das Dach wurde hinter den C-Säulen entfernt, eine neue Kabinenrückwand mit Heckscheibe eingebaut und die rechte hintere Tür durch eine Schiebe-Hebetür ersetzt – diese entstand in Zusammenarbeit der Azubis mit der Entwicklungsabteilung von Skoda. Dank Zahnstangenmechanismus lässt sich der umgebaute Laderaum elektrisch ausfahren. Darauf finden bis zu zwei Fahrräder Platz, ein weiteres kann auf dem Dachgepäckträger untergebracht werden.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Skoda Superb (2023) im Video:

Der Skoda L&K 130 kommt als Begleitfahrzeug der Tour de France zum Einsatz

Auch der Innenraum wurde umfangreich an die Anforderungen der Tour de France 2025 angepasst. Neben Sportsitzen in L&K-Farben (Rot, Gold, Schwarz) und einem zusätzlichen Beifahrer-Display gibt es eine große Kühlbox im Fond, ein Funkgerät sowie Netze und Stauraum für Snacks und Ausrüstung im Dachhimmel. Einige Bauteile, wie die Halterungen für das Netz im Dachhimmel und die L&K-Logos, wurden im 3D-Druckverfahren gefertigt. Der Antrieb hingegen entspricht dem des Serien-Superb iV – mit 1,5-l-TSI, E-Motor und 25,7-kWh-Batterie. Die rein elektrische Reichweite des Skoda L&K 130 könnte auch für längere Etappen ausreichen.

Auch interessant:

Übrigens verweist der Name Skoda L&K 130 auf die Anfänge von Laurin & Klement im Jahr 1895, als das Unternehmen mit dem Bau von Fahrrädern begann. Die Farbgebung des Azubi-Cars 2025 soll an das historische L&K-Logo erinnern.