Plug-in-Hybride treten als sanfter Übergang zwischen Verbrenner- und E-Auto an, Skoda will mit dem neuen Superb iV (2025) überzeugen. Klappt das? Die erste Testfahrt gibt Aufschluss!

Kombinieren Plug-in-Hybride nun eigentlich die Nachteile eines Verbrenners mit denen eines Elektroantriebs? Oder sind sie eher als pragmatische Übergangslösung zwischen den Welten zu sehen? Die Diskussion darüber könnte Abhandlungen füllen, ist in der Praxis aber längst abschließend geführt: Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid-Antrieb verkaufen sich immer besser. Das mag einerseits an den staatlich gelieferten finanziellen Anreizen liegen, andererseits daran, dass der mitgeführte Verbrennungsmotor die häufig vorhandenen Elektro-Bedenken vieler beruhigt.

Hinzu kommt aber auch, dass die Technik von den Herstellern längst nicht mehr als möglichst schnell zu überwindender Zwischenschritt behandelt wird, Plug-in-Hybride werden immer besser. Und "besser" bedeutet – elektrischer. Wer mit möglichst großer elektrischer Reichweite und auch als Solist starkem Elektromotor den Einsatz des Verbrenners und damit dessen Verbrauch gering halten kann, schafft beeindruckend niedrige Sprit-Verbrauchswerte.

An der heimischen Wallbox und/oder der Firmen-Steckdose geladen, übersetzt sich das dann in einen Kostenvorsprung. Und wer dann noch die Batterie seines Plug-in-Hybrids auf Autobahnstrecken bei Boxenstopps DC-schnellladen kann, ist selbst auf der Langstrecke mit voller Systemleistung sowie spritsparend unterwegs. Auch Skoda hat das verinnerlicht, legt nun mit der zweiten Generation von Superb iV (Combi) signifikant nach und lädt nun zur ersten Testfahrt.

Im Kurzstrecken-Alltag immer mehr elektrisch

Während die erste iV-Generation an Standard-AC-Ladern höchstens im 3,6-kW-Schneckentempo laden konnte, nutzen die nun möglichen 11 kW die Ladeleistung der meisten Wallboxen oder öffentlichen AC-Lader voll aus. Und während die iV-Modelle bisher überhaupt keine DC-Ladung zuließen, saugen die Neuen an Schnellladern mit bis zu 50 kW Ladeleistung – das reicht, um innerhalb von 25 min von zehn auf 80 Prozent Ladezustand zu kommen und ist somit auf Autobahnetappen oder auch an Schnellladern, die vor Supermärkten & Co. aus dem Boden sprießen, durchaus praxisgerecht.

So macht der neue Skoda Superb iV (2025) einen großen Schritt in Richtung E-Auto: Die nun 25,7 kWh große Batterie (bisher: 13 kWh) sorgt für maximal 100 km rein elektrische WLTP-Reichweite – je nach Nutzungsprofil könnten manche damit tage- oder gar wochenlang ohne Verbrennereinsatz auskommen, schließlich ist nach wie vor ein elektrischer Topspeed von 140 km/h möglich.

Testfahrt: neuer Superb iV Combi (2025) mit gewohntem Handling

Auch in der Praxis dürfte der von uns getestete Superb iV Combi erfahrende Plug-in-Hybrid-Fans ebenso überzeugen wie er vorsichtige Einsteiger:innen ins elektrifizierte Fahren abholt: Das gutmütig-souveräne und komfortable Fahren ist von den Benzin- oder Diesel-Modellen bekannt, Gewicht und Bauraum der zusätzlich installierten E-Antriebstechnologie wirken sich weder negativ aufs Handling noch aufs immense Raumangebot aus.

Im Normalmodus fährt der getestete Skoda Superb iV (2025) mit sattem Drehmoment rein elektrisch los, durch die Kraft der ins Getriebe integrierten E-Maschine benötigt der stattliche Kombi einen Einsatz des 1,5-l-Turbo-Vierzylinders erst relativ spät – oder gar nicht. Nur wer die maximale Systemleistung von 150 kW dauerhaft nutzen möchte, muss den Sportmodus aktivieren. Hier wird der Verbrenner als vollwertiger Antriebspartner gespielt und darf mit hörbaren Drehzahlen Tempo machen. Das ist dann aber fast schon keine artgerechte Fortbewegung mehr.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 13/2025 Skoda Superb iV Combi Technische Daten Motoren 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo, 1498 cm3; E-Motor Antrieb 6-Gang, Doppelkupplung; Vorderradantrieb Systemleistung 150 kW / 204 PS Systemdrehmoment k.A. Kapazität 25,7 kWh (brutto) Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4902 / 1849 / 1506 mm Leergewicht/Zuladung 1854 / 571 kg Kofferraumvolumen 510 – 1770 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 8,1 s Höchstgeschwindigkeit 220 km/h Verbrauch auf 100 km 0,5 l S + 17,5 kWh Elektrische Reichweite 134 km Kaufinformationen Grundpreis 51.350 € Marktstart Frühjahr 2025 Alle Daten Werksangaben