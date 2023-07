Skoda teasert das Scala Facelift an – die Premiere erfolgt am 1. August 2023!

Die tschechische VW-Tochter zieht am 1. August das Tuch vom Skoda Scala Facelift (2023). Erste Skizzen verraten neue Designdetails, die Maße dürften davon unberührt bleiben. Das wissen wir schon jetzt zur beliebten Ausstattungsvariante "Monte Carlo", zum Kofferraumvolumen sowie zum Preis.

Preis: Bleibt es mit dem Skoda Scala Facelift (2023) bei 23.000 Euro?

Seit 2019 konkurriert der Scala in der Kompaktklasse und möchte dort mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis, aber auch Skoda-typisch überdurchschnittlichem Platzangebot überzeugen. Vier Jahre nach dem Marktstart kündigt sich zum 1. August 2023 das Skoda Scala Facelift an. Ob der Preis von aktuell 23.070 Euro (Stand: Juli 2023) mit der Modellpflege gehalten werden kann, bleibt offen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antriebe: Wohl weiterhin zwei Benziner

Dass das Skoda Scala Facelift (2023) neben dem klassischen Verbrenner künftig auch als Elektro- oder Hybridvariante erhältlich sein wird, ist unwahrscheinlich. Zwei Benziner stehen beim Vorfacelift zur Auswahl. Standard ist der 1.0 TSI mit 95 PS (70 kW) und Fünfgang-Schaltgetriebe. Darüber hinaus steht ein 1,5-Liter-TSI mit 150 PS (110 kW) zur Auswahl, wahlweise mit Schalt- oder dem Doppelkupplungsgetriebe.

Anpassungen beim Ex- & Interieur

Beim auch weiterhin rund 4,36 Meter langen, 1,79 Meter breiten und 1,51 Meter hohen Skoda Scala Facelift (2023) scheinen die Neuerungen genauso kompakt auszufallen wie seine Klasse. Erste offizielle Designskizzen verraten neu designte Scheinwerfer, die bis an den ebenfalls überarbeiteten Kühlergrill heranreichen. Zusätzliche Seitenflügel teilen den Lufteinlass der neuen Frontschürze. Solche Elemente finden sich auch am Diffusor der neuen Heckschürze wieder. Die Heckleuchten erhalten ein überarbeitetes Innenleben. Neue Leichtmetallräder und ein überarbeiteter Heckklappenschriftzug runden die Änderungen am Exterieur ab. Zum Innenraum verrät Skoda noch keine Details. Gut möglich, dass der Infotainmentscreen mit der Modellpflege wachsen wird. Am großzügigen Platzangebot wird sich hingegen nichts ändern. Das Kofferraumvolumen liegt derzeit bei großzügigen 467 Liter. Bei umgeklappter Rückbank lässt es sich auf 1410 Liter Stauvolumen erweitern.

Fahreindruck: So fährt das Vorfaceliftmodell

Der pragmatische Skoda Scala verdient eine Kaufempfehlung vor allem wegen seines Raumangebots und Fahrkomforts. In puncto Flair kann er allerdings nicht mit anderen Skoda-Modellen wie dem Fabia mithalten.