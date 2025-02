Mit einem "spacigen" Aufstelldach-Camper, der vor allem auf die Kraft der Sonne setzt, macht Renault in der Schweiz auf sich aufmerksam. Zum attraktiven Preis will der Renault Space Nomad (2025) VW California & Co. Konkurrenz machen.

Preis: Renault Trafic Spacenomad (2025) ab umgerechnet 63.300 Euro

Der in Eigenregie vom Renault-Importeur in der Schweiz entwickelte Campervan (die Wohnmobil-Typen in unserer Übersicht) mit dem etwas abgefahrenen Namen Renault Trafic Spacenomad (2025) basiert in seiner nunmehr zweiten Auflage auf der aktuellen Generation des Renault Trafic. Dieser ist hierzulande vor allem als solider Lieferwagen und fast unkaputtbarer Personentransporter bekannt. Doch von sprödem Lieferwagen-Charme des Basisfahrzeugs beim Renault Trafic Spacenomad (2025) keine Spur: Denn der frei übersetzte "Weltraum-Nomade" ist nicht nur überraschend geräumig, sondern vor allem verdammt variabel: Je nach Kundenwunsch kann der Renault-Camper bedarfsgerecht konfiguriert werden.

Zu haben ist der Renault Trafic Spacenomad (2025) in zwei verschiedenen Längenvarianten (Version "L1" mit einer Außenlänge von 5000 mm, Version "L2" mit einer Außenlänge von 5400 mm). Erhältlich ist er dabei mit vier oder mit fünf Sitzplätzen: Die L1-Variante wird mit fester Zweier-Sitzbank ausgeliefert. Wohingegen in der Langversion mit 3490 mm und somit 400 mm längerem Radstand die drei Mitreisenden in der zweiten Reihe auf einer Dreier-Rücksitzbank Platz nehmen, die auf Schienen verschiebbar ist.

Die Preisliste für die kürzere Variante des Renault Trafic Spacenomad (2025) beginnt bei 59.900 Schweizer Franken, umgerechnet rund 63.300 Euro und 67.160 Euro für die Langversion. Kleiner Wermutstropfen: Der abgespacte Campervan mit serienmäßigem, manuell bedienbarem Aufstelldach ist bisher nur in der Schweiz bestellbar. Er wurde aber auch schon auf dem Düsseldorfer Caravan Salon gezeigt und soll bald auch in Deutschland angeboten werden. Zölle und Wechselkursverluste kommen derzeit also gegebenenfalls noch on top! Konzipiert wurde der Campervan vom französischen Wohnmobilhersteller Pilote, vom Band läuft er im Renault-Werk Sandouville. Die technisch zulässige Gesamtmasse ist mit maximal 3070 kg angegeben.

Innenraum: Solarmodul speist den 49-l-Kühlschrank mit Strom

Tonangebend, auch für die Gestaltung des Innenraums, ist das Solarmodul (unsere Tipps zum Nachrüsten einer Solaranlage im Wohnmobil), das in der Topversion serienmäßig ist. Das soll in den Worten der Markenverantwortlichen die Spacenomad-Pilot:innen in Bezug auf ihre Energieversorgung "unabhängig, und damit noch verantwortungs- und umweltbewusster reisen lassen".

Was aber tun, wenn die Sonne mal zum Lachen in den Keller geht und sich über Tage hinweg nicht blicken lässt? Dann übernimmt der Landstromanschluss die Energieversorgung und das Aufladen der Bordbatterie (was man beim Nachrüsten einer Aufbaubatterie fürs Wohnmobil beachten muss). Eine 2000-W-Ölheizung soll im Zusammenspiel mit der Außenwand-Isolierung laut Hersteller dafür sorgen, dass es sich auch in der kalten Jahreszeit an Bord des Renault Trafic Spacenomad (2025) problemlos übernachten lässt (so werden Wohnmobil oder Camper richtig beheizt).

Foto: Renault

Doch der Löwenanteil des Bordstroms soll von der Sonne kommen (die besten Solaranlagen fürs Camping in unserem Test). Das Solarmodul liefert zum Beispiel die Energie für den 49 l-Kompressor-Kühlschrank, der gemeinsam mit dem Zweiflamm-Gaskocher (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test) mit Piezo-Zündung die Küchenzeile im neuen, 1950 mm breiten Renault Trafic Spacenomad (2025) komplettiert. Davor kann ein recht großer, aber frei stehender Tisch arretiert werden, der bei Nicht-Benutzung im Heckbereich verstaut und auch draußen verwendet werden kann.

Die beiden vorderen Einzelsitze sind drehbar, um vom Fahrer- und Beifahrersitz aus bequem am sozialen Camperleben teilnehmen zu können. Die insgesamt durchdacht wirkende Inneneinrichtung umfasst zwei Betten, die Platz für bis zu vier Erwachsene bieten. So lässt sich die Rücksitzbank mit wenigen Handgriffen in eine komfortable Schlafgelegenheit von 1,85 x 1,30 m umwandeln (die besten, nicht fest verbauten Campingbetten in unserem Vergleich). Ein weiteres Bett in den Dimensionen von 2,00 x 1,20 m befindet sich unterhalb des Aufstelldachs. So will der Ranault Trafic Spacenomad (2025) auch auf der klassischen Van-Länge von um die fünf Meter Platz für die ganze Familie bieten.

Foto: Renault

Die bringt erfahrungsgemäß einiges an Gepäck mit, wenn es auf den Campingausflug ins Grüne geht. Um dies mit auf die Reise nehmen zu können, befinden sich im hinteren Bereich des Campers befinden sich weitere Schränke, in denen Kleidung, Toilettenartikel und weitere Ausrüstungsgegenstände verstaut werden können. Insgesamt stehen, vantypisch überschaubare 225 l Extra-Stauraum zur Verfügung. Zur Serienausstattung zählen ferner eine 2,20 x 2,35 m große Markise sowie eine Innenraum-Beleuchtung mit zwölf energiesparenden LED-Leuchten. Für einen frischen Start soll im Renault Trafic Spacenomad (2025) eine integrierte Außendusche sorgen. In dem französischen Campervan stehen pro Tankfüllung insgesamt 60 l an Frischwasser sowie ein 35-l-Tank fürs Abwasser zur Verfügung (so lässt sich Wasser fürs Wohnmobil aufbereiten).

Das Basisfahrzeug: Renault Trafic

Als Basisfahrzeug dient, wie der Name schon sagt, der Renault Trafic oder sein Pendant mit längerem Radstand. Aktuell ist der Renault Trafic Spacenomad (2025) ausschließlich mit dem bei Renault dCi 150 genannten Vierzylinder-Diesel mit 150 PS (110 kW) und Sechsgang-Schaltgetriebe bestellbar. Eine Neunstufen-Automatik, dann auch gekoppelt an Motoren in der höheren Leistungsstufe zu 170 PS (125 kW), sollen zu einem von Renault noch nicht genannten Aufpreis Anfang 2025 folgen.

Auch ausstattungsseitig wird der französische Teilzeitcamper den meisten Ansprüchen, die gemeinhin an einen Campingbus gestellt werden, gerecht. Der Van wird mit neu gestalteter, hochwertiger wirkender Armaturentafel samt 8,0-Zoll-Touchscreen (zum Pro & Contra von Touchscreens) für das Infotainment-System ausgeliefert. Voll-LED-Scheinwerfer (so lassen sich LED-Scheinwerfer nachrüsten), 17-Zoll-Leichtmetallräder, LED-Tagfahrlicht, Regen- und Lichtsensor, Tempomat, eine Einparkhilfe hinten (zu unserer Übersicht über Fahrer-Assistenzsysteme), Verdunkelungselemente für den Innenraum und eine Rückfahrkamera (die besten Rückfahrkameras zum Nachrüsten des Wohnmobils) sind ebenfalls Teil des Serienpakets.