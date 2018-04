Mit dem Renault Zoe bieten die Franzosen seit 2013 auch ein Elektroauto in der Kleinwagen-Klasse zu recht erschwinglichen Preisen an. So ist der Basis-Zoe mit 22-kWh-Batterie und 240 Kilometern Reichweite ab 22.100 Euro zu haben. Allerdings muss der jährliche Leasing-Betrag für die Batterien hinzugerechnet werden, der mindestens 59 Euro beträgt. Vier Jahre nach Markteinführung ergänzt eine 40-kWh-Batterie das Angebot für den Renault Zoe, mit der das Elektroauto sogar bis zu 400 Kilometern rein elektrisch fährt.