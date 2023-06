Angenehm ist die über Schaltwippen am Lenkrad in ihrer Intensität verstellbare Rekuperation. Auf der höchsten Stufe ermöglicht der Espace, annähernd ohne Bremspedal zu fahren.

Seit 1984 wird der Renault Espace nun schon produziert. In seiner sechsten Generation wird aus dem familienfreundlichen Minivan 2023 ein stylisches SUV. Ein Nachteil? Das findet die AUTO ZEITUNG bei der ersten Testfahrt heraus!

Der neue Renault Espace (2023) ist in seiner sechsten Generation kein Van mehr, sondern ein stylisches SUV. Auf einer Länge von 4,72 Metern erstreckt sich der als optionaler Siebensitzer erhältliche Franzose und ist damit 14 Zentimeter kürzer als seine Vorgänger – auf dem Papier nicht die beste Voraussetzung, um bei der ersten Testfahrt als echtes Familienauto zu glänzen. Optisch teilt er sich den Look mit dem seit 2021 erhältlichen Austral. Auch technisch sind die beiden Fahrzeuge eng verwandt, denn sie stehen beide auf der CMF-CD Plattform. Der Espace soll sich an eine Käuferschaft richten, die ein variables Fahrzeug mit mehr als den üblichen fünf Sitzplätzen und ordentlich Stauvolumen benötigt.

So kann beispielsweise die zweite Sitzreihe in mehreren Stufen vor- und zurückgeschoben werden. Auf den zwei optionalen Sitzen der dritten Reihe haben Personen bis zu einer Größe von circa 1,65 Meter ausreichend Kopffreiheit. Der Fußraum ist jedoch stark begrenzt. Das Kofferraumvolumen beträgt beim Siebensitzer je nach Bestuhlung und Rückbankpositionierung (159, 477, 677 l) bis zu 1714 Liter. Zum Vergleich: Der Vorgänger bot mit seinem Van-artigen Aufbau noch bis zu 1994 Liter Stauraum. Und der ärgste Konkurrent des neuen Renault Espace (2023), der Skoda Kodiaq, nimmt gar bis zu 2065 Liter auf. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Renault Austral (2022) im Video:

Erste Testfahrt mit dem neuen Renault Espace (2023)

Was beim ersten Platznehmen auffällt: Das Armaturenbrett und auch die Türtafeln bauen recht hoch und schränken somit – wie auch die kleine Heckscheibe und die breite C-Säule – die Rundumsicht ein. Dafür überzeugt das OpenR Link-Infotainmentsystem mit 12-Zoll-Display, das auf integrierte Google-Dienste setzt und in der Bedienung kaum Wünsche offen lässt. Für die erste Testfahrt steht der neue Renault Espace (2023) als E-Tech Full Hybrid 200 bereit. Die vorerst einzige angebotene Motorisierung ist ebenfalls aus dem Austral bekannt und setzt sich aus einem turbogeladenen 1,2-Liter-Dreizylinder mit 131 PS (96 kW), einem 50 kW (68 PS) starken Elektromotor, einem Startergenerator und einem 1,7-kWh-Akku (netto) zusammen. Die Systemleistung beträgt maximal 199 PS (146 kW) und macht das stylische SUV zum durchaus spritzigen Familienauto. Genauso schnell wird einem hinter dem Steuer aber auch klar, dass der Espace vor allem für eine ruhige und vorausschauende Fahrweise stehen möchte. Unter Stress gesetzt, neigt das automatische Multi-Mode-Getriebe nämlich zum Ruckeln.

Angenehm ist die über Schaltwippen am Lenkrad in ihrer Intensität verstellbare Rekuperation. Auf der höchsten Stufe ermöglicht der neue Renault Espace (2023) es, annähernd ohne Bremspedal zu fahren. Wer auf die starke Energierückgewinnung verzichtet, stellt hingegen ein durchaus gewöhnungsbedürftiges und nicht sonderlich harmonische Zusammenspiel mit der mechanischen Bremse fest. Gut abgestimmt wirkt hingegen die Lenkung, die direkt ausgelegt ist und eine präzise Rückmeldung gibt. Das ist gerade in dynamisch genommenen Kurven von Vorteil, wenn das Heck etwas diffus wird. Dort macht sich die optionale Allradlenkung mit um fünf Grad mitlenkender Hinterachse positiv bemerkbar. Der Wendekreis wird spürbar kleiner, die Spurstabilität besser.

Die vier verfügbaren Fahrmodi (Eco, Comfort, Sport, Individual) unterscheiden sich nur leicht voneinander. Im Eco-Modus nutzt der Espace vor allem den Elektromotor als Antriebsquelle – der Verbrenner speist dann im verbrauchsgünstigen Drehzahlbereich über den Startergenerator die kleine Batterie als Energiepuffer. Nur bei Bedarf treiben Verbrenner und E-Motor parallel die Antriebsachse an. Rein elektrisch fährt das SUV aber nur wenige Meter. Bei der ersten Testfahrt zeigte der Espace bei moderater Fahrweise einen Durchschnittsverbrauch von 6,7 Litern auf seinem Display an – bei rund 1,8 Tonnen Leergewicht ein ordentlicher Wert. Negativ fällt der Gangwahlhebel auf: Nicht nur, dass er mitunter die gewünschte Fahrstufe nicht auf Anhieb akzeptiert. Aufgrund seiner Positionierung hinter dem Lenkrad verwechselt man ihn mangels Gewöhnung auch gerne mal mit dem Hebel für den Scheibenwischer.

Technische Daten des neuen Renault Espace (2023)

AUTO ZEITUNG 13/2023 Renault Espace E-Tech Full Hybrid 200 Technische Daten Motoren 1,2-Liter-Dreizylinder + E-Motor Getriebe/Antrieb 6-Gang-Autom.; Vorderrad Gesamtleistung 146 kW/199 PS Max. Drehmoment 230 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4722/1843 (2083)/1645 mm Leergewicht/Zuladung 1773/587kg Kofferraumvolumen 159 - 1714 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 8,8 s Höchstgeschwindigkeit 174 km/h Verbrauch auf 100 km 4,9 - 4,6 l S Elektrische Reichweite n.V. Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 43.500 € Marktstart Frühjahr 2023