Eckdaten Bauzeitraum seit 2013 Aufbauarten Limousine/Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4253–4585/1804–2043/1446–1475 Leergewicht 1280–1580 kg Leistung 82-272 PS Antriebsarten Vorderrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 5/Euro 6 Grundpreis k.A.

DIe Franzosen enthüllen das Peugeot 308 Facelift (2017), das zum Preis von 18.700 Euro mit dem 110 PS starken Basisbenziner daherkommt. Es scheint, als sei Peugeot mit seinem Kompakten schon vor dem Facelift optisch weitestgehend zufrieden gewesen. Erste Fotos zeigen lediglich dezente Retuschen: So erhält die Front des 308 Facelift im Vergleich zum Vorgänger eine leichte Überarbeitung. Insbesondere trifft es die Frontscheinwerfer, die nun mit LED-Technologie ausgestattet sind und auch die Position des Peugeot-Löwen. Seine neue Heimat ist der Kühlergrill und nicht mehr die Motorhaube – wie bereits vorher bei den Topmodellen GT und GTi. Größere Lufteinlässe betonen die Sportlichkeit des Peugeot 308 Facelift (2017) . Am Heck beschränken sich die Änderungen auf eine neue Leuchtgrafik. Doch während der neue Löwe seinem Vorgänger optisch sehr treu bleibt, gibt es unter der Haube etwas Neues.

Preis: Peugeot 308 Facelift (2017) ab 18.700 Euro

Peugeot hat seine Le-Mans-Erfahrung genutzt und einen neuen Dieselmotor entwickelt, der dank einer besonderen Geometrie der Brennkammern durch hohe Verbrennungseffizienz punktet. Gemeinsam mit der weiterentwickelten Abgasreinigung entspricht der 130-PS-Vierzylinder bereits der Euronorm 6c. Der zweite für das Peugeot 308 Facelift (2017) erhältliche Dieselmotor ist dem 308 GT vorbehalten und leistet 180 PS. Übertragen wird die Kraft serienmäßig via Achtgang-Automatik. Auch die Benzinmotoren des 308 hat Peugeot auf neue Standards gebracht und mit Partikelfilter ausgestattet. Der 130-PS-Dreizylinder wurde zudem an dein neues Sechsgang-Getriebe gekoppelt. Ob sich an der Leistung des etwas später erscheinenden GTi etwas ändert, behalten die Franzosen noch für sich. Mit dem Facelift erbt der Peugeot 308 (2017) außerdem einige Komponenten seines großen SUV-Bruders 3008. Der Kompakte bekommt einen Notbremsassistenten und einen aktiven Spurhalteassistent. Außerdem bekommt er als erster Löwe eine adaptive Geschwindigkeitsregelung Stopp-Funktion. Zudem stehen eine 180-Grad-Rückfahrkamera und ein Einpark-Assistent neu auf der Optionenliste des Peugeot 308 Facelift (2017) . Wer vernetzt bleiben möchte, kann sein Smartphone integrieren.