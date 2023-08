Sie lehnt sich an der ersten offiziellen Skizze von Opel an, die einen Crossover postuliert.

Feiert der legendäre Rochen 2026 als Crossover namens Opel Manta-e sein Comeback? Eine konkrete Idee jedenfalls gibt die brandneue Studie Opel Experimental. Dass Manta auf elektrisch funktioniert, hat der 2021er Opel Manta GSe ElektroMOD bereits bewiesen.

Experimental-Studie könnte Opel Manta-e vorwegnehmen

Galt das Manta-Comeback unter dem ehemaligen Opel-Chef Michael Lohscheller als gesetzt, ist es um einen möglichen Opel Manta-e (2026) zuletzt wieder verdächtig still geworden. Bis jetzt, denn auf der IAA 2023 zeigt die Marke mit dem Blitz eine Studie namens Experimental, die jene Karosserieform und Gestaltung aufgreift, die Opel 2021 als bloße Skizze veröffentlicht hatte. Waren sportlich angehauchte Autos in der jeweils populären Bauform früher einmal Coupés, so sind es heute die multifunktionalen, ausdrucksstark gezeichneten Crossover mit unverkennbaren SUV-Anleihen. Und wie solch eine Neuschöpfung mit einem emotional aufgeladenen Modellnamen verknüpft werden kann, hat Ford mit dem Mustang Mach-E zu einem Preis von aktuell 55.800 Euro (Stand: August 2023) vorgemacht. Ab 2026 – das ursprünglich postulierte Startjahr – also auch Opel?

Der Opel Manta-e (2026) im Video:

Antrieb: STLA-Plattform mit bis zu 800 km Reichweite

Technisch sind die Voraussetzungen für einen Opel Manta-e (2026) wohl so günstig wie noch nie, hat Konzernmutter Stellantis doch an einer neuen Elektroauto-Plattform getüftelt, die nun serienreif wird: die STLA (Stellantis-Architecture). STLA Small (bis zu 500 Kilometer Reichweite), STLA Medium (bis zu 700 Kilometer), STLA Large (bis zu 800 Kilometer) und STLA Frame (bis zu 800 Kilometer) sollen neben drei Antriebseinheiten standardisierte Batteriepakete zur flexiblen Kombination anbieten. So sind sowohl Front-, als auch Heck- und Allradversionen möglich. Einzig der "Hut", wie man den Aufbau im Autogeschäft nennt, müsste für den Elektro-Manta noch geschaffen werden.

Ex- & Interieur: Crossover-Studie als Designvorschau

An dieser Stelle kommt der 4,5 Meter lange Opel Experimental ins Spiel, den die Marke mit dem Blitz im August 2023 vorgestellt hat und im September auf der IAA 2023 der breiten Öffentlichkeit zeigen wird. Zwar fehlt es dem Prototyp noch an Funktion, doch trägt die Studie bereits die künftige Design-DNA der Marke. Mächtige 23-Zoll-Räder treffen auf eine SUV-artige Bodenfreiheit und einen fließend-flachen Dachverlauf. An der Front ist der sogenannte Vizor mit einem LED-illuminierten Opel-Blitz auszumachen, hinter dem sich die komplette Frontsensorik für die Assistenzsysteme verbirgt. Am Heck fällt hingegen die Leuchtengrafik auf, die nicht nur in der horizontalen, sondern auch in der vertikalen eine Lichtleiste und somit den 2018 eingeführten, stilistischen Opel-Kompass bildet. Der Innenraum der Studie ist aufgeräumt. Eine sogenannte Tech Bridge projiziert relevante Infos per Augmented Reality ins Sichtfeld. Ob sich Fans des ursprünglichen Sportcoupés von einem Opel Manta-e dieser Art überzeugen ließen, steht natürlich auf einem anderen Blatt – kontroverse Diskussionen am Opel-Stammtisch sind also programmiert.

Das ist der Opel Manta GSe ElektroMOD (2021)

Hinter der etwas kryptischen Bezeichnung Opel Manta GSe ElektroMOD (2021) steckt ein Manta erster Generation, der mit einem Elektroantrieb ausgestattet wurde. Der Elektromotor mit 147 PS (108 kW) und 255 Newtonmeter Drehmoment zieht seinen Saft aus einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 31 kWh, die zwischen Rücksitzbank und Kofferraum ihre Heimat gefunden hat. Sie erlaubt eine Reichweite von rund 200 Kilometern. Das Laden erfolgt über einen 9-kW-On-Board-Charger für ein- und dreiphasigen Wechselstrom. Eine Batterieladung dauert also bis zu vier Stunden.

Interessant: Obwohl der E-Motor vorne sitzt, treibt der Opel Manta GSe ElektroMOD (2021) seine Hinterräder an. Wie beim Original also. Doch mit dem Wechsel von frei saugendem Vierzylinder auf Kabelbetrieb ist es längst nicht getan: So gehört auch die Karosserie zu den modifizierten Elementen. Am Kühlergrill sitzt nun der Vizor. Rechts und links davon finden wir die aktuelle LED-Leuchtsignatur aus Rüsselsheim. Ähnliche Veränderungen finden sich auch am Heck wieder, das mit kreisrunden LED einen hohen Wiedererkennungswert genießt. Der Elektro-Manta verfügt außerdem über ein volldigitales Cockpit, das im Innenraum die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft schlägt.