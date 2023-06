Drei Jahre nach der letzten Aktualisierung stellt Opel im Sommer 2023 sein erneut überarbeitetes Emblem vor. Tatsächlich unterscheidet sich das neue Opel-Logo deutlich vom Vorgänger.

Überarbeitetes Opel-Logo stärkt den Blitz

Im Sommer 2023 vorgestellt, wird das neue Opel-Logo ab 2024 die Serienmodelle zieren. Außerdem soll es noch in die Opel-Designlinie im Stile eines "Kompasses" integriert werden. Da der Blitz symbolisch für Elektrizität steht, nutzt der Rüsselsheimer Autobauer sein Emblem, um den Weg der fortschreitenden Elektromobilität zu bekräftigen. "Unser Blitz ist wichtiger als jemals zuvor. Denn er symbolisiert nicht nur unser Versprechen, Innovationen und Mobilität für alle erschwinglich zu machen, sondern er steht auch für unser Bekenntnis, bis 2028 in Europa zur komplett elektrischen Marke zu werden", kommentiert Opel-Chef Florian Huettl. Auffällig ist die hervorgehobene, zweidimensionale Gestaltung des neuen Opel-Logos und die Zweiteilung des Blitzes, der umso deutlicher an das Elektrizitäts-Symbol erinnert. Publikumspremiere feiert es auf der IAA Mobility 2023. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

