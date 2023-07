Bis zu 245 Kilometer Reichweite sind möglich, am CCS-Schnelllader sind mit 75 kW Ladeleistung nach 37 Minuten 80 Prozent geladen.

Der Nissan Townstar ist als Verbrenner (Benziner) oder Elektroauto (EV) erhältlich und ersetzt sowohl den rein elektrischen e-NV200 als auch den zuletzt ausschließlich dieselbetriebenen NV250. Das wissen wir zum Preis, zur Reichweite und zum Innenraum.

Preis: Nissan Townstar ab 26.000 Euro

Mit dem Nissan Townstar (2021) möchte der Autobauer aus Yokohama wieder kräftig mit einem modernen Van im hart umkämpften Markt der leichten Nutzfahrzeuge mitmischen. Wie der Verbrenner-Vorgänger NV250 baut auch der neue, bei Renault gefertigte Kastenwagen baut auf der Plattform des Konzernbruders Kangoo auf. Und wie seinen Konzernbruder gibt es auch den Townstar mit Verbrennungs- und Elektromotor. Letzterer beerbt den Nissan NV200. Der Preis für den Benziner startet bei 25.978 Euro, für den EV bei 39.990 Euro (Stand: Juli 2023). Nissan bietet eine Garantie über fünf Jahre oder bis 160.000 Kilometer sowie auf die Batterie acht Jahre und eine Kapazität von mindestens 70 Prozent. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Nissan Juke Hybrid (2022) im Video:

Antrieb: Benziner oder elektrisch (EV)

Wer den Nissan Townstar (2021) als Verbrenner ordert, erhält ihn ausschließlich mit einem 1,3-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 130 PS (96 kW) und 240 Newtonmeter Drehmoment. Den Kraftschluss verantwortet immer ein Sechsgang-Schaltgetriebe, die -übertragung auf die Straße die Vorderachse. Der Kastenwagen vertraut sowohl als Kombi, als auch als Transporter auf den gleichen E-Antrieb wie die im August 2021 präsentierten Zwillinge Renault Kangoo E-Tech Electric und Mercedes eCitan (Mercedes EQT). Nissan spendiert dem Townstar allerdings ein wenig mehr Leistung: 90 kW (122 PS) leistet der Elektromotor, die Energie für den Vortrieb wird in einem Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 45 kWh gespeichert. Die Reichweite des Nissan Townstar EV (2022) gibt der Autobauer mit 285 Kilometern an. Kangoo E-Tech und eCitan kommen beide etwas weiter, haben aber für den Vortrieb nur 75 kW zur Verfügung. Die Batterie des Townstar kann an einer CCS-Schnellladestation binnen 37 Minuten von 15 wieder auf 80 Prozent gebracht werden. Bei Wechselstrom ist Laden mit elf kW Standard, 22 kW optional. Die Variante mit 22-kW-Ladesystem ist mit einer Wärmepumpe ausgestattet.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Vollwertiger Nissan

Während der Vorgänger im Vergleich zum Renault nur einen anderen Kühlergrill hatte, ist der Nissan Townstar (2021) optisch ein vollwertiger Nissan: Der breite Grill wird an beiden Seiten von langgezogenen Scheinwerfern flankiert, die bei der Elektroversion des Vans sogar serienmäßig von LED illuminiert werden. Das Design des Grills selbst unterscheidet sich leicht bei Benziner- und Elektro-Townstar.

Interieur & Assistenzsysteme

Foto: Nissan

Im Innenraum unterscheidet sich der Nissan Townstar EV (2022) nicht vom Verbrenner. Serienmäßig informiert ein 10-Zoll-Instrumentendisplay über die aktuellen Fahrdaten. Apple CarPlay und Android Auto ist serienmäßig. Zudem sind drei Isofix-Befestigungspunkte an Bord und die zweite Sitzreihe lässt sich verschieben. Der Kombi schluckt bis zu 2500 Liter Gepäck, beim Transporter ist Platz für bis zu 3,9 Kubikmeter Ladung – oder drei Europaletten. Die Zuladung gibt Nissan mit 800 Kilogramm an, die Anhängelast liegt bei 1500 Kilo. Der Nissan Townstar (2021) hält diverse Assistenzsysteme bereit, darunter den ProPilot, der beim Bremsen, Lenken und Beschleunigen unterstützt, das automatische Notbremssystem und die 360-Grad-Rundumsicht.