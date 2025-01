Elektrisch und ein bisschen M

Der neue BMW iX2 (2024) wird mit optionalem M-Sport-Paket zum ziemlich dynamischen Familienstromer. Erste Testfahrt mit dem 313 PS (230 kW) starken SUV-Coupé – dem aktuell stärksten X2.

BMW hat mittlerweile sechs batterieelektrische Modellreihen im Programm. Da sind andere Volumenhersteller schlechter aufgestellt. Und die Produkte sind begehrt. BMW verdoppelte 2023 seinen Absatz von rein elektrischen Fahrzeugen. Auch in Deutschland läuft das Geschäft, und das, obwohl viele BMW-Modelle nicht von den staatlichen Förderprämien profitiert haben. Der Erfolg beflügelt die Marke, die nun mit dem neuen BMW iX2 (2024) die siebte Baureihe auflegt. Das neue SUV-Coupé im Kompaktsegment teilt sich die technische Basis mit dem X1 und dem neuen elektrischen Mini Countryman. Wie weit sich der iX2 von seinen Konzerngeschwistern abhebt, klären wir in unserer ersten Testfahrt.

Wie in den baugleichen Schwestermodellen arbeiten im neuen BMW iX2 xDrive30 zwei 149 kW (190 PS) starke E-Maschinen, die im Verbund eine Systemleistung von maximal 230 kW (313 PS) und ein Gesamtdrehmoment von 494 Nm erzeugen. Damit ist der xDrive30 der aktuell kräftigste X2 – aber nicht der schnellste: Der klassisch angetriebene X2 M35i profitiert von seinen schlanken 1695 kg und beschleunigt in nur 5,4 s auf Tempo 100, während der 2020 kg schwere Stromer laut BMW 5,6 s auf 100 km/h benötigt. Dass der Unterschied so gering ausfällt, liegt an der extrem spontan reagierenden und vom Fleck weg mit vollem Drehmoment verfügbaren Antriebskraft der beiden E-Maschinen, die das Übergewicht gefühlt in Wohlgefallen auflösen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der BMW X1 M35i xDrive (2023) im Video:

Erste Testfahrt: Neuer BMW iX2 (2024) fein dosierbar

Aber nicht nur das Drehmoment, auch die leichtfüßige Art, mit der der neue BMW iX2 (2024) durch anspruchsvolle Kurvenkombination surft, macht ihn zum Chefdynamiker unter den kompakten Stromern und zum internen Rivalen für den iX2 M35i xDrive. Vor allem dann, wenn er – wie unser Testwagen – mit dem optionalen M-Sport-Paket (3950 Euro, Stand: Februar 2024) losstürmt, welches das adaptive M-Sport-Fahrwerk samt 15 mm Tieferlegung und Sportlenkung, M-Sport-Bremse (650 Euro, Stand: Februar 2024) sowie 20-Zoll-Räder beinhaltet. Der so ausgestattete Bayer macht bei der ersten Testfahrt einen unglaublich runden Eindruck. Seine Lenkung arbeitet verbindlich komfortabel und hochpräzise. Die Kraftverteilung zwischen den Achsen beim Durchzirkeln eines Kurvenradius erfolgt genauer und feiner dosiert als beim hochdynamischen M35i xDrive.

Da fällt es schwer, der Effizienz des E-Antriebs eine Chance zu geben. Laut WLTP soll sich der neue BMW iX2 (2024) mit 16,3 kWh auf 100 km begnügen und bis zu 449 km Reichweite erzielen. Auf unserer ersten Testfahrt in Portugal dokumentiert der Bordcomputer 19,5 kWh. Damit lassen sich mit dem Energiegehalt seines 64,8 kWh großen Akkus noch 332 km realisieren. Mit 130 kW Spitzenleistung soll der Akku wieder Energie in 29 min von zehn auf 80 Prozent aufnehmen. Auch bei höheren Füllständen von bis zu 50 Prozent soll das System mit voller Ladeleistung arbeiten. Das Laden mit Wechselstrom (AC) geht serienmäßig mit elf kW und optional mit 22 kW.

Die Konkurrenten:

Viel Platz im Innenraum

Der vorn großzügig geschnittene, im Fond ausreichend bemessene und viel Raum fürs Gepäck bietende BMW iX2 (2024) gefällt bei der ersten Testfahrt zudem mit einer soliden Qualitätsanmutung und kompletter Serienausstattung. Zeitgemäße Assistenzsysteme wie Totwinkelwarner, Querverkehrswarnung, aktive Geschwindigkeitsregelanlage, Spurhalteassistent und mehr müssen allerdings in optionalen Paketen gesondert bestellt werden. Der Grundpreis von 56.500 Euro (Stand: Februar 2024) lässt sich da mit M-Paket, Assistenzwünschen und anderen individuellen Optionen schnell auf deutlich über 70.000 Euro treiben.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 06/2024 BMW iX2 xDrive30 Technische Daten Motor 2 fremderregte Synchronmaschinen Antrieb Konstantübersetzung; Allrad Systemleistung 230 kW/313 PS Max. Drehmoment 494 Nm Kapazität/Spannung 64,8 kWh (netto)/286 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4554/1845/1560 mm Leergewicht/Zuladung 2020/585 kg Kofferraumvolumen 525-1400 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 5,6 s Höchstgeschwindigkeit 180 km/h Verbrauch auf 100 km 16,3 kWh Reichweite 449 km Kaufinformationen Grundpreis 56.500 € Marktstart März 2024 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel