Kann der japanische Renault Clio-Ableger Mitsubishi Colt dem französischen Original gefährlich werden? Und wie schlagen sich die beiden Hybride gegen den klassischen Turbobenziner Seat Ibiza? Der Vergleichstest gibt Aufschluss.

Mitsubishi Colt, Renault Clio & Seat Ibiza im Vergleichstest

Mittlerweile braucht es im Kleinwagensegment, das aus Kostengründen mehr denn je unter Druck steht, kreative Ideen, um die einst so beliebten Stadtautos zu angemes­senen Preisen zu verkaufen. Weil auch Kleinwagen mittlerweile standardmäßig vier Türen plus Heckklappe bieten und nur noch selten unterhalb von 20.000 Euro bleiben, sind die Anforderungen an eine vollkommene Alltags­tauglichkeit gestiegen. Mit mehr als 140 PS (103 kW) treten die drei Kandidaten Mitsubishi Colt, Renault Clio und Seat Ibiza obendrein auch schon er­wachsen motorisiert zum Vergleichstest an.

Renault etwa elektrifiziert bereits seit ein paar Jahren den Dauer­brenner Clio: Als Hybrid besitzt der Franzose eine Kombination aus Saug- und Elektromotoren. Ein Gespann, das die vereinte Kraft über das automatisierte Multi-Mode-Getriebe an die Vorderräder schickt. Eine kleine Batterie erlaubt das Puffern von elektrischer Energie, die beim Rekuperieren gewonnen wird. Die Systemleistung von 143 PS (105 kW) kann sich nicht nur sehen lassen, sie weckt gar die Hoffnung, Gene des seeligen, aber mittlerweile einge­stellten Clio R.S. in die Gegenwart zu retten – zumal der Renault in der sportlichen Ausstattungslinie Esprit Alpine zum Vergleichstest antritt. Weil der neue Mitsubishi Colt vom gleichen Band wie der Renault Clio läuft, besitzt er den identi­schen Antrieb. Ausstattung und Preise werden aber markenspezifisch abgestimmt – zu wessen Vorteil, wird sich noch zeigen. Um seinen Teilespender zu schla­gen, rollt der Japaner mit Top-Ausstattung vor.

Im Vergleich zum technisch kom­plexen Duo kommt der Seat Ibiza vertraut daher: Sein 1,5-l-Turbo-Vierzylinder, den man aus zahlreichen Modellen des Volks­wagen-Konzerns kennt, markiert mit 150 PS (110 kW) die Leistungsspitze des Trios. Er ist serienmäßig mit dem Doppelkupplungsgetriebe kombi­niert. Der Ibiza rollt als Sonder­modell FR Anniversary Edition zum Vergleichstest, das man zwar noch in der Preisliste findet, aber nicht mehr im Konfigurator. An dessen Stelle ist mittlerweile die Black Edition getreten – allerdings ohne die Option auf die Schalensitze des Testwagens.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars zeigt den Mitsubishi Colt (2023) im Video:

Karosserie: Mitsubishi Colt & Renault Clio identisch

Dass sich Mitsubishi Colt und Renault Clio in diesem Kapitel nur wenig schenken, liegt auf der Hand, denn abgesehen von den Markenlogos und kleinen Unterschieden beim Design sind die Karosserien des Duos identisch. Das Platzangebot entspricht dem eines durch­schnittlichen Kleinwagens. Vorn passt es für die allermeisten Menschen, hinten wird es aber dann doch schnell eng. Ein wenig mehr Luft gönnt der Seat Ibiza seinen Fahrgästen – vorn und noch deut­licher im Fond. Im Gegenzug patzt der Spanier bei der Bedienung, obwohl er gute Anlagen für eine einfache Hand­habung mitbringt. Egal ob Licht oder Klimaanlage: Im Seat sitzt der jeweilige Schalter dort, wo man ihn vermutet. Doch beim Touchscreen (Der Touch-Trend im Pro und Contra) wird es knifflig. Hier verirrt sich der Spanier in einem Bedienkonzept, das es sowohl an Logik als auch an Rechenge­schwindigkeit vermissen lässt.

Auch die Bildschirme der Konkur­renz sind nicht perfekt, doch hier gibt es immerhin klar definierte Schaltflächen, um jederzeit zum Startbildschirm oder einen Schritt zurückzukommen. Kann man auf die großen Bildschirme ver­zichten, lassen sich in Mitsubishi und Renault serienmäßig Smart­phone-Inhalte, etwa die Navigation, auf ein kleineres, dann sieben Zoll großes Display spie­geln – im Seat kosten diese Schnittstellen Aufpreis.

Beim Qualitätseindruck liegen die drei Konkurrenten des Vergleichstests auf einem ähnlichen Niveau. Der Seat Ibiza punktet mit der steifsten Karosse­rie und der besten Verarbeitungs­güte, doch auch bei ihm kommt verstärkt wenig hochwertiger Hartkunststoff zum Einsatz. Re­nault wertet das Ambiente des Clio mit großflächigem Stoffeinsatz auf, während sich der Mitsubishi Colt pragmatischer gibt und auf derlei Zierrat verzichtet. Verzichten muss das Hybrid-Duo auch auf einen variablen Ladeboden, sodass stets unschöne Stufen im Kofferraum bleiben – sowohl hinter der sehr hohen La­dekante als auch an den umge­klappten Rücksitzlehnen. Diese Stufen hat zwar auch der Seat Ibiza, hier lässt sich aber immerhin optional ein variabler Boden für 380 Euro ordern, der die Beladung und Nut­zung vereinfacht.

Bei der Sicherheitsausstattung gibt es weder einen Ausreißer nach oben noch nach unten. Alle drei Kleinwagen haben das an Bord, was man heutzutage in die­ser Klasse erwartet. Gegen die Un­übersichtlichkeit von Mitsubishi und Renault hilft beim Rangieren die optionale 360°-Kamera. Eine digitale Rundumsicht wird für den Seat gar nicht erst ange­boten – sein Glück, dass seine Fensterflächen relativ groß aus­fallen und man die Vielzahl an Kameras hier am wenigsten ver­misst. Assistenzsysteme wie Spur- und Abstandshalter verrichten bei allen drei Probanden ihre Dienste gut, weil wenig störend oder gar bevormundend.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Fahrkomfort: Seat Ibiza kann nicht ganz mithalten

Auch bei Kleinwagen darf man einen Gewissen Anspruch an den Fahrkomfort haben, schließlich soll man in den gut motorisierten Fünftürern auch mal längere Strecken stressfrei absolvieren können. Das technische Set-up von Renault Clio und Mitsubishi Colt äh­nelt sich so stark, dass man bei der Bewertung des Federungskomforts keine Unterschiede aus­machen kann. Beide zeichnet, trotz der jeweils 17 Zoll großen Bereifung, ein har­monisches Verarbeiten von Fahr­bahnunebenheiten aus – sowohl bei langsamem als auch bei schnellem Tempo. Die satte Stra­ßenlage ohne übermäßige Auf­baubewegungen macht beide zu komfortablen Kilometerfressern. Schade, dass die Karosseriesteifig­keit nicht mit der Güte der Feder-Dämpfer-Abstimmung mithalten kann, denn ab und an ist bei den beiden Brüdern ein Knarzen aus den Tiefen der jeweiligen Karosse­rie zu vernehmen.

Der Renault mit Esprit Alpine-Ausstattung verfügt über die be­quemeren Sitze, die mit einer deutlich besseren seitlichen Aus­formung gefallen. Probesitzen ist allerdings empfohlen, denn groß­gewachsenen Menschen könnten die Sitze eine Spur zu eng ge­schnitten sein. Dass der Colt am Ende des Vergleichstest-Kapitels einen Punkt vor dem Clio liegt, geht auf das Konto der besseren Serienausstattung, die beim Japaner Sitz- und Lenkrad­heizung sowie eine Klimaautomatik (Tipps zur richtigen Bedienung und Pflege) umfasst. Annehmlichkeiten, die beim Clio-Einstiegs­modell extra kosten. Beim elektrischen Dahinrollen, aber auch beim verhaltenen Leis­tungseinsatz des Verbrenners ver­wöhnen die Hybride mit einem sehr angenehmen Geräuschkom­fort. Unter höherer Last nerven sie hier wie dort allerdings mit einem angestrengten Klangbild, das die komplexen Antriebe erzeugen.

Der Seat sortiert sich in diesem Kapitel dennoch dahinter ein – verliert aber nicht den Anschluss. Er ist als Sondermodell FR Anni­versary Edition serienmäßig mit einem Sportfahrwerk ausgestat­tet, das seinem Namen gerecht wird. Zu keiner Zeit lässt einen der straffe Ibiza darüber im Unklaren, wie der Fahrbahnbelag beschaffen ist. Auf groben Verwerfungen oder permanenten kleinen Anregun­gen kann das auch schon mal zu viel Härte sein. Zudem geht es im Innenraum eine Spur lauter zu. Dass er beim Komfort nicht gänz­lich die weiße Fahne hissen muss, liegt am besten Sitzkomfort im Fond und an der insgesamt besseren Ergonomie. Auf die optiona­len Schalensitze, die exklusiv der Anniversary-Edition vorbehalten bleiben, kann man verzichten – sie gibt es weder mit Sitzheizung noch bieten sie den Seitenhalt des Renault-Gestühls.

Motor/Getriebe: Turbobenziner gibt sich spritziger als Vollhybride

Im Motorenkapitel des Vergleichstests kann sich der Seat Ibiza 1.5 TSI dann aber an die Spitze setzen. Mit seinem 1,5-l-Vierzylinder-Turbo fühlt er sich nicht nur überlegen an, sondern unter­füttert diesen Eindruck auch mit den besten Fahrleistungen. Das Doppelkupplungsgetriebe miss­fällt zwar bei vollem Leistungs­einsatz mit einer gewissen Lethar­gie, aber manuelle Eingriffe sind via Schaltwippen hinter dem Lenkrad möglich. Eine Option, die den Multi-Mode-Getrieben der Konkurrenz fehlt.

Ohnehin bevorzugen die Hybrid-Antriebe von Renault Clio E-Tech Full Hybrid 145 und Mitsu­bishi Colt Hybrid die gemächliche Gangart. Streichelt man das Gaspedal nur, dann stromern beide gern auf kur­zen Strecken. Das lässt sich auch via EV-Taste erzwingen. Tritt man das Pedal hingegen durch, jaulen die Antriebe laut auf, liefern aller­dings nicht zwingend den erwarteten Schub angesichts von doch üppigen 143 PS (105 kW) Systemleistung.

Dass die Elektrifizierung aber sinnvoll ist, unterstreicht der Ver­brauch von Clio und Colt, die im Vergleichstest jeweils nur etwas mehr als fünf Liter Benzin auf 100 km benötigen. Der Turbomotor des Ibiza schluckt auf der gleichen Distanz fast 1,5 l mehr. Dafür sammelt der Spanier kräftig Punkte bei der Höchstgeschwin­digkeit – hier enteilt er der Kon­kurrenz mit 216 km/h dann doch deutlich. Der Clio muss sich gar mit 174 km/h begnügen, während Mitsubishi dem Colt bis 180 km/h Auslauf gewährt.